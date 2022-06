Herttuatar Catherine hurmasi vaaleassa asussaan – vekkulit pikkukuninkaalliset villitsivät yleisön juhlaparaatissa

Kuninkaallinen perhe osallistui perinteiseen Trooping the Colour -syntymäpäiväparaatiin.

Kuningatar Elisabetin 70-vuotisen hallitsijakauden juhlallisuudet käynnistyivät torstaina kuningattaren syntymäpäiväparaati Trooping the Color, joka on järjestetty vuosittain, mutta koronan vuoksi paraati on ollut tauolla. Trooping the Colouriin ottaa osaa yli 1 400 sotilasta, 200 hevosta ja 400-päinen soittokunta.

Walesin prinssi Charles, prinsessa Anne ja prinssi William osallistuivat paraatin ratsain.

Samassa hevosvaunussa matkustaneet Cornwallin herttuatar Camilla ja herttuatar Catherine, sekä sekä Cartherinen ja prinssi Williamin lapset prinssi George, prinsessa Charlotte ja prinssi Louis saivat Buckinghamin palatsin edustalle kokoontuneelta yleisöltä raikuvat suosionosoitukset.

Buckinghamin palatsin edustalle kerääntynyt ihmiset hurrasivat kuninkaalliselle perheelle.

Trooping the Colour on perinteinen kuningatar Elisabetin syntymäpäivän kunniaksi järjestettävä juhlaparaati.

Cornwallin herttuatar Camilla oli valinnut ylleen sinisen asun, herttuatar Catherine puolestaan keräsi katseita valkoisessa asussa, joka on muotitalo Alexander McQueenin suunnittelijan Sarah Burtonin luomus.

Herttuatar Camillan asu puolestaan on Bruce Oldfieldin käsialaa.

Herttuatar Catherine valitsi juhla-asukseen valkoisen puvun, jonka katseenvangitsijana toimi näyttävä mustavalkoinen hattu.

Pikkukuninkaalliset George, 8, Charlotte, 7, ja Louis, 4, edustivat äitinsä ja herttuatar Camillan rinnalla sinisävyisissä asuissa.

Telegraph-lehti kertoo prinssi Georgen ihastelleen suureen ääneen paraatia.

– Vau, tämä on mahtavaa! prinssin kerrotaan intoilleen.

– Kuinka upeaa! Katsokaa kaikkia näitä ihmisiä, herttuatar Catherine oli vastannut.

Prinssi George, prinssi Louis ja prinsessa Charlotte vilkuttelivat yleisölle.