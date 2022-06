Tuore potretti julki: Kuningatar Elisabet, 96, poseeraa ennen valtavia juhliaan

Pitkään hallinnut kuningatar Elisabet edustaa tyylikkäänä uudessa muotokuvassa juuri ennen suuria juhliaan.

Kuningatar Elisabetista on julkaistu uusi virallinen muotokuva hänen platinajuhliensa kynnyksellä. Kuningattaren 70-vuotisen valtakauden nelipäiväiset juhlinnat alkavat tänään Lontoossa.

Windsorin linnassa kuvatun muotokuvan taustalla näkyy linnan pyöreä torni sekä Kaarle II:n patsas.

Muotokuvan yhteydessä julkaistiin myös kuningattaren tervehdys. Instagramissa julkaistussa tervehdyksessään hän kiittää kaikkia, jotka osallistuvat hänen platinajuhlintaansa.

– Tiedän, että monia onnellisia muistoja tullaan luomaan näiden juhlallisuuksien aikana, kuvatekstissä sanotaan.

Kuningatar Elisabetin uusi virallinen muotokuva kuvattiin Windsorin linnassa.

Elisabet kertoo ihmisten hyväntahtoisuuden inspiroivan häntä myös tulevaisuudessa.

– Toivon tulevien päivien tarjoavan myös mahdollisuuden pohtia kaikkea sitä, mitä viimeisten seitsemänkymmenen vuoden aikana on saavutettu, kun katsomme luottavaisina ja innostuneina kohti tulevaisuutta.

Kuningattaren 70-vuotinen valtakausi tuli täyteen jo 6. helmikuuta. Monarkkia on juhlittu jo siitä lähtien, mutta 96-vuotiaan kuningattaren pitkän valtakauden juhlallisuudet huipentuvat tällä viikolla.

Britteinsaarten pisimpään hallinneen monarkin terveydentila on herättänyt jo pitkään huolta Britanniassa, sillä hän on joutunut terveydentilansa takia jättämään useita tapahtumia väliin.

Kuningatar on edustanut terveysongelmista huolimatta hyväntuulisena.

Liikkuminen on ollut monarkille haastavaa ja hän on tukeutunut edustustilaisuuksissa kävelykeppiin. Terveyshuolista huolimatta kuningatar on kuitenkin nähty julkisuudessa hyväntuulisena ja hymyileväisenä.