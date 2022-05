Rehtori lörpötteli julkisuuteen prinssi Nikolain, 22, salatut töppäilyt – Tanskan hovi raivoissaan

Prinssi Nikolain, 22, entisen opinahjon rehtori kertoi televisiossa asioita, jotka vuosia sitten pidettiin visusti poissa julkisuudesta.

Nikolai on prinssi Joachimin ja kreivitär Alexandran esikoinen.

Tanskan prinssi Joachim ja hänen entinen puolisonsa Alexandra julkaisivat yhteisen lehdistötiedotteen, jossa he ilmaisivat suuttumuksensa Herlufsholm-sisäoppilaitoksen entisen rehtorin toimintaan, kertoo muun muassa ruotsalaislehti Expressen.

Tilanne juontaa juurensa muutaman vuoden takaisiin tapahtumiin, kun Joachimin ja Alexandran esikoinen, nyt 22-vuotias prinssi Nikolai, kävi kyseistä sisäoppilaitosta, jossa tiedetään opiskelleen useita kuninkaallisen perheen jäseniä, kuten myös miljonäärien ja poliitikkojen lapsia.

Expressenin mukaan Nikolai jäi muutamia vuosia sitten kiinni silloisen opinahjonsa alkoholin käyttöä koskevien sääntöjen rikkomisesta. Rangaistuksena Nikolai erotettiin hetkeksi koulusta ja asiasta ilmoitettiin myös hänen vanhemmilleen. Tapaus pidettiin piilossa julkisuudelta.

Herlufsholmissa on opiskellut vuosien varrella useita kuninkaallisia sekä miljonäärien ja poliitikkojen lapsia.

Nyt Herlufsholmin entinen rehtori Klaus Eusebius on kuitenkin antanut haastattelun, jossa hän kertoi prinssi Nikolain tapauksesta koko kansalle. Herlufsholmia on Expressenin mukaan pidetty verrattain elitistisenä kouluna, jossa oppilaat saavat erityiskohtelua, mikäli he omaavat tarpeeksi merkittävän yhteiskunnallisen statuksen.

Tämän kiistääkseen koulun rehtorina vuosina 1993–2016 toiminut Eusebius riensi toteamaan tuoreessa haastattelussa, että Herlufsholmissa jopa kuninkaallisia kohdellaan samalla tavalla kuin koulun muita oppilaita. Haastattelu oli osa Herlufsholmin salaisuudet -dokumenttia, joka esitettiin hiljattain tanskalaistelevisiossa.

– Voin luvata teille, että se on myytti. Että olisimme kohdelleet erityisen positiivisella tavalla oppilaita, jotka tulivat yhteiskuntamme huipulta. Meillä oli muutamia vuosia sitten oppilas, joka oli osa kuninkaallista perhettä. Ihmiset ehkä tietävät, kenestä puhun. Hän rikkoi yhtä koulun alkoholia koskevista säännöistä ja kerron, että olin häntä kohtaan tuolloin jääkylmä, Eusebius paljasti haastattelussa.

– Ei ollut puhettakaan, että olisimme antaneet hänelle vain varoituksen eikä niin myöskään käynyt. Myös hänen isälleen selvisi, mitä oli tapahtunut ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että emme kohtele mitään ryhmiä poikkeuksellisilla tavoilla, hän jatkoi.

Dokumentissa haastattelijana toiminut henkilö kysyi Eusebiukselta välittömästi, puhuiko hän kenties prinssi Nikolaista. Eusebius vahvisti tämän pitävän paikkansa. Hänen mukaansa prinssi Joachim oli niin ikään kiitollinen, että hänelle kerrottiin poikansa edesottamuksista.

Nikolain äiti, kreivitär Alexandra, vahvisti tanskalaislehti Ekstrabladetille avustajansa välityksellä, että prinssi Nikolai sai koulussa opiskellessaan varoituksen. Alexandra kertoi lausunnossaan Nikolain palanneen tuolloin kotiin ja prinssin molempien vanhempien olleen tapahtumasta tietoisia.

Sittemmin Tanskan kuninkaallinen perhe on kommentoinut tapausta todeten, että kyseessä on henkilökohtainen asia, joka aikanaan hoidettiin oikeaoppisesti niin koulun, sen oppilaiden ja sen vanhempien puolelta.

Keskiviikkona Joachim ja Alexandra kuitenkin julkaisivat tuohtuneen lausuntonsa. Tuohtumuksen taustalla on Expressenin mukaan koulun entisen rehtorin päätös vuotaa perheen henkilökohtaiset asiat julkisuuteen vuosia tapahtuneen jälkeen. Ex-pariskunnan mielestä Eusebius on pettänyt täten entisen oppilaansa luottamuksen.

– Puhuaksemme suoraan: olemme raivoissamme, kuului Joachimin ja Alexandran yhteinen lausunto.

Tanskan hovi on lausuntonsa perusteella raivoissaan siitä, että Nikolain henkilökohtaisia asioita on vuodettu julkisuuteen.

Prinssi Joachim ja kreivitär Alexandra erosivat prinssi Nikolain ollessa viisivuotias. Parilla on Nikolain lisäksi myös toinen poika, prinssi Felix. Nykyään muun muassa mallina työskentelevä Nikolai on Tanskan kruununperimisjärjestyksessä seitsemäntenä.

Nikolai on urallaan työskennellyt muun muassa Burberryn ja Diorin kaltaisille muotibrändeille. Hän opiskelee parhaillaan Kööpenhaminen bisnesskoulussa. Hänen tiedetään seurustelevan Beneditke Thoustrupin kanssa, johon hän tutustui opiskellessaan Herlufsholmissa.