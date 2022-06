Suora lähetys noin kello 12.30 alkaen: Kuningatar Elisabetin valtavat juhlat alkavat Lontoossa – kuninkaalliset juhlivat näyttävästi

Kuningatar Elisabet ja Britannia juhlivat monarkin 70-vuotista hallitsijakautta suurin menoin.

Kuningatar Elisabetin 70-vuotisen hallitsijakauden varsinainen juhlaviikonloppu käynnistyy tänään torstaina 2. kesäkuuta Britanniassa.

Ilta-Sanomat näyttää suoran lähetyksen juhlallisuuksista kello 12:30 alkaen kello 15:30 saakka tässä artikkelissa.

Kello 12 käynnistyy kuningattaren syntymäpäiväparaati Trooping the Color, joka on järjestetty vuosittain, mutta koronan vuoksi paraati on ollut tauolla. Trooping the Colouriin ottaa osaa yli 1 400 sotilasta, 200 hevosta ja 400-päinen soittokunta. Sotilaallista spektaakkelia seuraa kuningattaren ja muiden kuninkaallisten ilmestyminen palatsin parvekkeelle tervehtimään juhlakansaa.

Lehtitietojen mukaan Elisabet on kuitenkin päättänyt, että ainoastaan kuninkaallisen perheen virkavelvollisuuksia hoitavat jäsenet saavat näyttäytyä palatsin parvekkeella. Näin ollen prinssi Harry ja herttuatar Meghan sekä prinssi Andrew eivät pääse ottamaan vastaan suosionosoituksia.

Harry ja Meghan ilmoittivat likimain heti kuningattaren määräämän kiellon jälkeen, että he ovat Isossa-Britanniassa juhlien aikana. Heidät on hovilähteiden mukaan kutsuttu muihin juhlallisuuksiin ja Peoplen mukaan he seuraavat paraatia Major General's Office -rakennuksen parvekkeelta.

Torstain juhlallisuuksien aikataulu:

Klo 12: Kuningattaren syntymäpäiväparaati Trooping the Color alkaa.

Klo 12.30: Kuninkaallisen perheen jäsenet lähtevät Buckinghamin palatsista seuraamaan paraatia. Kuninkaalliset nousevat myös palatsin parvekkeelle tervehtimään juhlakansaa.

Tiettävästi parvekkeelle saapuvat kuningattaren lisäksi prinssi Charles ja herttuatar Camilla, prinssi William ja herttuatar Catherine lapsineen, prinssi Edward ja kreivitär Sophie lapsineen, prinsessa Anne puolisonsa kanssa sekä kolme kuningattaren serkkua.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan seuraavat People-lehden mukaan paraatia Major General's Office -rakennuksen parvekkeelta, jossa juhlallisuuksia katsovat myös muut kuningattaren lastenlapset, kuten prinsessa Beatrice ja prinsessa Eugenie jotka eivät ole kuningattaren kanssa palatsin parvekkeella.

Noin klo 15: Hävittäjien ylilento Lontoon keskustan alueella.

Klo 23.25: Kuninkaallisen perheen jäsenet saapuvat katsomaan palatsin juhlarakennelman, 21 metriä korkean Tree of Treesin, valaisemista.