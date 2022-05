Kuningatar Elisabetin on kerrottu olevan innoissaan, sillä hän tapaa ensimmäistä kertaa mukaansa nimetyn Harryn ja Meghanin kuopuksen Lilibetin, joka viettää lauantaina 1-vuotissyntymäpäiväänsä.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan saapuvat tällä viikolla koko perheensä kanssa juhlistamaan kuningatar Elisabetin Platinium jubileeta eli 70-vuotisjuhlaa Britannian hallitsijana.

Herttuaparin lapset eivät ole käyneet Britanniassa kertaakaan sen jälkeen, kun Harry ja Meghan erosivat brittihovista ja muuttivat Yhdysvaltoihin alkuvuonna 2020. Pariskunnan esikoinen, 3-vuotias Archie, syntyi Britanniassa, mutta nuorimmainen Lilibet ei ole käynyt Britanniassa kertaakaan eikä esimerkiksi tavannut isovanhempiaan.

The Sun -lehti kertoo sisäpiiritietoihinsa vedoten, että Elisabet suunnittelee jättävänsä väliin lempiurheilutapahtumansa tavatakseen lauantaina ensimmäistä syntymäpäiväänsä viettävän Lilibetin. Brittilehdistön mukaan kuningatar odottaa tapaamista innolla.

Perumisen taustalla on myös syy olla rasittamatta liiaksi 96-vuotiasta monarkkia, jonka liikkuminen on käynyt viime aikoina hankalaksi. Hovilähteiden mukaan tarkoitus on varmistaa, että kuningatar jaksaa osallistua häntä varten järjestettyihin juhlallisuuksiin.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan vierailivat huhtikuussa Hollannissa Invictus Games -tapahtumassa. Samalla matkalla he tapasivat myös kuningatar Elisabetin ja prinssi Charlesin.

Kuningattaren on ilmoitettu osallistuvan Epsomin laukkakilpailuihin lauantaina, mutta The Sunin lähteiden mukaan näyttää yhä epätodennäköisemmältä, että kuningatar osallistuisi tapahtumaan – varsinkaan, kun kaikki hänen kolme hevostaan on vedetty pois kilpailusta.

Daily Mailin mukaan kyseessä on kolmas kerta Elisabetin valtakaudella, kun häntä ei nähdä tapahtumassa. Ensimmäinen oli vuonna 1956, kun hän oli valtiovierailulla Ruotsissa ja toinen kerta vuonna 1984, kun hän osallistui Ranskassa Normandian maihinnousun 40-vuotisjuhlaan.

The Sunin mukaan Harry ja Meghan perheineen majoittuvat nelipäiväisen vierailunsa ajaksi entiseen kotiinsa Frogmore Cottageen, joka on vain kivenheiton päässä Windsorin linnasta, jossa kuningatar nykyisin pääosin aikaansa viettää. Tämän viikon kuningatar on viettänyt Skotlannissa, ja hänen on määrä matkustaa sieltä Lontooseen, missä hän muun muassa seuraa Trooping the Colour -sotilasparaatia Buckinghamin palatsin parvekkeelta.

Harry ja Meghan julkaisivat Lilibetin synnyttyä iloisen perhekuvan. Tuon jälkeen herttuaparin lapsia ei olla nähty julkisuudessa.

Aiemmin toukokuussa kerrottiin kuningattaren rajanneen parvekeseremoniaan osallistuvien henkilöiden määrää. Elisabet on päättänyt, että ainoastaan kuninkaallisen perheen virkavelvollisuuksia hoitavat jäsenet saavat näyttäytyä Buckinghamin palatsin parvekkeella.

Lue lisää: Kuningatar kielsi prinssi Harryn, Meghanin ja prinssi Andrew’n pääsyn kuninkaallisten parvekkeelle – herttuapari ilmoitti heti osallistumisesta juhliin

Tämä tarkoittaa sitä, että prinssi Harry ja herttuatar Meghan sekä kohuissa ryvettynyt prinssi Andrew eivät pääse tervehtimään palatsin parvekkeelta suurta yleisöä ja ottamaan vastaan suosionosoituksia.

Hovilähde kertoi Sky Newsille, että Harry ja Meghan ovat rakastettuja perheenjäseniä ja heidät on kutsuttu juhlakauden muihin tilaisuuksiin.

Spekulaatiot kävivät kuumina ennen kuin Harry ja Meghan vahvistivat tulonsa kuningattaren juhlallisuuksiin. Prinssi Harry on muun muassa aiemmin ilmoittanut tyytymättömyytensä turvallisuusjärjestelyihin, joita hänen perheelleen on Britannian-vierailuiden aikana mahdollista tarjota.

Lue lisää: Prinssi Harry suunnittelee oikeustoimia Britannian hallitusta vastaan – vaatii perheelleen poliisin suojelua

Lue lisää: Nähdäänkö Meghania enää koskaan Britanniassa? Tulenaralla tilanteella voi olla karut seuraukset, joista kärsii kuningatar Elisabet