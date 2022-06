Kuningatar Elisabet, 96, tapasi viimein pikkuruisen Lilibetin – kohtaamisella suuri merkitys

Kuningatar Elisabet ja lauantaina 4. kesäkuuta vuoden täyttävä Lilibet tapasivat ensimmäistä kertaa, mutta kuninkaallisen kommentaattorin mukaan kuvia tai tietoja tapaamisesta on tuskin tulossa julkisuuteen.

Kuningatar Elisabetin 70-vuotisen hallitsijakauden platinajuhlat jatkuvat Britanniassa.

Paikalle aiemmin viikolla saapuivat myös prinssi Harry ja herttuatar Meghan lapsineen. Kuninkaallispari edustaa julkisesti yhdessä ensimmäistä kertaa Britanniassa sitten Yhdysvaltoihin muuton vuonna 2020. Muuton seurauksena muu kuninkaallisperhe ei ollut koskaan tavannut herttuaparin tytärtä, 11-kuukautista Lilibetiä.

Nyt kuningatar Elisabet on kuitenkin päässyt tapaamaan pojanpoikansa tytärtä.

Muun muassa brittilehti Mirror kertoo, että kuninkaallinen kommentaattori Omid Scobie, joka on herttuaparin elämäkerran Finding Freedomin kirjoittaja, kertoi tapaamisesta BBC Breakfast -tv-ohjelman haastattelussa perjantaiaamuna.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan kuvattiin eilen saapumassa Buckinghamiin.

Lilibet, joka kantaa kuningattaren jo lapsena saamaa lempinimeä, täyttää huomenna 4. kesäkuuta vuoden. Scobie kertoi haastattelussa, että monet todennäköisesti odottavat kuvia kuningattaren ja Lilibetin tapaamisesta tytön syntymäpäivän kunniaksi. Scobie kuitenkin totesi, että mitään ei todennäköisesti ole tulossa.

– Hetket kuningattaren ja Lilibetin välillä ovat hyvin henkilökohtaisia, ja tiedämme, että kuningatar on odottanut tapaamista kovasti. Pandemian vuoksi he eivät ole päässeet tapaamaan, vaikka Harry on vieraillut Britanniassa muutaman kerran yksin, joten tämä oli oikeasti ensimmäinen kerta heille, Scobie kertoi.

Scobie myös totesi, että prinssi ja herttuatar pyrkivät muutenkin olemaan mahdollisimman matalalla profiililla kuningattaren juhlallisuuksissa. Scobie kertoi, että tämä huomattiin käytännössä eilen torstaina, kun prinssi ja herttuatar eivät näkyneet kertaakaan tv-kameroissa, vaikka olivat koko juhlaparaatin ajan kuninkaallisperheen seurassa palatsissa.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin odotetaan kuitenkin saapuvan perjantaina St. Paulin katedraaliin kiitosjumalanpalvelukseen, jolloin he edustavat ensimmäistä kertaa yhdessä Britanniassa julkisesti sitten vuoden 2020.

