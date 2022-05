Lehtiväite: Lopettaako herttuatar Meghan vuosia kestäneen välirikon isänsä kanssa? Aivohalvaus säikäytti

Muun muassa Mirrorin ja Expressin lähteiden mukaan herttuatar Meghan saattaisi lopettaa tulehtuneen välirikon isänsä kanssa tämän saatua aivohalvauksen.

Prinssi Harryn puolison, herttuatar Meghanin isä Thomas Markle sai muutama päivä sitten aivohalvauksen, ja hän on parhaillaan sairaalassa.

Brittilehti Mirrorin sekä Expressin lähteiden mukaan herttuatar olisi mahdollisesti lopettamassa vuosia kestäneen välirikon isänsä kanssa. Mirror kirjoittaa, että herttuatar olisi jopa ottanut jo yhteyttä isäänsä, joka ei lehden tietojen mukaan kykene tällä hetkellä puhumaan.

Thomas Marklen uskotaan olevan sairaalassa San Diegossa Yhdysvalloissa vain kolmen tunnin ajomatkan päässä prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kodista.

– Huolimatta tulehtuneista väleistä, Meghan on huolissaan. Meghan haluaisi tietää, olisiko hänellä mahdollisuutta ottaa isäänsä yhteyttä yksityisesti ilman, että muu hänen perheensä saisi tietää tai olisi mukana tapaamisessa, lähde kertoo Mirror-lehdelle viitaten herttuattaren sisko- ja velipuoleen.

Thomas Markle kiidätettiin muutama päivä sitten sairaalaan aivohalvauksen vuoksi.

Herttuatar ei haluaisi lähteiden mukaan olla tekemisissä sisarpuoltensa kanssa. Herttuattaren siskopuoli, Samantha Markle kommentoi sairaskohtauksen jälkeen Daily Mailille välittämässään tiedotteessa, että perhe toivoo yksityisyyttä sillä välin, kun Markle saa hoitoa sairaalassa.

Samanthan mukaan iso syy hänen isänsä terveyden romahtamiseen on herttuatar Meghan.

– Hän (isäni) tarvitsee vain hieman lepoa. On hullua, miten paljon häntä on kidutettu ja kuinka paljon hän on joutunut kestämään viime vuosina kiitos sisareni väheksynnän. Se on anteeksiantamatonta, Samantha täräytti isänsä tilanteessa.

Lähde kertoo Mirrorille, että jos herttuatar saa yhteyden isäänsä, hän haluaa vierailla tämän luona täysin yksityisesti, ilman paparazzeja tai mediahuomiota. Expressin mukaan toimittaja Carole Malone kommentoi Jeremy Vinen ohjelmassa, että herttuattaren olisi nyt tehtävä päätös, tapaako hän isänsä välirikosta huolimatta.

– Tämä on sellainen asia, joka voi jäädä vaivaamaan loppuelämäksi.

Herttuatar Meghan on lehtiväitteiden mukaan huolissaan isästään välirikosta huolimatta.

Herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn lapsineen odotetaan matkustavan lähiaikoina Britanniaan juhlistamassa kuningatar Elisabetin 70-vuotista hallitsijakautta. Mirrorin mukaan isän sairaskohtaus voi vaikuttaa herttuattaren osallistumiseen kuningattaren juhlamenoihin.