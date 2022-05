Kuukausia sairastellut ruhtinatar Charlene rikkoi hiljaisuuden terveydentilastaan – näin hän kommentoi huhuja aviokriisistä

Ruhtinatar Charlenen mukaan hänen terveydentilansa on yhä hauras.

Ruhtinatar Charlene on antanut harvinaisen lausunnon terveydentilastaan. Charlene vietti talvella kuukausia hoitolaitoksessa Sveitsissä pian sen jälkeen, kun hänen Etelä-Afrikan-matkansa venähti sairastelun vuoksi ja palasi perheensä luo Monacoon maaliskuussa. Toukokuun alussa hän edusti ensi kertaa kuukausiin julkisuudessa.

Charlene paljasti Reutersin mukaan keskiviikkona antamassaan harvinaisessa haastattelussa, ettei hän ole vielä parantunut täysin ennalleen, vaan tuntee edelleen olonsa hauraaksi.

– Terveydentilani on edelleen hauras, enkä halua kiirehtiä asioiden kanssa, Charlene sanoi Nice Matin -lehdelle Monte-Carlo Fashion Weekin yhteydessä.

Hovi tiedotti viime syksynä, että Charlenea hoidettiin yksityisessä hoitolaitoksessa vaikean fyysisen ja henkisen uupumuksen vuoksi. Sitä ennen hän sairastui nenän ja nielun alueen infektioon Etelä-Afrikassa ja joutui sairaalakierteeseen. Charlene kuvailee aikaa äärimmäisen vaikeiksi.

– Se on ollut pitkä, vaikea ja tuskallinen polku. Tänä päivänä tunnen oloni rauhalliseksi, hän toteaa.

Charlene edusti Monte-Carlon muotiviikoilla tyttärensä, prinsessa Gabriellan kanssa.

Charlene joutui viettämään hoitojaksonsa aikana kuukausia erossa perheestään ja hänen ja ruhtinas Albertin liiton on huhuttu ajautuneen sinä aikana kriisiin. Hiljattain ranskalaislehti Voici uutisoi väitteistä, joiden mukaan Charlene ja ruhtinas Albert olisivat jopa eroamassa.

Väitteiden mukaan ruhtinas Albert maksaisi eron jälkeen Charlenelle peräti 12 miljoonaa euroa vuodessa korvauksena siitä, että pariskunnan lapset eivät muuttaisi äitinsä mukana Sveitsiin.

Ruhtinatar kritisoi spekulaatioita tuoreessa haastattelussa. Charlenen mukaan Albert on ollut hänen tukenaan vaikeina aikoina. Hän huomauttaa, että parilla on normaaleja tunteita ja heikkouksia aivan kuten kenellä tahansa ihmisillä, mutta koska he ovat julkisuudessa, nousevat pienimmätkin heikkoudet herkästi esille.

Ruhtinattaren mukaan paluu Monacoon on ollut hänelle ennen muuta suuri helpotus.

– Olen todella iloinen, että olen taas Monacossa, hän sanoo.