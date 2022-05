Kuningatar Elisabet pölähti kameroiden eteen, ja huomion varasti välittömästi hänen uusi apuvälineensä – tällainen on monarkin menopeli

Kuningatar Elisabet kurvasi edustustapahtumaan uuden menopelinsä kyydissä.

Britannian kuningatar Elisabet on palannut viime aikoina tiuhempaan edustustahtiin ja hänet on nähty julkisuudessa tämän tästä. Maanantaina kuningatar saapui hyväntuulisena Lontoossa järjestettävään Chelsea Flower Show -puutarhanäyttelyyn, jossa hän on vieraillut lähes joka vuosi lapsesta saakka.

Kuningatar oli pukeutunut kukkaloiston keskelle vaaleanpunaiseen asuun, kukkamekkoon ja valkoisiin käsineisiin. 96-vuotiaan monarkin pirteän olemuksen sijaan huomio kiinnittyi kuitenkin menopeliin, jolla hän saapui paikalle.

Kuningatar huristeli puutarhanäyttelyyn valkoisella golfautolla.

Muun muassa People ja Daily Mail uutisoivat heti, että liikkumisvaikeuksista aiemmin kärsinyt Elisabet saapui paikalle golfautolla. Maaliskuussa kerrottiin, että kuningatar oli hankkinut itselleen luksusgolfauton, jolla hän pääsisi tarvittaessa liikkumaan.

– Hänen kuninkaallisessa korkeudellaan on ollut jäykkyyttä jaloissa, joten kärry on täydellinen ratkaisu. Hän on joutunut taistelemaan fyysisten ongelmien kanssa viime aikoina, ja se verottaisi ketä tahansa – puhumattakaan kuningattaresta, joka täyttää 96 ensi kuussa, sisäpiirilähde kuiski maaliskuussa The Sunille.

Maanantaina nähtiin, miten kuningatar lipui kukkaloiston keskelle valkoisen menopelin kyydissä. Elisabet on lehtitietojen mukaan käyttänyt golfautoaan jo Windsorin linnan mailla, mutta Chelsea Flower Show’ssa sellainen nähtiin ensi kertaa julkisuudessa.

Elisabet istui golfautossa niin, että hän pystyi tutkailemaan puutarhoja ja keskustelemaan ihmisten kanssa.

Valkoista golfautoa ajoi siistin univormuun pukeutunut kuljettaja ja kuningatar istui sen keskellä niin, että hän pystyi keskustelemaan ihmisten kanssa.

Maaliskuussa uutisoitiin, että kuningattaren menopeli maksaa jopa 75 000 euroa.

The Sunin mukaan oli epäselvää pystyisikö kuningatar osallistumaan Chelsea Flower Show’hun lainkaan tänä vuonna. Buckinghamin palatsi vahvisti aivan viime tipassa hänen saapuvan paikalle.

Kuningatar Elisabetin terveydentila on herättänyt jo pitkään huolta Britanniassa. Liikkuminen on ollut kuningattarelle haastavaa ja hän on tukeutunut edustustilaisuuksissaan kävelykeppiin. Elisabetin on kerrottu kieltäytyneen tiukasti pyörätuolin käyttämisestä julkisuudessa ja hän on jättänyt siksi väliin useita tapahtumia.

Kuningatar Elisabet juhlistaa kesäkuun alussa 70-vuotista hallitsijakauttaan juhlallisesti. Britanniassa on spekuloitu, miten monarkki jaksaa osallistua kaikkiin juhlallisuuksiin sairastettuaan viime talvena koronan ja kärsittyään muista terveysongelmista.

Toistaiseksi kuningatar on kuitenkin nähty julkisuudessa pirteänä. Hän aloitti juhlavuotensa juhlallisuudet jo viikko sitten Windsorin linnan mailla järjestetyssä ratsastusnäytöksessä ja vaikutti tuolloin varsin hyvinvoivalta.