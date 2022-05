Hollannin ”cocktail-prinsessa” paljasti tulevaisuuden suunnitelmansa – Amalia, 18, teki jälleen yhden monet yllättäneen ratkaisun

Alankomaiden hovi tiedotti maanantaina maan kruununprinsessa Amalian tulevaisuuden suunnitelmista. Tuleva kuningatar aloittaa syksyllä opinnot Amsterdamin yliopistossa.

Alankomaiden kruununprinsessa Amalia, koko nimeltään Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, juhli joulukuussa 18-vuotissyntymäpäiväänsä. Amalia on kuningas Willem-Alexanderin ja kuningatar Maximan esikoinen.

Nyt maan tuleva kuningatar on kertonut, mihin hän aikoo täysi-ikäistyttyään suunnata opiskelemaan. Hollannin hovi tiedotti maanantaina, että Amalian on määrä aloittaa opinnot Amsterdamin yliopistossa. Hovin mukaan Amalian on tarkoitus suorittaa kandidaatin tutkinto suuntautuen politiikkaan, psykologiaan, lakiopintoihin ja talouteen.

Hovin mukaan Amalia tulee asumaan opintojensa ajan Amsterdamissa ja opiskelevan yhdessä muiden syyskuussa opintonsa aloittavien kanssa. Kuninkaalliset ovat perinteisesti suorittaneet opintonsa yksityisesti ja etänä.

Amalia on Alankomaiden tuleva kuningatar.

Amalian päätöstä jäädä opiskelemaan Alankomaihin on pidetty myös yllättävänä. Hänen kaksi vuotta nuorempi sisarensa prinsessa Alexia opiskelee parhaillaan Walesissa. Alexian luokkatoverina kyseisessä opinahjossa on muun muassa Espanjan prinsessa Leonore.

Täällä hetkellä Amalia viettää välivuotta opinnoista, mutta tultuaan täysi-ikäiseksi häntä odottavat yliopisto-opintojen lisäksi myös viralliset edustustehtävät. Enää häntä ei voida suojella julkisuudelta, kun hän astuu parrasvaloihin kuninkaallisen perheen täyspäiväisenä edustajana.

Alankomaissa kuninkaallisilta odotetaan ”tavallisuutta”, joten nähtäväksi jää, aikooko tuleva kuningatar näyttää suuntaa kuninkaallisten uudenlaiselle aikakaudelle ja erottua joukosta.

Kuningas Willem-Alexander on toivonut, että hänen tyttärensä saisi kerätä mahdollisimman paljon kokemuksia ja muistoja niin sanotusta normaalista elämästä.

Amalia onkin työskennellyt tarjoilijana rantabaarissa. Hänen baarimikon taitojaan on kuulemma kehuttu, ja hän on saanut lempinimen ”cocktail-prinsessa”.

Prinsessaa on kuvailtu monen nuoren esikuvaksi.

Amaliaa on kuvailtu monen nuoren esikuvaksi. Täytettyään 18 hän olisi ollut oikeutettu 1,6 miljoonan suuruiseen verovapaaseen vuosipalkkaan, mutta hän yllättäen kieltäytyi. Prinsessa perusteli päätöstään sillä, ettei ”hän ole vielä tehnyt mitään ansaitakseen sitä”.

Amalia on ensimmäisen Hollannin kuninkaallisen perheen jäsenen, joka on koskaan kieltäytynyt verovapaasta palkasta ja kulukorvauksista, Hollannin yleisradioyhtiö NOS kertoi aiemmin.