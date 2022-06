Prinsessa Charlotten, 7, terävä ele tallentui tv-kuviin – ojensi vilkuttelevaa pikkuveli Louisia, 4, miljoonien silmäparien edessä

Kuningatar Elisabetin juhlaviikonloppu on käynnistynyt Lontoossa.

Prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen lapsikatras, prinssi George, 8, prinsessa Charlotte, 7, ja prinssi Louis 4, osallistuvat isoisoäitinsä, kuningatar Elisabetin juhlamenoihin.

Lapset esittäytyivät äitinsä ja Cornwallin herttuatar Camillan kanssa, kun he ajoivat hevoskärryillä Buckinghamin palatsin edustalla yleisölle vilkuttaen.

Kärryissä nähtiin hauska sisarusten välinen kärhämä, kun pieni prinssi Louis vilkutti innokkaasti ympärillä olevalle yleisölle. Louisin vilkutus ei selkeästi ollut siskon, prinsessa Charlotten mieleen, sillä hän ojensi nopeasti pikkuveljeään.

Siniseen juhlamekkoon pukeutunut Charlotte nimittäin läpsäisi veljensä käden tämän syliin, jotta veli lopettaisi kätensä heiluttamisen Charlotten kasvojen lähellä. Huvittava tilanne tallentui tv-kameroihin ja miljoonille silmäpareille.

Prinssi Williamin 35 vuotta vanhaan Trooping the Color -seiloriasuun pukeutunut Louis ei tästä kuitenkaan välittänyt, vaan alkoi vilkuttamaan yleisölle nopeasti uudelleen.

Prinssi Louis vilkutti yleisölle kärryistä.

Lapset vilkuttelivat yleisölle, kunnes prinsessa Charlotte kyllästyi pikkuveli Louisin käden heiluttamiseen.

Prinssi Louis ilmestyi itsekseen myös Buckinghamin palatsin parvekkeelle. Daily Mailin toimittaja Rebecca English julkaisi omalla Twitter-tilillään kuvia ja päivityksiä juhlaparaatipaikalta, ja ihasteli parvekkeelta ulos katselevaa Louisia.

– Pikku Louis tervehtii ikkunalta. Hän vilkuttelee isälle ja isoisälle, English kirjoittaa viitaten palatsin edustalla hevosten selässä oleviin prinssi Williamiin ja prinssi Charlesiin.

Kuningattaren syntymäpäiväparaati Trooping the Color on kerännyt valtavasti yleisöä, ja Lontoon puistoalueista huolehtiva The Royal Parks -järjestö, ilmoitti jo aiemmin, ettei St. Jamesin puistoon mahdu enää yleisöä. Normaalisti Trooping the Color -paraati järjestetään vuosittain, mutta koronapandemian vuoksi paraati on ollut tauolla.

Trooping the Coloriin ottaa osaa yli 1 400 sotilasta, 200 hevosta ja 400-päinen soittokunta. Sotilaallista spektaakkelia seuraa kuningattaren ja muiden kuninkaallisten ilmestyminen palatsin parvekkeelle tervehtimään juhlakansaa.

Herttuattaret Catherine ja Camilla saapuivat juhlaparaatiin lasten kanssa.

Lehtitietojen mukaan Elisabet on kuitenkin päättänyt, että ainoastaan kuninkaallisen perheen virkavelvollisuuksia hoitavat jäsenet saavat näyttäytyä palatsin parvekkeella. Näin ollen prinssi Harry ja herttuatar Meghan sekä prinssi Andrew eivät pääse ottamaan vastaan suosionosoituksia.

