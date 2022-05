Yksityiskohdat julki! Tällainen on kuningatar Elisabetin tuleva spektaakkeli: maailmantähtien jättishow, katukarnevaali...

Kuningatar Elisabetin kauan odotettu platinajuhla on aivan kulman takana ja pistää pian koko Lontoon sekaisin. Tämä kaikki nelipäiväisen juhlan ohjelmasta tiedetään.

Britannian kuningatar Elisabetilla on edessään kauan odotettu spektaakkeli, kun kansakunta kokoontuu ensi viikolla juhlistamaan monarkin 70-vuotista valtakautta eli platinajuhlaa Lontooseen.

70 vuotta kuningatar Elisabetin valtakautta tuli täyteen jo 6. helmikuuta. Britteinsaarten pisimpään hallinnutta monarkkia on juhlittu siitä lähtien, mutta juhlallisuudet huipentuvat kesäkuun ensimmäiseen viikonloppuun.

96-vuotiaan kuningattaren nelipäiväiseen suurjuhlaan kuuluu vaikuttavia ohjelmanumeroita, ja Britannian kansalaiset saavat ylimääräisen vapaapäivän.

Vaikka Elisabetin suosio on ollut vankka, on hovilla nyt suuri mahdollisuus saada kansalaisten sydämet puolelleen skandaalinkäryisten vuosien jälkeen.

Lontoossa on kuumeisesti valmistauduttu tulevaan superviikonloppuun.

Ohjelma

Juhlaviikonlopun käynnistää torstaina 2.6. perinteinen Trooping the Colour -sotilasparaati. Paikalle odotetaan suurta väkijoukkoa, ja kuninkaalliset kokoontuvat tervehtimään kansaa Buckinghamin palatsin parvekkeelle.

Kyseessä on ensimmäinen suuri sotilasparaati sitten pandemian alun. Trooping the Colour -paraatiin ottaa osaa yli 1 400 sotilasta, 200 hevosta ja 400-päinen soittokunta.

Kuninkaalliset seuraavat parvekkeelta myös kuninkaallisten ilmavoimien ylilentoa.

Myös kuningattaren timanttijuhlassa nähtiin näyttävä ylilento.

Trooping the Colour -sotilasparaatin kenraaliharjoitus.

Perjantaina St Paulin katedraalissa järjestetään kiitosjumalanpalvelus kuningattaren valtakauden kunniaksi.

Lauantaina yleisö pääsee osallistumaan suuriin platinajuhliin Buckinghamin palatsin edustalla. Luvassa on live-konsertti, jossa lavalla nähdään maailman ykköstähtiä. 2,5-tuntinen jättishow esitetään televisiossa.

Sunnuntaina kansalaisia pyydetään osallistumaan platinalounaalle sekä katujuhliin, joita järjestetään kautta valtakunnan. Sunnuntain kruunaa mittava juhlakulkue, ja Buckinghamin palatsin alueella nähdään 5 000 esiintyjää Briteistä sekä Kansainyhteisön maista.

Koko viikonlopun ajan tavallisesti yleisöltä suljetut Balmoralin linna ja Sandringhamin kartano ovat avoinna ja vieraat voivat vilkaista kuningattaren käyttämiin asuintiloihin.

Kesäkuun ensimmäisen viikonloppu on julistettu yleiseksi juhlavapaaksi.

Aikataulu (Suomen aikaa)

Torstai

Klo 12: Kuningattaren syntymäpäiväparaati Trooping the Color alkaa.

Klo 12.30: Kuninkaallisen perheen jäsenet lähtevät Buckinghamin palatsista seuraamaan paraatia.

Sotilaallista spektaakkelia seuraa kuningattaren ja muiden kuninkaallisten ilmestyminen parvekkeelle. Lehtitietojen mukaan Elisabet on päättänyt, että ainoastaan kuninkaallisen perheen virkavelvollisuuksia hoitavat jäsenet saavat näyttäytyä palatsin parvekkeella. Näin ollen prinssi Harry ja herttuatar Meghan sekä prinssi Andrew eivät pääse ottamaan vastaan suosionosoituksia.

Harry ja Meghan ilmoittivat likimain heti kuningattaren määräämän kiellon jälkeen, että he ovat Isossa-Britanniassa juhlien aikana. Heidät on hovilähteiden mukaan kutsuttu muihin juhlallisuuksiin.

Tiettävästi parvekkeelle saapuvat kuningattaren lisäksi prinssi Charles ja herttuatar Camilla, prinssi William ja herttuatar Catherine lapsineen, prinssi Edward ja kreivitär Sophie lapsineen, prinsessa Anne puolisonsa kanssa sekä kolme kuningattaren serkkua.

Klo 23.25: Kuninkaallisen perheen jäsenet saapuvat katsomaan palatsin juhlarakennelman, 21 metriä korkean Tree of Treesin, valaisemista.

Perjantai

Klo 13: Kuninkaallinen perhe saapuu St Paulin katedraaliin kiitosjumalanpalvelukseen. Tilaisuudessa muun muassa luetaan otteita Raamatusta ja lauletaan virsiä.

Klo 14.25: Kuninkaalliset osallistuvat Guildhallin vastaanottoon.

Lauantai

Klo 18.30: Epsom Derby -laukkakilpailu. Kuningattaren odotetaan saapuvan perheensä kanssa hevosurheilutapahtumaan. Hallitsijaa tervehtii kunniavartio. Kyseessä on kuningattarelle rakas tapahtuma, sillä hän saapuu paikalle lähes joka vuosi, ja myös hänen hevosensa on ollut mukana kilpailussa.

Klo 21.40: Kuninkaallisen perheen jäsenet saapuvat BBC:n Platinum Party at the Palace -tapahtumaan.

Klo 22.00–00.30: Palatsin edessä järjestetään iso ulkoilmakonsertti, jossa esiintyy maailman ykköstähtiä.

Sunnuntai

Klo 16.30–19: Lontoon keskustassa järjestetään valtava juhlakulkue, johon osallistuu noin 10 000 ihmistä. Kulkue sisältää muun muassa katutaidetta, musiikkia sekä sirkusesityksiä. Kulkueen on tarkoitus muistella kuningattaren 70-vuotisen valtakauden kohokohtia.

Lontoon The Mall -kadun ja Buckinghamin palatsin ohi kulkeva juhlakulkue huipentuu Ed Sheeranin konserttiin.

Sunnuntaina on myös koko päivän kestävä suuri juhlapäivälounas (Big Lunch), joka kannustaa ihmisiä kokoontumaan hauskanpidon ja ystävyyden hengessä. Hovin sivuilla vinkataan, että juhlalounas voi olla suuri tai pieni, katujuhlat tai piknik, grillausta puutarhassa tai teetä ja kakkua.

Elisabetin kruunajaiset pidettiin Westminster Abbeyssä kesäkuussa 1953.

Elisabetista tuli kuningatar vain 25-vuotiaana, kun hänen isänsä Yrjö VI kuoli.

Vieraat

Platinajuhlaan odotetaan saapuvaksi useita kuuluisuuksia, kuten David Attenborough, David Beckham ja Julie Andrews.

Buckinghamin palatsin pihalla järjestettävässä suurkonsertissa esiintyy BBC:n mukaan Diana Ross, Queen ja Adam Lambert, Duran Duran ja Rod Stewart. Lisäksi esiintyjinä ovat Alicia Keys, Hans Zimmer, Mabel ja viisuedustaja Sam Ryder. Elton John on nauhoittanut esityksensä etukäteen.

Konserttia seuraa BBC:n mukaan livenä 22 000 ihmistä, joista noin puolet voittivat lipun arvonnassa. Lippuja jaettiin myös työntekijöille, puolustusvoimien jäsenille, vapaaehtoistyöntekijöille sekä hyväntekeväisyysjärjestöille.

Kuningatar Elisabet on skandaalien kovettama monarkki, joka on säilyttänyt kansan suosion.

Terveys

Kuningatar Elisabetin hallintokausi Britannian kuningattarena on maan historian pisin, joten Platinum Jubilee -juhlallisuuksissa ei ole turhia säästelty.

Juhlien ympärillä on kuitenkin leijunut harmaa pilvi, sillä Elisabetin terveydentila on herättänyt jo pitkään huolta Britanniassa.

Liikkuminen on ollut kuningattarelle haastavaa, ja hän on tukeutunut edustustilaisuuksissaan kävelykeppiin. Elisabetin on kerrottu kieltäytyneen tiukasti pyörätuolin käyttämisestä julkisuudessa, ja hän on jättänyt siksi väliin useita tapahtumia.

Kuningatar on edustanut julkisuudessa pirteänä, vaikka hänen on kerrottu kärsineen terveyshuolista.

Toistaiseksi kuningatar on kuitenkin nähty julkisuudessa pirteänä, ja muun muassa maanantaina 23. toukokuuta Elisabet ilmestyi golfautollaan edustustapahtumaan hyväntuulisena ja hymyileväisenä.

Platinajuhlaan sisältyy luonnollisesti myös haikeutta, sillä kuningatar on ehtinyt jo 96 vuoden ikään ja kyseessä saattaa olla yksi viimeisistä suurista merkkipäivistä.

Vaikka monarkian suosio Britanniassa on horjunut, on kuningatar Elisabet pitänyt kansalaisten sydämet puolellaan.

Lähteet: Daily Mail, BBC, Royal.uk.