Välikohtaus kuningatar Elisabetin juhlallisuuksissa – häiriköt ryntäsivät keskelle paraatia ja varastivat huomion

Kuningatar Elisabetin juhlaviikonloppu käynnistyi torstaina Britanniassa.

Kuningatar Elisabetin 70-vuotisen hallitsijakauden juhlaviikonloppu käynnistyi Britanniassa suurella Trooping the Color -paraatilla.

Brittilehdet Mirror, Daily Mail ja The Independent uutisoivat, että kesken paraatin kulkueen keskelle juoksi kruunupäisiä mielenosoittajia.

The Animal Rebellion -ryhmän mielenosoittajat pääsivät turva-aitojen yli ja he juoksivat sotilasparaatin keskelle. Poliisi taltutti mielenosoittajat ja ilmoitti, että useita ihmisiä on pidätetty kulkueen häiritsemisestä. Mielenosoittajat päätyivät myös tv-lähetykseen.

Poliisit joutuivat kantamaan mielenosoittajat pois paraatin keskeltä.

Mielenosoittajat häiritsivät kulkuetta.

St. Jamesin puisto on täynnä juhlallisuuksia seuraavia ihmisiä, ja The Royal Parks -järjestö, joka huolehtii Lontoon puistoalueista, ilmoitti jo aiemmin, että puistoon ei mahdu enää yleisöä seuraamaan tapahtumaa.

Trooping the Coloriin ottaa osaa yli 1 400 sotilasta, 200 hevosta ja 400-päinen soittokunta. Osa kuninkaallisista esittäytyi jo ajaen yleisön ohi hevoskärryillä.

Trooping the Color -paraati on normaalisti järjestetty vuosittain kuningattaren syntymäpäivän kunniaksi. Koronapandemian vuoksi juhlaparaati on kuitenkin ollut tauolla.

Kuninkaalliset nousevat paraatin jälkeen Buckinghamin palatsin parvekkeelle tervehtimään juhlakansaa. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät kuitenkaan edusta kuningattaren kanssa samalla parvekkeella, sillä kuningatar päätti, että ainoastaan kuninkaallisen perheen virkavelvollisuuksia hoitavat jäsenet saavat näyttäytyä palatsin parvekkeella.

