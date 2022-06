Prinssi Harry ja herttuatar Meghan pysyttelivät visusti piilossa katseilta – paria ei nähty kuuluisalla parvekkeella kuningattaren rinnalla

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan lapsineen saapuivat Britanniaan kuningatar Elisabetin hallitsijuuden platinavuoden juhlallisuuksiin. He eivät edustaneet parvekkeella kuningattaren ja muiden kuninkaallisten kanssa.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan saapuivat aiemmin viikolla Britanniaan kuningatar Elisabetin 70-vuotisen hallitsijakauden juhlallisuuksiin.

Varsinainen juhlaviikonloppu käynnistyi torstaina 2. kesäkuuta suurella Trooping the Color -paraatilla, jonka jälkeen kuninkaalliset tervehtivät juhlakansaa Buckinghamin palatsin parvekkeelta ja seurasivat myös kuninkaallisten ilmavoimien ylilentoa.

Parvekkeella kuningattaren kanssa edustivat muut tutut kuninkaalliskasvot, kuten prinssi Charles, prinssi William, herttuatar Catherine ja heidän lapsensa, prinssi George, prinsessa Charlotte ja prinssi Louis.

Herttuaparia ei kuitenkaan kuuluisalla parvekkeella nähty, vaan he pysyivät palatsin seinien sisällä. Kuningatar nimittäin päätti aiemmin, että ainoastaan kuninkaallisen perheen virkavelvollisuuksia hoitavat jäsenet saavat näyttäytyä palatsin parvekkeella. Tämän myötä myöskään kohuissa pyörinyttä prinssi Andrewia ei nähty juhlallisuuksissa.

Muun muassa Daily Mailin mukaan Harry ja Meghan taltioituivat kuitenkin muutamiin kuviin palatsin ikkunoiden lähellä.

Herttuattaresta otettiin kuvia, kun hän rupatteli kuningattaren lastenlastenlapsien ja prinsessa Annen lastenlapsien Savannah, 11, ja Isla Phillipsin, 10, sekä Lena, 3, ja Mia Tindallin, 8, kanssa. Meghan myös leikkimielisesti hyssytteli lapsia kesken juhlaparaatin ja kehotti heitä olemaan hiljempaa.

Herttuaparista otettiin myös kuva, kun he keskustelivat kuningatar Elisabetin serkun, Kentin herttua Edwardin kanssa.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin lapsia, Archieta, 3, ja Lilibetiä, 11 kuukautta, ei ole vielä nähty julkisuudessa Britanniassa. Tytär Lilibetiä ei ole koskaan aiemmin Daily Mailin mukaan esitelty kuninkaallisperheelle, sillä Harry ja Meghan eivät ole vierailleet Britanniassa perheen kesken sitten Yhdysvaltoihin muuton vuonna 2020.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan vuonna 2020.

Herttuapari on hovilähteiden mukaan kutsuttu kuitenkin muihin viikonlopun juhlallisuuksiin, joihin kuuluvat muun muassa perjantaina St. Paulin katedraaliin kiitosjumalanpalvelus ja Guildhallin vastaanotto, lauantaina Epsom Derby -laukkakilpailu, BBC:n Platinum Party at the Palace -tapahtuma sekä suuri ulkoilmakonsertti, jossa esiintyy maailman ykköstähtiä.

Juhlaviikonloppu päättyy sunnuntaina, jolloin Lontoossa järjestetään valtava, 10 000 ihmisen juhlakulkue, joka huipentuu Ed Sheeranin konserttiin.

Sunnuntaina on myös koko päivän kestävä suuri juhlapäivälounas (Big Lunch), joka kannustaa ihmisiä kokoontumaan hauskanpidon ja ystävyyden hengessä. Hovin sivuilla vinkataan, että juhlalounas voi olla suuri tai pieni, katujuhlat tai piknik, grillausta puutarhassa tai teetä ja kakkua.