Kuningatar Elisabet ei osallistu hänelle rakkaaseen Epsom derby -laukkakilpailuun lauantaina 4. kesäkuuta.

Kuningatar Elisabet on osallistunut platinajuhlaviikonloppunaan vain Trooping the Colour -paraatiin ja torstai-illan valojuhlaan.

Buckinghamin palatsi tiedottaa, ettei kuningatar Elisabet, 96, osallistu lauantaina Epsom Derby -laukkakilpailuun, kertovat muun muassa BBC ja Daily Mail.

Kuningattaren odotettiin saapuvan perheensä kanssa hevosurheilutapahtumaan, sillä kyseessä on kuningattarelle rakas tapahtuma. Hän saapuu paikalle lähes joka vuosi, ja myös hänen hevosensa on ollut mukana kilpailussa.

Daily Mailin mukaan kuningatar katsoisi kilpailua tällä kertaa televisiosta Windsorin linnassa.

70-vuotista valtakauttaan parhaillaan juhliva kuningatar ei osallistunut myöskään perjantaina järjestettyyn kiitosjumalanpalvelukseen St. Paulin katedraalissa, sillä hänen kerrottiin olevan huonovointinen. Kyseessä on näin ollen jo toinen juhlaviikonlopun tapahtuma, jossa rakastettua monarkkia ei nähdä.

Kuningatar Elisabet näyttäytyi kuitenkin torstaina järjestetyssä Trooping the Colour -paraatissa, kun hän ja muu kuningasperhe tervehtivät juhlakansaa Buckinghamin palatsin parvekkeelta.

Kuningatar tervehti muun kuningasperheen kanssa juhlaväkeä torstaina 2. kesäkuuta ja katsoi hävittäjien ylilentoa.

Kuningatar on hiljattain jättäytynyt tänä vuonna pois myös muista tilaisuuksista terveysongelmiensa vuoksi. Aiemmin tässä kuussa uutisoitiin kuningattarelta jäävän väliin muun muassa kesän kuninkaalliset puutarhajuhlat.

Keväällä kuningatar sairasti myös koronavirustaudin, ja jättäytyi taudin vuoksi pois monista tilaisuuksista ja tapaamisista.

Liikkuminen on ollut kuningattarelle haastavaa, ja hän on tukeutunut edustus­tilaisuuksissaan kävelykeppiin. Elisabetin on kerrottu kieltäytyneen tiukasti pyörätuolin käyttämisestä julkisuudessa, ja hän on jättänyt siksi väliin useita tapahtumia.

Toistaiseksi kuningatar on kuitenkin nähty julkisuudessa pirteänä, ja muun muassa maanantaina 23. toukokuuta Elisabet ilmestyi golfautollaan edustustapahtumaan hyväntuulisena ja hymyileväisenä.

Platinajuhlaan sisältyy luonnollisesti myös haikeutta, sillä kuningatar on ehtinyt jo 96 vuoden ikään ja kyseessä saattaa olla yksi viimeisistä suurista merkkipäivistä.