Prinssi Charles ja prinssi William pitävät puheet illan jättikonsertissa – kuningattaren osallistuminen vielä epävarmaa

Kuningatar Elisabetin 70-vuotista valtakautta juhlitaan tänään ykköstähtiä vilisevässä jättikonsertissa.

Kuningatar Elisabetin 70-vuotista valtakautta juhlitaan Britanniassa tällä viikolla. Lauantai-iltana Buckinghamin palatsin edessä järjestetään suuri ulkoilmakonsertti, jossa esiintyy liuta maailman ykköstähtiä.

Platinum Party At The Palace -tapahtuman lavalla tullaan näkemään myös itse kuninkaallisia.

Prinssi Charles sekä prinssi William saapuvat lavalle pitämään puheet kuningattaren kunniaksi, kertoo Mirror-lehti.

Prinssi Charles pitää julkisen kunnianosoituksen äidilleen lauantai-illan konsertissa.

Isä ja poika pitävät molemmat omat puheensa konsertin loppupuolella.

Konsertissa esiintyy myös joukko tunnettuja tähtiä.

Mirrorin mukaan ensimmäisenä esiintyjänä nähdään Queen + Adam Lambert. Queen-yhtyeen Brian May oli esiintymässä myös vuonna 2002 kuningattaren valtakauden 50-vuotisjuhlissa.

Suuri juhlakonsertti huipentuu soul-laulaja Diana Rossin esiintymiseen. Kyseessä on ensimmäinen kerta 15 vuoteen, kun Ross saapuu esiintymään Britanniaan.

Muita esiintyjiä ovat muun muassa Alicia Keys, Hans Zimmer, Craig David, Mabel, George Ezra, Duran Duran, Andrea Bocelli, Jax Jones sekä Britannian tämän vuoden euroviisuedustaja Sam Ryder.

Myös Elton Johnin odotetaan esiintyvän virtuaalisesti, sillä hän ei pääse Euroopan kiertueensa vuoksi fyysisesti paikalle.

Vielä on epäselvää, saapuuko kuningatar itse paikalle konserttiin. On arveltu, ettei häntä nähdä tilaisuudessa.

Kuningattaren on aiemmin ilmoitettu jäävän pois ainakin rakastamastaan Epsom Derby -laukkakilpailusta, joka pidetään aiemmin päivällä.

Rakastettu kuningatar nähtiin hyväntuulisena Buckinghamin palatsin parvekkeella torstain paraatissa.

Elisabet ei osallistunut myöskään perjantaina järjestettyyn kiitosjumalanpalvelukseen St. Paulin katedraalissa huonovointisuuden vuoksi.

Rakastettu monarkki on kuitenkin näyttäytynyt platinajuhlien Trooping the Colour -paraatissa sekä valojuhlassa, jossa hän sytytti juhlien päävalon.

Kuningattaren vointi on huolestuttanut viime aikoina, sillä hän on joutunut jättämään välistä useita tapahtumia terveysongelmien vuoksi. Edustustilaisuuksissa 96-vuotias monarkki on tukeutunut kävelykeppiin.

Kuningatar on kuitenkin esiintynyt julkisuudessa pirteänä ja hyväntuulisena.