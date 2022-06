Prinssi Williamilla on salattu luonteenpiirre, jota alaisetkin varovat – Catherine-vaimolla ainutlaatuinen vaikutus

40 vuotta täyttävä prinssi William löysi rakkauden ja tasapainon elämäänsä opiskelukaveristaan Catherinesta.

Kun parikymppiset William Wales ja Catherine Middleton olivat vasta aloittaneet seurustelun, eräs yliopistokaveri totesi Catherinelle, kuinka onnekas nainen tämä olikaan deittaillessaan prinssiä. Catherinen vastaus on jäänyt historiaan ja toistettu sittemmin lähes jokaisessa parin suhteesta kertovassa artikkelissa: ”Hän on onnekas, että hänellä on minut”.

21. kesäkuuta 40 vuotta täyttävä prinssi William oli noihin aikoihin maailman tavoitelluin kuninkaallinen poikamies ja hänen julisteensa komeili monen teinitytön – huhutusti myös Catherinen itsensä seinällä.

Parikymppinen William oli monen teinitytön unelma.

Kun toimittaja Tom Bradby kysyi asiasta parin kihlajaishaastattelussa vuonna 2010, William kuittasi julisteita olleen ”kymmenen, kaksikymmentä”.

– Sitä sopii toivoa. Ei, minulla oli Levi’s-mainoksen farkkumies makuuhuoneeni seinällä, ei Williamin kuvaa. Sori, Catherine vitsaili takaisin.

Herttuapari Catherinen ja Williamin yli 10 vuotta kestänyt ja onnelliselta vaikuttava avioliitto on epäonnisista rakkauksista tunnetussa perheessä melkoinen harvinaisuus. Suhde alkoi tunnetusti 2000-luvun alussa St. Andrew’sin yliopistossa Skotlannissa, jossa pari päätyi samaan kaveriporukkaan ja kämppäkavereiksi.

– Kun tapasin Katen ensimmäistä kertaa, tiesin että hänessä oli jotain erityistä ja ehkä jotain josta halusin päästä selville. Päädyimme ystävystymään ja se oli hyvä pohja. Ajattelen nyt, että ystävyys on valtava etu. Ja siitä se sitten jatkui, William kuvasi kihlajaishaastattelussa.

Kuninkaallisasiantuntija ja elämäkerturi Andrew Morton väitti toukokuun lopulla OK!-lehdessä, että parin suhteeseen ei alussa yleisesti juuri uskottu.

– Kukaan ei ajatellut hetkeäkään, että yliopistoromanssi jatkuisi valmistumisen jälkeen, samalla tavalla kuin monet opiskeluaikojen suhteet hajoavat etäisyyden tai työkiireiden takia. Yliopiston jälkeen William hoiti kaikenlaisia töitä oppiakseen jonain päivänä hallitsemastaan Britanniasta. Catherine jäi omille teilleen, mutta hän selviytyi.

Lontoon kalliissa yökerhoissa viihtynyt pari erosi muutamiksi kuukausiksi vuonna 2007, mutta palasi pian yhteen.

– Olimme hyvin nuoria, olimme yliopistossa ja me molemmat etsimme itseämme ja olimme eri ihmisiä, William pohti kihlajaishaastattelussa.

– Siihen aikaan en ollut kovin iloinen tapahtuneesta, mutta se teki minusta vahvemman ja opin itsestäni asioita, joita en ollut tajunnut. Nuorena suhteessa oleminen voi olla hyvin kuluttavaa, Catherine jatkoi.

Catherine ja Wiiliam poseerasivat kotipihassa kameralle yliopistosta valmistumisensa jälkeen vuonna 2005.

Julkkiskuvaaja Mario Testino ikuisti parin kihlajaiskuvaan vuonna 2010.

Pariskunnalla oli onnekseen alusta asti merkittävä tuki: kuningattaren kerrotaan ihailleen sitä, että Catherine piti Williamista tämän itsensä vuoksi, ei vain tittelin.

– Kuningatar oli lähes villinä pojanpoikansa hääpäivänä. Erään vieraan mukaan hän melkeinpä hypähteli ilosta ja oli riemuissaan siitä, miten hurmaantunut kansa oli vastanaineista. Hänestä tuntui, että perheen ja hovin tulevaisuus oli nyt turvattu. Kansanjoukot ihailivat pitkästä aikaa monarkiaa, Morton kirjoittaa tuoreessa kirjassaan The Queen.

Nyt tuo tavoiteltu poikamies on nelikymppinen kolmen lapsen perheenisä, joka tykkää omien sanojensa mukaan pukeutua mukaviin kotivaatteisiin, katsella televisiosta Game of Thronesia, tilata intialaista ruokaa ja jonka tukka ohenee päivä päivältä enemmän. Siitä vitsailevat armotta niin veli, isä kuin vaimokin.

Kun lampaan keritsemistä seuranneille Catherinelle ja Williamille ojennettiin tuppo alpakan villaa Sydneyssä vuonna 2014, Catherine ehdotti että aviomies voisi asetella sen päälaelleen.

– Tarvitset sitä enemmän kuin minä, hän osoitti Williamin kaljuuntuvaa päätä ja nauroi makeasti.

Edustustilaisuuksissa varsin terävää huumoria viljelevän parin piikittelyistä on selvinnyt lisäksi, että Williamilla on paha tapa syödä pitsaa sohvalla ja hän on perso suklaalle. Vaimo Catherine on puolestaan saanut osakseen kuittailua jatkuvasta vauvakuumeesta ja kurjasta ruuanlaittotaidostaan.

Prinsessa Dianan kerrotaan pitäneen nuorempaa poikaansa Harrya luonteeltaan paremmin kuninkaaksi sopivana ja hän antoi tälle jopa lempinimen GKH (Good King Harry). William piti nuoruusvuosinaan lisäksi kuningasajatusta itselleen vastenmielisenä.

Ulospäin usein vakavan ja vastuuntuntoisen Williamin kerrotaan olevan todellisuudessa äkkipikainen ja helposti hiiltyvä. Toimittaja Robert Jobson kuvasi Williamia huhtikuisessa artikkelissaan ”melkoiseksi huutajaksi”, jonka mielialoja työntekijät joutuvat kuulostelemaan. Kuninkaallislähteiden mukaan prinssillä on taipumus polttaa päreensä turhautuessaan ja perheeseen liittyvissä ongelmissa. Myös isä Charles on kertonut joskus olevan vaikeuksissa poikiensa tunteiden kanssa.

Hovin työntekijät juoruavat Catherinen ja Williamin ottavan siis välillä tulisestikin yhteen.

– Voidaan sanoa, että herttua ja herttuatar antavat kyllä molemmat tulla, jos erimielisyydet menevät siihen pisteeseen. Mutta he tuntevat toisensa niin hyvin, että se on yleensä nopeasti ohi. Ja kaiken kaikkiaan Catherinella on erittäin suuri rauhoittava vaikutus häneen, Jobson kertoo.

– Vaimoni on superkärsivällinen, William itse kuvaili BBC:n radio-ohjelmassa puhuessaan perheen korona-ajan etäkoulunkäynnistä ja lisäsi oman pinnansa olevan ”lyhyempi kuin olisi kuvitellut”.

Traumaattisen äidin kuoleman kokenut William on puhunut pitkään veljensä lailla mielenterveysasioista ja tunteiden näyttämisen tärkeydestä, josta kolkkona pidetty brittihovi ei ole perinteisesti tunnettu. Isyys on vaikuttanut tulevan kuninkaan tunteisiin vielä lisää.

– Aiemmin en murehtinut kovin paljoa asioista, mutta nyt isänä pienimmätkin asiat saavat liikuttumaan ja asiat jotka tapahtuvat maailmalla vaikuttavat. Tajuat kuinka arvokas elämä on ja se asettaa kaiken perspektiiviin. Ajatus siitä, ettei olisi näkemässä omien lastensa kasvavan.

– Kaikki mikä liittyy vanhempiin, lapsiin ja menetykseen on hyvin vaikeaa minulle. Lensin kerran yhtä pelastustehtävää, pikkupoika autokolarissa. Tunsin perheen tuskan ja se palautti mieleen oman kokemukseni, William muisteli GQ:n haastattelussa aikoja ambulanssinkopterin lentäjänä.

– Tulee aika ja paikka, kun Georgelle pitää selittää hänen tehtävänsä maailmassa, mutta juuri nyt tärkeää on luoda turvallinen, vakaa ympäristö hänelle ja osoittaa mahdollisimman paljon rakkautta, William selitti BBC:n haastattelussa.

Syntymäpäivän alla ilmoitettiin, että prinssi perheineen muuttaa pian Lontoon keskustassa sijaitsevasta Kensingtonin palatsista Windsorin linnan maille lähelle kuningatarta ja myös Catherinen perhettä. Kensingtoniin jää toimisto ja kaupunkiasunto, minkä lisäksi perheellä on erityisen rakas maaseutukoti Anmer Hall Norfolkissa.

– Totuus on, että Lontoossa heidän tekemisensä ovat aika rajoitettuja. Lapset eivät voi mennä puistoon potkimaan palloa kavereidensa kanssa. Suunnitelmana on pysyä Windsorissa seuraavat 10-15 vuotta ja sitten lopulta muuttaa Anmeriin, joka on heille todella erityinen, ystävä kuvasi Times-lehdelle.

Vaikka William on nuoruusvuosien jälkeen kasvanut rooliinsa, hän kertoi samassa BBC:n haastattelussa, ”ettei todellakaan valvo öisin toivoen ja odottaen kuninkaaksi pääsyä”.

– Haluan kasvattaa lapseni niin, että heistä tulee hyviä ihmisiä. Jollen voi antaa aikaa lapsilleni..silloin joudun murehtimaan heidän tulevaisuudestaan.

Koko perhe edusti kuningattaren kanssa Elisabetin platinahallitsijajuhlassa: mukana lapset George, Charlotte ja Louis.

Mitä tulee Catherinen rooliin Williamin rinnalla, hän on historioitsijoiden mukaan oivaltanut sen oikein.

– Hän ymmärtää, että kyse on tiimityöstä. Hänellä on kyky erottua joukosta ilman että kyseessä on kilpailu. Hän säteilee tukea. Hänessä on lisäksi sitkeyttä ja selkärankaa, joka on piilossa mutta jonka ihmiset, myös kuningatar, aistivat, analysoi Robert Lacey.

Parin huumorintäyteinen yhteispeli tuli esiin eräällä vierailulla Walesiin, jossa William laskeutui köydellä 12-metristä kallioseinää alas.

– Pidätkö kiinni? William huusi Catherinelle.

– Kiinni on, Catherine vastasi ja lisäsi:

– Nautin tästä oikeastaan aika paljon. Kerrankin minä kontrolloin kaikkea.

Kun William killui puolivälissä, köyttä pitelevä Catherine huikkasi kuin uhkaillen alas: ”William, kuinka paljon rakastat minua?”