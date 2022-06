Harry ja Meghan astelivat kameroiden eteen ensi kertaa kahteen vuoteen Britanniassa –herttuatar hurmasi asullaan

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan edustivat yhdessä Britanniassa ensimmäistä kertaa hovista lähtönsä jälkeen.

Kuningatar Elisabetin 70-vuotisen hallitsijakauden juhlallisuudet jatkuvat Britanniassa tänään perjantaina 3. kesäkuuta. Kuninkaallinen perhe osallistuu perjantaina kiitosjumalanpalveluksen St. Paulin katedraalissa.

Kuningatar Elisabet ilmoitti, ettei hän osallistu jumalanpalvelukseen huonovointisuuden takia.

Aiemmin tällä viikolla Britanniaan palanneet prinssi Harry ja herttuatar Meghan sen sijaan astuivat kameroiden eteen pitkän tauon jälkeen. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun dramaattisesti hovin jättänyt herttuapari edustaa yhdessä Britanniassa lähtönsä jälkeen.

Harry ja Meghan saapuivat jumalanpalvelukseen prinsessa Eugenien ja prinsessa Beatricen jälkeen.

Paikalla ollut yleisö hurrasi, kun vaaleaan asuun pukeutunut herttuatar Meghan ja tummapukuinen prinssi Harry astelivat ylös kirkon portaita.

Sussexin herttuapari jätti hovin keväällä 2020.

Herttuatar Meghan keräsi katseita vaaleassa asussaan.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan jättivät jättivät hovin keväällä 2020 ja muuttivat Yhdysvaltoihin. Pari teki viimeisen edustustehtävänsä hovin nimissä maaliskuussa 2020.

Harry ja Meghan vierailivat edellisen kerran Britanniassa huhtikuussa 2022, jolloin he tapasivat kuningatar Elisabetin.

Pari nähtiin torstaina seuraamassa Trooping the colour -paraatia Buckinghamin palatsissa, mutta he eivät saaneet seurata juhlallisuuksia palatsin parvekkeelta muun perheen kanssa. Kuningatar Elisabet oli määrännyt, että vain edustustehtäviä tekevät kuninkaalliset nähdään parvekkeella.

Sussexin herttuaparin paluu Lontooseen on odotettavasti herättänyt valtaisaa kiinnostusta Britanniassa. Hovin sisäpiirilähteiden mukaan Harry ja Meghan yrittävät pitää matalaa profiilia, eivätkä he halua varastaa huomiota kuningattarelta.

Torstaina Harry ja Meghan pysyttelivätkin visusti poissa kameroiden edestä. Brittilehdet ovat kuvailleet Harryn ja Meghanin joutuneen kirjaimellisesti siirtymään ”parrasvaloista varjoihin” kuningattaren juhlissa.

– Harry lymyili sivuhuoneessa kaikista nuorien sukulaistensa ja tuntemattomien perheenjäsentensä kanssa, Daily Mailin kolumnisti Richard Kay kuvaile

Kay kuvailee Harryn olleen ennen Meghanin tapaamistaan hyvin suosittu ja tuoneen monien mielestä raikkaan tuulahduksen vanhoillisena pidettyyn brittihoviin. Nyt Harryn suosio on kokenut valtaisan kolauksen, eikä hän tee enää edustustehtäviä.

– Harrylle tämä on varmasti vaikea kotiinpaluu, sillä hän on hänestä on tullut pelkkä sivustakatsoja, Kay kirjoittaa.