Monacon prinsessa Gabriella, 7, ihastutti ensimmäisessä edustustilaisuudessaan – Charlene julkaisi kuvan kulissien takaa

Pikkuprinsessa poseerasi muotigaalan lavalla ujon oloisena ja äitiinsä tukeutuen.

Monacon ruhtinatar Charlene on julkaissut Instagramissa yhteiskuvan tyttärensä Gabriellan kanssa. Charlene jakoi seuraajilleen yksityisen hetken valmistautumisesta Monte-Carlo Fashion Week -tapahtumaan.

– Rakastin jokaista hetkeä valmistellessani prinsessaani hänen ensimmäiseen viralliseen tapahtumaansa, Charlene kirjoittaa.

– Odotamme hienoa iltaa muotigaalassa, hän jatkaa.

Kuvassa suloinen pikkuprinsessa istuu äitinsä sylissä kauniissa kukkamekossa. Charlene on kietonut kätensä Gabriellan ympärille ja pitelee tätä hellästi sylissään.

Charlene puolestaan kantoi yllään samppanjan väristä iltapukua, jossa oli läpinäkyvät hihat.

Monte-Carlo Fashion Week on parhaillaan käynnissä Monacossa. Charlene toimii tapahtuman suojelijana. Tapahtuma huipentuu MCFW Fashion Awards Ceremony -iltaan ensi viikolla.

Tiistaina Charlene ja Gabriella nousivat yhdessä muotigaalan lavalle. Gabriella sai kunnian toimia palkinnon jakajana elämänsä ensimmäisessä edustustilaisuudessa. Ujon oloinen pikkuprinsessa tukeutui äitiinsä tärkeän tehtävän äärellä.

Gabriella pääsi jakamaan tilaisuudessa palkinnon suunnittelija Abdul Al-Romaizanille.

Pikkuprinsessa tukeutui äitiinsä ensimmäisessä edustustilaisuudessaan.

Ruhtinatar Charlene palasi julkisuuteen vappuaattona pitkän hoitojakson jälkeen. Toukokuun aikana Charlene on nähty useampaan otteeseen edustustilaisuuksissa. Erityisesti huomio on kiinnittynyt läheisiin väleihin Gabriella-tyttären kanssa. Useissa kuvissa Gabriella on nähty äitinsä sylissä.

Hiljattain ranskalaislehti Voici uutisoi väitteistä, joiden mukaan Charlene ja ruhtinas Albert olisivat eroamassa. Väitteiden mukaan ruhtinas Albert maksaisi eron jälkeen Charlenelle peräti 12 miljoonaa euroa vuodessa korvauksena siitä, että pariskunnan lapset eivät muuttaisi äitinsä mukana Sveitsiin.

Ruhtinasparin lähipiiri on kuitenkin ampunut ranskalaislehden väitteet alas. Page Sixin haastattelemien sisäpiirilähteiden mukaan Albertin ei tarvitse maksaa puolisolleen, eikä heillä ole tarkoituksena erota.

– Charlenella on rahakas avioehto, mutta Albertin ei tarvitse maksaa Charlenelle, jotta tämä jäisi hänen rinnalleen, parin lähipiiristä todetaan.

– Oltuaan niin kauan poissa sairautensa vuoksi Charlene on äärimmäisen onnellinen ollessaan kotona Albertin ja lasten kanssa. He viettävät jokaisen viikonlopun asunnollaan maaseudulla. Albert tukee Charlenea sataprosenttisesti ja auttaa häntä hyväntekeväisyystyönsä kanssa.