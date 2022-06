Grace Kellyn lapsenlapset elävät yltäkylläistä elämää piilossa katseilta – tällaista on Louisin, 29, Paulinen, 28, ja Camillen, 23, arki

Monacon prinsessa Stéphanien kolme lasta ovat luoneet uraa urheilun, muodin ja markkinoinnin parissa.

Monacon prinsessa Stéphanien rakkauselämä on ollut vilkasta ja värikästä ja hän on saanut yhteensä kolme lasta kahden eri miehen kanssa. Ruhtinas Rainier III:n ja Grace Kellyn kuopustytär on saanut lapsensa avioliittojensa ulkopuolella ja eronnut kaikista miehistään. Aikanaan se aiheutti Monacossa skandaalin, mutta nykyään nuoret kuninkaalliset ovat pidettyjä ja seurattuja hahmoja.

Stéphanien lapset on nähty harvakseltaan myös punaisilla matoilla ja julkisuudessa, mutta silti heidän elämistään tiedetään verrattain vähän. Jokainen heistä elää kuitenkin yltäkylläistä arkea.

Pauline Ducruet

28-vuotias Pauline Ducruet on prinsessa Stéphanien toinen lapsi ja vanhin tytär. Pauline tunnetaan etenkin muotisuunnittelijana, mutta hän on ehtinyt olla mukana myös monessa muussa.

Pauline syntyi Monacossa toukokuussa 1994. Hänen isänsä on Stéphanien ex-puoliso ja entinen henkivartija Daniel Ducruet, mutta pari ei ollut Paulinen syntymän aikaan vielä naimisissa. Kun Pauline oli vain muutaman pari avioitui ja erosi pikavauhtia hänen isänsä ilakoitua Belgian Miss Paljasrinta -voittajan kanssa paparazzikuvissa.

Pauline on kertonut, että hänen vanhempansa pysyivät hyvissä väleissä erosta huolimatta ja kasvattivat kaksi yhteistä lastaan sovussa.

– Kun olimme lapsia, äitini ja isäni olivat todella läheisiä toistensa kanssa. Vaikka he erosivat niin varhain, varmistivat he, että me kasvamme kahden vanhemman kanssa, hän sanoi Telegraph-lehdelle aiemmin.

Paulinen elämään tuli mukaan hetkeksi myös isäpuoli, kun hänen äitinsä avioitui vuonna 2003 portugalilaisen sirkustaiteilijan kanssa. Stéphanie päätti ottaa lapsensa tuolloin mukaan sirkuselämään ja perhe kiersi yhdessä hänen puolisonsa Adans Lopes Peresin kanssa sveitsiläisen sirkuksen mukana.

Myös Pauline innostui sirkuksesta ja esiintyi mukana sen numeroissa. Myöhemmin hän ryhtyi itse akrobaatiksi ja opetteli huimia temppuja. Nuoren kuninkaallisen urheilullisuus johti myös siihen, että hän harrasti uimahyppyä ja kilpaili siinä lopulta jopa nuorten olympialaisissa saakka.

Pauline työskentelee muotisuunnittelijana ja luotsaa sukupuolineutraalia vaatemerkkiä.

Paulinen todellinen intohimo on kuitenkin ollut aina muoti. Hän opiskeli stailistiksi Marangonin muoti-instituutissa Pariisissa ja luotsaa nykyään omaa sukupuolineutraalia Alter-muotimerkkiään. Ennen uraansa suunnittelijana hän oli harjoittelussa muun muassa Voguella ja Louis Vuittonilla.

Paulinen oma vaatemerkki on saanut paljon huomiota muotimaailmassa ja se on ollut esillä muun muassa Pariisin muotiviikoilla ja Voguessa. Merkkiä on kehuttu sen rajoja rikkovasta ja tasa-arvoa edistävästä sanomasta.

– Suunnittelen vaatteita ihmisille, en sukupuolille, Pauline on kertonut.

Paulinen Instagram-tililtä selviää, että hänen elämänsä pyöriikin hyvin pitkälti muodin ympärillä. Nuori kuninkaallinen poseeraa tilillään tyylikkäissä puvuissa ja julkaisee kuvia erilaisista tapahtumista. Hän on vieraillut muun muassa maailmankuululla Burning Man -festivaalilla ja reissannut maailmalla.

Pauline on poseerannut Instagram-tilillään myös isoveljensä Louis Ducruetin kanssa.

Louis Ducruet

Prinsessa Stéphanien esikoispoika Louis täyttää tänä syksynä 30 vuotta. Louis on naimissa pitkäaikaisen kumppaninsa kanssa ja heillä on yhteinen koira. Pari on kertonut haastatteluissa avoimesti parisuhteestaan ja siitä, millaista tulevaisuutta he toivovat.

Louis ja hänen puolisonsa Marie Ducruet menivät naimisiin pari vuotta sitten. Pariskunta kertoi tänä keväänä, että Louis olisi valmis hankkimaan lapsia vaikka heti, mutta tapahtumien parissa työskentelevä Marie haluaa vielä odottaa ja panostaa ensin uraansa.

Daily Mailin mukaan Louis haluaisi peräti neljä lasta, kun taas Marielle riittäisi hyvin kaksi pienokaista.

– En ole aivan valmis vielä. Haluaisin odottaa hieman pidempään, mutta ehkä ensi vuonna? Marie totesi ranskalaiselle Point De Vue -lehdelle.

Louis Ducruet yhdessä vaimonsa Marie Ducruetin kanssa.

Louis on hehkuttanut Instagramissa rakkautta vaimoonsa. Pari on ollut yhdessä yli kymmenen vuotta ja heidän vuosipäivänsä kunniaksi Louis julkaisi tilillään koosteen parin yhteisistä vuosista. Hän on myös jakanut parin hääkuvia sekä muita yhteiskuvia vaimonsa kanssa.

Myös pariskunnan rakas lemmikki Pancake eli Pannukakku-niminen koira on runsaasti esillä Louisin Instagramissa.

Louis Ducruet on luonut menestyneen uran urheilun parissa. Hän on opiskellut urheilujohtamista Western Carolina University -yliopistossa Yhdysvalloissa ja työskennellyt pääosin jalkapallon parissa. Nykyään hän työskentelee kansainvälisten projektien parissa Nottingham Forest jalkapalloseurassa.

Camille Gottlieb

Prinsessa Stéphanien kuopus Camille Gottlieb on Paulinen ja Louisin siskopuoli. Camillen, 23, isä on palatsin entinen henkivartija Jean-Raymond Gottlieb, jonka kanssa prinsessa Stéphaniella oli suhde. Nuoren kuninkaallisen isän henkilöllisyys vahvistui vasta muutamia vuosia sitten, kun Camille julkaisi somessa kuvan yhdessä Gottliebin kanssa.

Koska Stéphanie ja Gottlieb eivät menneet koskaan naimisiin, ei Camille ole lainkaan mukana Monacon kruununperimysjärjestyksessä isosiskonsa ja -veljensä tapaan.

23-vuotiasta Camillea on verrattu usein isoäitiinsä Grace Kellyyn sekä ulkonäkönsä että tyylitajunsa vuoksi. Isosiskonsa tapaan Camille on kiinnostunut muodista ja hänet on nähty tyylikkäissä asukokonaisuuksissa sekä somessa että julkisuudessa.

Camillea on verrattu isoäitiinsä Grace Kellyyn.

Muodin lisäksi hyväntekeväisyys on lähellä Camillen sydäntä. Hän toimii johtajana Be Safe -järjestössä, joka ennaltaehkäisee nuorten rattijuopumuksia.

Camille ryhtyi tekemään hyväntekeväisyyttä sen jälkeen, kun hänen ystävänsä kuoli ajettuaan skootteria alkoholin vaikutuksen alaisena. Camilla on kertonut haastatteluissa, ettei hän itse käytä juurikaan alkoholia, sillä hän pidä kontrollin menettämisestä.

Camille on tehnyt hyväntekeväisyystyötä myös eläinten hyvinvoinnin eteen. Lisäksi hän työskentelee markkinoinnin parissa.

Vapaa-ajallaan Camille on sisarustensa tapaan matkustellut maailmankuuluissa kohteissa ja julkaissut kuvia muun muassa Alpeilta, Dubaista ja Mauritiukselta.

