Kuningatar Elisabetin ennennäkemättömät kotivideot paljastavat julkisuudelta piilotellun totuuden – tällaista oli nuoren monarkin elämä palatsin kulissien takana

BBC:n uunituoreessa dokumentissa päästään katsomaan kuningatar Elisabetin ennennäkemättömiä kotivideoita, jotka näyttävät usein tuimasta hallitsijasta toisenlaisen puolen.

– Olemme tässä maailmassa vain läpikulkumatkalla: havainnoimassa, oppimassa, rakastamassa, ja sitten palaamme kotiin, sanoo 96-vuotiaan kuningatar Elisabetin ääni hänen erikoislaatuisen elämänsä virratessa kuvina edessä.

– Pitkä elämä tuo viisautta, ehkä osa sitä on tunnistaa elämän hämmentävät paradoksit. Yhtenä se, että ihmisillä on valtava taipumus hyvään, mutta samalla kyky pahaan.

BBC:n uunituore dokumentti Kuningatar Elisabet II uusin silmin (Unseen Queen) on kunnianosoitus 70-vuotishallitsijajuhlaansa viettävälle Britannian kuningattarelle. Paljolti ennennäkemättömistä ja kuningattaren omista kokoelmista saaduista kotivideoista koostuva dokumentti näyttää kenties maailman tunnetuimmasta naisesta myös uuden, vapautuneen ja iloisemman puolen.

Kauniilla musiikilla säestetyt ja kuningattaren itsensä kommentoimat videot alkavat huolettomasta lapsuudesta, jolloin kukaan ei arvannut Elisabetista jonain päivänä tulevan hallitsija. Elisabet nähdään nauramassa ja tanssimassa yhdessä pikkusiskonsa prinsessa Margaretin kanssa ja pelleilevän yhdessä kuningasisänsä seurassa.

Vaikka aina velvollisuudentuntoinen kuningatar ei unohda dokumentissa korostaa tehtävänsä tärkeyttä, dokumentti on lopulta kuningattaren rakkauskirje perheelleen: liian nuorena syöpään kuolleelle isälleen, jonka esimerkkiä hän on yrittänyt noudattaa koko elämänsä, sekä puoliso Philipille, joka kotivideoissa esiintyy nuorena, komeana ja urheilullisena uima-altaalla, vesiliukumäessä, vesisuksilla ja hevosen selässä. Katsojan on vaikea olla liikuttumatta, kun vuosi sitten elämänsä rakkauden haudannut kuningatar sanoo Philipillä ”olleen lopussa sama ilkikurinen pilke silmässä kuin tavatessamme”.

Elisabetia ei ole vuosien varrella kutsuttu lämpimäksi äidiksi, päinvastoin, mutta hallitsijan videot kertovat kulissien takana kuningattaren perhe-elämän olleen muutakin kuin sisäoppilaitoksia ja lastenhoitajia.

– Vanheneminen on yksi elämän tosiasia. Yksi pitkän elämän iloista on lastensa ja lastenlastensa seuraaminen. Emme voi tietää mikä heitä odottaa, mutta meidän pitäisi osata osoittaa heille oikea polku, kuningatar summaa kameran viipyillessä nurmikolla kirmaavissa pienessä Charlesissa ja Annessa.

Suvun myöhemmät valtavat skandaalit eivät pääse tahraamaan dokumenttia, joka päättyy aikaan, jolloin pitkä hallitsijakausi oli vasta aluillaan.

Kuningatar Elisabet II uusin silmin Yle Areenassa 3.6.