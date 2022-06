Huomasitko? Prinsessa Beatricen käsilaukusta paljastui hulvaton yksityiskohta – poikkeaa totutusta kuninkaallisten tiukasta pukukoodista

Yorkin prinsessa Beatrice osallistui perjantaina kuningattaren platinajuhlien kiitosjumalanpalvelukseen St. Paulin katedraalissa.

Perjantaina Britanniassa vietettiin kiitosjumalanpalvelusta St. Paulin katedraalissa osana kuningatar Elisabetin 70-vuotisen hallitsijakauden platinajuhlaa.

Kuninkaalliset ja muut kutsuvieraat olivat pukeutuneet tyylikkäisiin juhla-asuihin. Keneltäkään ei jäänyt huomaamatta herttuatar Catherinen upeaa keltaista pukua, eikä herttuatar Meghanin paluuta Britanniaan prinssi Harryn vieressä.

Yksi asia, mikä kuitenkin monilta on jäänyt huomaamatta, on Yorkin prinsessa Beatricen sinisen asun pieni, mutta hauska yksityiskohta.

Yorkin prinsessasiskokset, Eugenie ja Beatrice, olivat pukeutuneet perjantain juhlallisuuksiin värikkäästi. Kuvassa myös Beatricen aviomies Edoardo Mapelli Mozzi.

Hänen neliönmuotoisessa clutch-käsilaukussaan nimittäin luki hauska teksti, jonka vain tarkkasilmäisimmät bongasivat: ”Wifey Lifey”. Vapaasti suomennettuna lausahdus tarkoittaa ”vaimon elämää”. Kuninkaalliset pukeutuvat usein hyvin asiallisiin ja tyylikkäisiin pukuihin, joilla ei suuremmin revitellä, joten Beatricen käsilaukku poikkeaa totutusta linjasta.

Beatricen käsilaukussa on hauska teksti: ”Wifey lifey”.

Prinsessa on ollut naimisissa kiinteistökehittäjä Edoardo Mapelli Mozzin kanssa vuodesta 2020. Parilla on yksi tytär, alle vuoden ikäinen Sienna. Mozzilla on aikaisemmasta suhteestaan myös poika, 5-vuotias Wolfie.

Prinsessa Beatricen asua pidettiin eri muotijulkaisuissa onnistuneena.

Hello!-lehden mukaan Beatricen Ahana Chambre -mekko oli Beulahin suunnittelema ja noin 900 euron arvoinen (775 puntaa). Jalassaan Beatricella oli Ralph and Russon korkokengät. Beatricen tyylikästä asua on kehuttu eri muotijulkaisuissa, ja muun muassa Harper’s Bazaar -muotijulkaisun mukaan Beatricen asu on aliarvostettu eikä saanut tarpeeksi huomiota lehdistössä.