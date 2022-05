Ruotsin prinsessa Madeleine on koko ikänsä joutunut taistelemaan bileprinsessan maineen ja epäonnisten suhteiden jättämän varjon kanssa. Nyt hän elää valokuvaajien ulottumattomissa Floridassa.

Syksyllä 2001 lontoolaisessa puistossa väijynyt paparazzikuvaaja sai elämänsä otoksen. Valmiiksi rettelöitsijän maineessa ollut ruotsalaisnuorukainen Erik Granath käveli käsi tyttöystävänsä, prinsessa Madeleinen, 19, kaulan ympärillä ja puristi tätä samalla rennosti rinnasta.

Kuva levisi saman tien julkisuuteen ja kuningas Kaarle Kustaan aamukahvit menivät pilalle Tukholmassa.

Prinsessa Madeleine oli ehtinyt jo jonkin aikaa kerätä mainetta varsinaisena bilehirmuna niin Tukholman trendiklubeilla kuin Lontoossa opiskellessaankin, mutta nyt sille tuli stoppi. Kuningas määräsi paparazzien turhan suureksi suosikiksi nousseen prinsessan palaamaan kotiin pian kuvakohun jälkeen.

– Totuus on varmaankin se, että prinsessa oli saanut tarpeekseen juhlimisesta ja se, että kuningaspari halusi hänet kotiin ennen kuin jotain pahempaa tapahtuu, kuninkaallistoimittaja Catarina Hurtig analysoi Uppdrag: Prinsessa -kirjassa vuonna 2006.

Samaa yläluokkaista koulua prinssi Carl Philipin kanssa käyneellä parikymppisellä Granathilla oli jo taustalla huume- ja pahoinpitelytuomio.

– Prinsessa otti suuren riskin tuolla suhteella. Jos hän tyrii yksityiselämänsä viettämällä aikaa tuomittujen rikollisten kanssa, varjo lankeaa myös perheen ylle, Hurtig jatkoi.

Nuoruusvuosinaan Madeleinella ei ollut ihailijoista pulaa. Hän oli jatkuvasti tavoitelluimpien kuninkaallisten listoilla.

Erik Granath esiteltiin vanhemmille virallisesti pääsiäisenä 2002. Suhde sai lopun samana syksynä, kun kuningas sai tarpeekseen visbyläisessä kaljateltassa riehuneen Granathin sekoiluista.

Madeleine kohautti antavalla iltapuvullaan vuoden 2002 Nobel-gaalassa.

Pikaisesti Granathin jälkeen rinnalle löytyi kunnolliselta vaikuttanut salskea lakimies Jonas Bergström. Pari vietti yhdessä varsin seesteiset seitsemän vuotta ja kihlautui, mutta suhde päättyi tunnetusti vielä rintakuviakin suurempaan skandaaliin. Vuonna 2010 norjalaisurheilija Tora Berg paljasti julkisuudessa viettäneensä yön Bergströmin kanssa Åren hiihtokeskuksessa edellisenä pääsiäisenä. Myöhempien huhujen mukaan syrjähyppy ei ollut edes ainoa laatuaan.

Kun kihlauksen purkautumisesta tiedotettiin kansalle, oli sydämensä särkenyt Madeleine jo pakannut laukkunsa ja paennut New Yorkiin töihin äitinsä Silvian perustamaan lastensäätiöön.

Kuningas Kaarle Kustaata muistuttanut Jonas Bergström oli hetken aikaa varsinainen unelmavävy.

– Läpikäymäni asia oli hyvin yksityinen ja se, että sillä reposteltiin, oli vaikea jakso elämässäni. Sen takia aika New Yorkissa tuntuu erityisen ihanalta. Täällä saan kuljeskella ympäriinsä anonyymina aivan eri tavalla kuin kotonani Ruotsissa, Madeleine kommentoi Dagens Industri -lehdelle marraskuussa 2010.

Muutaman kuukauden sisään hän tapasi samoissa piireissä pyörineen, kahdeksan vuotta vanhemman brittiläisamerikkalaisen liikemiehen Chris O’Neillin. Kyseessä ei ollut mikään salamarakkaus – paitsi ehkä Chrisin puolelta.

– Minulle se alkoi läheisenä ystävyytenä. Chris avasi sydämeni, hän on sielunkumppanini, Madeleine kuvaili SVT:n Skavlan-ohjelmassa 2015.

– Hän saa minut tuntemaan oloni turvalliseksi. Olemme hyvä tiimi.

Madeleine paljasti ohjelmassa, että Chris on pariskunnan romanttisempi osapuoli sekä ainoa, joka osaa laittaa ruokaa. Madeleinen hän hurmasi valttikortillaan valkosipulispagetilla.

Madeleine ja Chris menivät naimisiin Tukholmassa 2013.

Julkisuutta kartteleva ja usein pahantuulisena kuvattu Chriskin innostui ohjelmassa avautumaan yllättävästi.

–Tiesin heti, että välillämme on jotain. Mutta hän ei. Se oli vain minä. Mutta meillä oli kemiaa...naurua ja huumoria. Tapasimme yhteisten ystäviemme kautta ja elimme ikään kuin rinnakkaisia elämiä, hän kuvaili.

New Yorkissa ja Lontoossa vietettyjen vuosien sekä lyhyen Tukholma-jakson jälkeen kolmen lapsen vanhemmat päätyivät vuonna 2018 asumaan Floridan Miamiin. Siellä Madeleine on soljahtanut yläluokkaisen amerikkalaisen perheenäidin muottiin samalla, kun hän on ottanut suuremman roolin äitinsä World Childhood Foundation -järjestössä.

– Tuntuu, että minulla on hyviä ystäviä ja olen tutustunut joihinkin todella mukaviin äiteihin koulun kautta. Yhdysvalloissa vanhemmat ovat todella tiivisti mukana kouluelämässä, joten oli helppoa saada uusia ystäviä tästä yhteisöstä. Täällä koululaisen vanhempana oleminen on kokopäivätyötä! Madeleine kuvaili elämää ruotsalaisen Mama-lehden haastattelussa.

Syystä tai ei Madeleine on joutunut koko elämänsä taistelemaan bileprinsessan imagoa vastaan ja sietämään väitteitä hemmotellusta luonteesta ja rahan tuhlauksesta. Yhä edelleen ruotsalaismedia on ärhäkkä tarttumaan prinsessan asuvalintojen hintalappuihin ja korostamaan tämän ”luksuselämää” kaukana kotoa Yhdysvalloissa.

Madeleine ei ole halunnut paljastaa liikaa nykyelämästään Floridan lämmössä. Somessa hän julkaisee lähinnä kuvia lapsistaan.

Kirjailija, kuningasperheen yksityinen historianopettaja ja suorasukainen hoviasiantuntija Herman Lindqvist (sama mies, joka lyttäsi aikoinaan julkisesti Victorian tyttären Estellen nimen) ei säästellyt syksyllä 2014 sanojaan luonnehtiessaan Madeleinea.

– Molemmat prinsessat ovat älykkäitä, mutta Victoriasta huokuu myötätuntoa ja hän tajuaa vastuunsa. Kukaan ei kerro Madeleinelle, mitä pitää tehdä. Pienenä hän ei suostunut laittamaan sukkia jalkaansa paavin tapaamiseen ja aikuisenakin hän oletti vanhempiensa matkustavan New Yorkiin, jos he haluavat tavata hänet. Victoria tarjosi aina minulle juomaa ja ruokaa, Madeleine taas oletti, että hänelle tarjoillaan, Lindqvist tilitti Expressen-lehdelle.

Victorian ja Madeleinen roolit ovat olleet aina hyvin erilaiset. Ruotsalaislehdistön mukaan pikkusisko olisi kuitenkin tarjonnut olkapäätään, kun huhut Victorian aviokriisistä levisivät julkisuuteen alkuvuonna.

Vuonna 2017 hovi joutui selittelemään veljenpoika prinssi Gabrielin ristiäisiin saapuneen Madeleinen lampaannahkatakkia. Eläinoikeusjärjestö Djurens Rätt syytti prinsessan pukeneen päälleen yli 14 000 euron arvoisen Valentino-muotitalon takin, joka olisi tehty vain muutaman päivän iässä tapettujen karitsojen nahasta. Hovin edustaja tyytyi toteamaan, että kyseessä olivat vanhemmat lampaat.

Ruotsalaisen Stoppa Pressarna -julkkissivuston mukaan Madeleine kokikin suuria paineita ilmestyä kuningatar Silvian 75-vuotispäiville jouluna 2018. Sivuston sisäpiirilähteiden mukaan hän puki tietoisesti ja poikkeuksellisesti saman kukkamekon kuin Gabrielin juhlajumalanpalvelukseen välttääkseen kritiikin.

Vaaleanpunainen lammastakki onnistui aiheuttamaan kohun.

Madeleine perheineen käy nykyään Ruotsissa melko harvoin, mikä on vuosien varrella aiheuttanut mutinaa siitä, onko hän oikeutettu veronmaksajien rahoihin. Helmikuussa hovi julkaisi ensimmäistä kertaa tiedot perheenjäsenten saamasta vuosittaisesta määrärahasta. Sen mukaan Madeleine ei nauti ainakaan enää hovin rahoista.

Lapset Leonore, 8, Nicolas, pian 7 ja Adrienne, 4, ovat Madeleinen silmäterät. Vaikka he ovat prinssejä ja prinsessoja, heillä ei ole hovin oikeuksia tai velvollisuuksia.

Jo vuonna 2019 kuningas Kaarle Kustaa teki linjauksen, jonka mukaan Madeleinen ja Carl Philipin lapset eivät jatkossa enää kuulu hoviin, mikä tarkoittaa, ettei heillä ole kuninkaallisia velvollisuuksia ja heidät määritellään ”enemmän tavallisiksi kansalaisiksi”.

– Muutosta on suunniteltu jo pitkän aikaa. Chris ja minä koemme, että on hyvä, että lapsillamme on nyt suuremmat mahdollisuudet muokata elämiään tulevaisuudessa yksilöinä, prinsessa Madeleine kommentoi päätöstä tuolloin.

Madeleinen aviomies Chris on miljonääri, mutta prinsessan omat tulot ovat jonkinlainen arvoitus. Aftonbladetin selvityksen mukaan vuonna 2017 Madeleinen verotettavat pääomatulot olivat noin 717 000 euroa.

– Se on heidän yksityistä varallisuuttaan ja se liittyy sijoituksiin, hovin viestintäpäällikkö Margaretha Thorgren totesi lyhyesti.

Pari viikkoa sitten Madeleine osallistui erikoisvieraana ulkomailla asuvien ruotsalaisten SWEA-järjestön vuosikokoukseen Floridassa. Madeleine vastaili lavalla muun muassa kysymyksiin siitä, miten hän pitää yllä ruotsalaisia perinteitä perheessään.

– Totta kai puhumme ruotsia kotona ja luemme ruotsalaisia kirjoja, Madeleine vakuutti ja kertoi lastensa pitävän kovasti erityisesti Astrid Lindgrenin kirjoista.

Madeleine pitää tiivisti yhteyttä Floridan ruotsalaisyhteisöön. Kuvassa hän on vierailulla paikallisten kirkossa.

Madeleine perheineen nähdään Ruotsissa lähinnä kesäisin.

Samassa tilaisuudessa Madeleine puhui työstään järjestössä, joka pyrkii taistelemaan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Ruotsissa järjestö keskittyy erityisesti nettihyväksikäytön torjumiseen, Brasiliassa se kouluttaa rekkakuskeja suojelemaan ihmiskaupan riskissä olevia lapsia.

Ukrainan sota on tuonut järjestölle uusia töitä. Vanhemmistaan kaaoksessa eroon joutuneet lapset ovat erityisen alttiita hyväksikäytölle, joten pakeneville äideille on järjestetty reppuja ”jotta heidän ei tarvitse irrottaa otettaan lastensa käsistä”.

Prinsessalla oli yksi selkeä neuvo, miten kukin voi osaltaan estää lasten hyväksikäyttöä: se, että uskaltaa kysyä vieraaltakin lapselta, miten tällä oikeasti menee.

Hovi vahvisti aiemmin, että Madeleine saapuu perheineen Ruotsiin jälleen kesäksi ja samalla juhlimaan yksityisesti 40-vuotispäiväänsä 10. kesäkuuta. Svensk Dam -lehden väitteiden mukaan kuningatar suunnittelisi kuopukselleen hulppeaa risteilyä Tukholman saaristoon samaan tapaan kuin Madeleinen häissä aikoinaan.

