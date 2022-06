Prinsessa Eugenie teki yllätyspäätöksen ja muuttaa pois Britanniasta – spekulaatiot leimahtivat välittömästi

Prinsessa Eugenie muutti perheineen Portugaliin. Perheen lukaali Britanniassa siirtyy prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin käyttöön.

Brittihovin asumisjärjestelyissä tapahtuu jälleen suuria muutoksia, kun kuningatar Elisabetin lapsenlapsi, prinssi Andrew’n tytär prinsessa Eugenie muuttaa perheineen Portugaliin, kertoo Express-lehti. Brittilehdet spekuloivat, että pariskunnan muutto saattaa houkutella Sussexin herttuaparin, Harryn ja Meghanin, takaisin Britanniaan.

Express kertoo Eugenien muuton syyksi sen, että hänen aviomiehensä Jack Brooksbank on solminut uuden työsopimuksen multimiljonääri Mike Meldmanin kanssa. Meldman tunnetaan muun muassa George Clooneyn pitkäaikaisena liikekumppanina. Mirror-lehden mukaan Brooksbankin uusi työ Portugalissa liittyy Meldmanin kiinteistöbisneksiin.

Portugalissa pariskunnan kerrotaan majoittuvan CostaTerra Golf and Ocean Club -lomakohteen tiloissa. Daily Mail kertoo, että alueella on muun muassa golfkenttiä, hevostalleja ja kuntosaleja.

Hulppeuksista huolimatta perhe viettää jatkossa aikaa myös Lontoossa, sillä Eugenie aikoo muutosta huolimatta jatkaa työskentelyään Hauser & Wirth -taidegalleriassa.

Kutkuttavaa spekulaatiota pariskunnan muuton ympärillä on aiheuttanut se, että heidän Britanniassa asuttamansa Frogmore Cottage jää tyhjilleen. Lukaali on samainen, jossa prinssi Harry ja herttuatar Meghan asustivat ennen kohumuuttoaan Yhdysvaltoihin.

Prinsessa Eugenie muutti Frogmore Cottageen perheensä kanssa sen jälkeen, kun prinssi Harry ja herttuatar Meghan muuttivat Yhdysvaltoihin.

Muun muassa The Sun -lehti kertoo herttuaparin uusineet asumissopimuksiaan niin, että Frogmore Cottage on heidän käytössään, kun he vierailevat Britanniassa. Pariskunnan ja heidän lastensa kerrotaan majoittuvan kartanossa esimerkiksi kuningatar Elisabetin tällä viikolla alkavien, hänen 70-vuotista hallitsijakauttaan juhlistavien seremonioiden ajan.

Harryn ja Meghanin uusima sopimus Frogmore Cottagesta on laittanut liikkeelle huhuja myös mahdollisesta pysyvämmästä paluusta Britanniaan. Brittihovin sisäiset lähteet kertovat The Sunille, että vuokrasopimuksen uusiminen kielii siitä, että herttuapari aikoo tulevaisuudessa viettää enemmän aikaa Britanniassa.

– Tämä on selvä merkki siitä, että he eivät ole menossa mihinkään. He olisivat hyvin voineet päästää Frogmoresta irti nyt, kun he asuvat Kaliforniassa, paljastaa lähde The Sunille.

Prinssi Harryn ja Meghanin spekuloidaan tulevaisuudessa viettävän enemmän aikaa Britanniassa.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin vierailu kuningattaren juhlallisuuksissa on parin ensimmäinen kerta Britanniassa sen jälkeen, kun he yli kaksi vuotta sitten jättivät brittihovin.

Euroopassa pari vieraili yhdessä ensi kerran hovista eroamisen jälkeen aiemmin tänä vuonna, kun he osallistuivat Alankomaissa prinssi Harryn järjestämään Invictus Games -urheilutapahtumaan.

Vaikka Harry ja Meghan nähdään kesäkuun alussa juhlimassa kuningatar Elisabetin 70 vuotta kestänyttä valtakautta, ei pariskunta pääse seuraamaan juhlallisuuksia kuningattaren tapaan Buckinghamin palatsin parvekkeelta. Syynä on kuningattaren tekemä päätös siitä, että parvekkeelle pääsevät vain kuningasperheen virkavelvollisuuksia hoitavat jäsenet.

