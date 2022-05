Kuningatar Margareeta teki yllättävän rehellisen tunnustuksen äitikyvyistään - näin paljon kuninkaalliset äidit ovat muuttuneet vuosien saatossa

Äitienpäivänä juhlistamme kaikkia äitejä, myös kuninkaallisia.

Kuninkaallisissa hoveissa eletään monella tapaa tavallisesta poikkeavaa elämää. Yksi asia on kuitenkin muuttunut monessa hovissa maanläheisemmäksi vuosien saatossa: äitiys.

Herttuatar Carherine - kuin kuka tahansa äiti

Äitiys näkyy eri tavoin Britannian kuninkaallisessa perheessä tänä päivänä kuin aiemmin. Kuningatar Elisabetin, 96, vanhin poika prinssi Charles, 73, on elämänkerrassaan kuvaillut äitiään etäiseksi.

Maataan johtanut kuningatar luotti etenkin kahden ensimmäisen lapsensa kohdalla lastenhoitajien apuun. Britannian hoville perinteiseen tapaan kuningatar ei myöskään ole näyttänyt julkisia hellyydenosoituksia, mikä osaltaan on lisännyt kylmän äidin vaikutelmaa.

Kuningatar Elisabet luotti etenkin kahden ensimmäisen lapsen kohdalla lastenhoitajien apuun, kun hän itse harjoitteli johtamaan maata. Charlesin ja Annen ollessa pieniä, Elisabet jätti nämä jopa kuukausiksi kotiin ilman vanhempiaan edustaessaan maailmalla.

Kuvassa kuningatar Elisabet, prinssi Philip ja lapset prinssi Edward (takana keskellä), prinssi Andrew (edessä keskellä), prinsessa Anne (toinen oik.) ja prinssi Charles (oik.) vuonna 1972.

Walesin prinsessa Diana muutti kuitenkin kuninkaallisen äitiyden tapoja. Toisin kuin kuningatar, Diana otti lapsensa mukaan edustusmatkoille ja luotti edeltäjiään vähemmän lastenhoitajien apuun. Äitinä Diana näyttäytyikin hellänä ja rakastavana, mikä oli etenkin siihen aikaan Britannian hovissa poikkeuksellista.

– Hän vain saattoi kaapata halaukseensa ja puristaa niin lujaa kuin mahdollista, prinssi Harry on kertonut äidistään.

Prinsessa Dianan tiedettiin olleen rakastava äiti pojilleen prinssi Williamille ja prinssi Harrylle.

Dianalle oli tärkeää viettää poikiensa kanssa aikaa.

Diana osaltaan muovasi tietä Cambridgen herttuatar Catherinelle, 40, jota on kuvailtu julkisuudessa ”aivan tavalliseksi äidiksi”. Catherinella ja prinssi Williamilla, 39, on kolme lasta, prinssi George, 8, prinsessa Charlotte, 7, ja prinssi Louis, 4.

Catherine vie itse lapsiaan kouluun ja on useasti osoittanut heille julkisesti hellyyttä. Herttuatar on myös rauhoitellut ja komentanut kiukuttelevia lapsiaan itse ja avautunut julkisuudessa koronasulkujen ja kotikoulun stressaavuudesta.

– Meidän on myös pitänyt ryhtyä lastemme opettajiksi. Minusta itsestäni on tuntunut siltä, että minua on vedetty niin moneen eri suuntaan ja yritän aina parhaani. Iltaisin tunnen oloni uupuneeksi, Catherine on kertonut.

Catherinen tiedetään olevan erittäin lapsirakas – asia, mistä puoliso William on myös usein vitsaillut. Erään kerran herttuattaren pidellessä vauvaa sylissään, prinssi heitti vitsin perheenlisäyksestä.

– Älkää antako vaimolleni yhtään enempää ideoita, hän vitsaili.

Catherinen tapa pitää lapsiaan julkisesti kädestä ja kumartuminen heidän tasolleen ovat asioita, joita kuninkaalliset eivät ennen tehneet. Nämä ovat osittain syitä sille, miksi häntä pidetään aiempia kuninkaallisia samastuttavampana äitinä.

Prinssi William ja herttuatar Catherine lastensa kanssa vuonna 2019.

Catherine haluaa kasvattaa lapsiaan aivan tavallisen äidin tavoin.

Kruununprinsessa Victoria – velvollisuudentuntoinen äiti

Kuningatar Silvian, 78, on kerrottu olevan läheinen kaikkien kolmen lapsensa kanssa. Äitinä kuningatar on halunnut lapsiensa saavan niin normaalin elämän, kuin heidän asemassaan se vain oli mahdollista. Heidät laitettiin esimerkiksi tavallisiin kouluihin.

Kuningatar oli kuitenkin heidän lapsuudessaan usein poissa edustustehtävissä, minkä vuoksi kruununprinsessa Victorian, 44, on kerrottu hoivanneen pikkusisaruksiaan Carl Philipiä ja Madeleinea.

Ruotsin kuninkaallinen perhe vuonna 1986.

Madeleine, 39, kasvattaa kolmea lastaan Leonorea, Nicolasia, ja Adriennea kaukana julkisuudesta Yhdysvalloissa. Hän on kertonut avoimesti haluavansa olla lapsilleen läheisempi kuin mitä koki itse lapsena.

− Olen kaikkien aikojen onnettomin kotiäiti, en osaa edes kokata! Chris sen sijaan on loistava ruoanlaittaja, prinsessa on paljastanut Skavlanin haastattelussa.

Pikkusisariensa hoivaamisen lisäksi Victoria on pienestä pitäen opetellut elämään tulevan kuningattaren roolinsa mukaan. Victoria on kuitenkin muistellut lastenleikkien ja kuningasperheen rooleihin tutustumisen olleen hyvässä tasapainossa keskenään.

Victorialla itsellään on kaksi lasta, prinsessa Estelle, 10, ja prinssi Oscar, 6. Kruununprinsessa haluaa puolisonsa prinssi Danielin kanssa jatkaa omien vanhempiensa kartoittamaa tietä ja tarjota lapsilleen mahdollisimman tavallisen lapsuuden.

– Minulle on tärkeää, että lapset saavat olla lapsia, ja niin oli myös vanhemmilleni aikanaan, hän on kertonut haastattelussa.

Perhe viettää yhdessä aikaa muun muassa laskettelemalla ja katsomalla urheilua. Vanhemmista etenkin Victorian tehtävänä on kuitenkin kasvattaa esikoistytärtään myös tulevaan kuningattaren rooliin.

Velvollisuudentuntoiseksi kuvailtu Victoria on tunnettu myös työstään maailman lasten hyväksi. Ei ole siis yllätys, että Victoria on näyttäytynyt julkisuudessa rakastavana äitinä.

Tasapainottelu velvollisuuksien ja äitiyden kanssa ei kuitenkaan ole helppoa.

– Minulta on jäänyt monia ihania hetkiä kokematta lasteni kanssa, koska olen ollut muualla. Tärkeintä elämässäni on nimittäin se, että saan seurata lasteni kasvua, Victoria on sanonut haastattelussa.

Kruununprinsessa Victoria, prinssi Daniel, prinsessa Estelle ja prinssi Oscar kuvattuna maaliskuussa.

Kuningatar Silvia on seitsemän lapsen isoäiti.

Madeleinella on puolisonsa Christopher O’Neillin kanssa kolme lasta.

Kruununprinsessa Mary – kuunteleva äiti

Tanskan kuningatar Margareeta II, 82, on äiti kahdelle pojalle, kruununprinssi Frederikille, 53, sekä prinssi Joachimille, 52. Modernina ja rennosti käyttäytyvänä hallitsijana tunnettu kuningatar on kertonut itsestään kertovassa dokumentissa Margareeta II - koko Tanskan kuningatar, ettei hän koskaan ole tuntenut olevansa erityisen taitava lasten kanssa.

Pienet lapset vaativat hänen mukaansa pitkää pinnaa, jota hänellä ei ole – ja sen saivat hänen omien sanojensa mukaan myös hänen poikansa tuntea.

Poikien kasvaessa heidän energisyytensä alkoi myös tulemaan esiin.

– Silloin tein päätöksen, että kuolen kauhusta saman tien tai sitten olen huolehtimatta. Kun äidillä on kaksi kekseliästä poikaa, jotka ovat lisäksi vahvatahtoisia, tilanne on vain hyväksyttävä ja luovuttava kanaemon roolista, kuningatar on sanonut dokumentissa.

Margareeta ei siis äitinä erityisesti paaponut poikiaan. Frederik on kuvaillut äitinsä olleen elämäniloinen ja lämpöinen, mutta ankara. Taiteellinen kuningatar halusi myös jakaa intohimon taiteeseen poikiensa kanssa.

Kuningattaren velvollisuudet aiheuttivat kuitenkin sen, ettei Margareetakaan ehtinyt viettämään niin paljon aikaa lastensa kanssa.

– Ymmärrän myös paremmin työssäkäyviä naisia, miten vaikeaa työn ja perheen yhteensovittaminen voi olla, hän sanoo dokumentissa.

Kuningatar Margareeta II ja prinssi Henrik prinssien kanssa, kun nämä saapuivat ensimmäistä kertaa julkiseen kouluun.

Kuningatar hiihtämässä poikiensa kanssa vuonna 1975.

Tanskan kuninkaallinen perhe vuonna 2015.

Frederikin vaimolla Tanskan kruununprinsessa Marylla, 50, vaikuttaisi olevan erilainen lähestymistapa lapsiensa kanssa kuin kuningattarella. Australiasta kotoisin olevan Maryn ja Frederikin lapset prinssi Christian, 16, prinsessa Isabella, 15, sekä 11-vuotiaat kaksoset prinsessa Josephine ja prinssi Vincent ovat kuvailleet äitiään rakastavaksi ja osallistuvaksi äidiksi.

– Ihailen äitiäni eniten sen vuoksi, mitä hän tekee muiden ihmisten tai meidän eteemme, prinssi Christian on sanonut äidistään Daily Mail-lehdelle.

Mary on ilmeisen hyvä lohduttamaan lapsiaan ja hän auttaa lapsiaan ratkomaan myös heidän keskinäisiä erimielisyyksiään. Äitinä hän kuuntelee, jos lapsilla on ollut rankka päivä.

– Hänelle voi kertoa salaisuuksia, nuorimmainen prinssi Vincent on kertonut haastattelussa äidistään.

Kuningatar Margareetan on nähty myös aikoinaan leikkivän poikiensa kanssa, vaikka yhteistä aikaa ei ollutkaan paljoa. Sama leikkimielisyys näyttää myös periytyneen hänen poikansa perheelle, sillä lapset ovat myös vitsailleet äitinsä Maryn australialaisesta aksentista tämän puhuessa tanskaa.

Kuningatar Margareeta II halaamassa prinsessa Isabellaa tämän konfirmaatiopäivänä.

Ruhtinatar Charlene – salliva äiti

Aikansa ihailluimpiin näyttelijöihin kuuluneesta Grace Kellystä tuli Monacon ruhtinatar, kun hän avioitui ruhtinas Rainier III:n kanssa vuonna 1956. Grace Kellystä tuli äiti alle vuoden kuluttua häiden vietosta. Yhteensä parille siunaantui kolme lasta, esikoistytär Caroline, 65, Monacon nykyinen ruhtinas Albert, 64, sekä prinsessa Stéphanie, 57.

Caroline on kertonut Albert II of Monaco, The Man and The Prince -kirjassa, ettei auto-onnettomuudessa 52-vuotiaana kuollut Grace Kelly ollut äitinä kovin läheinen lastensa kanssa. He eivät esimerkiksi syöneet yhdessä ennen neljäätoista ikävuotta. Äitiä läheisemmäksi lapsille muodostui heidän lastenhoitajansa Maureen Wood.

– Maureen oli avainhenkilö elämässämme. Kun olimme pieniä, hän oli meille luultavasti läheisempi kuin omat vanhempamme, Caroline on kertonut.

Grace Kelly vastasyntyneen prinssi Albertin kanssa.

Grace Kellyn lapset eivät olleet erityisen läheisiä äitinsä kanssa.

Grace Kellyn molempien tyttärien rakkauselämässä on tapahtunut värikkäitä käänteitä ja niitä voisi kutsua jopa epäonnisiksi. Äitinsä tavoin he ovat seurattuja tyyli-ikoneita, mutta äiteinä he eivät ole jatkaneet omansa jalanjäljissä: heillä molemmilla on kerrottu olevan hyvät ja lämpimät välit lastensa kanssa.

– Äiti oli hyvin nuori, kun hän menetti oman äitinsä. Minä, Louis ja Pauline olemme kiitollisia kaikesta, mitä hän on meille antanut. Äiti on esikuvani, Stéphanien nuorin tytär Camille, 23, on sanonut äidistään.

Prinsessa Caroline kuvattuna tyttärensä Charloten kanssa.

Ruhtinatar Charlene on terveysongelmien vuoksi joutunut viime aikoina olemaan erossa lapsistaan.

Onnelliset vanhemmat kuvattuna kaksostensa kanssa vuonna 2015.

Nykyisin Monacon hovin edustustehtävissä nähdään usein myös perheen pienimpiä. Pitkään terveysongelmista kärsinyt ruhtinas Albertin vaimo ruhtinatar Charlene, 44, joutui viime vuonna olemaan pitkän ajan erossa lapsistaan prinssi Jacquesista, 7, ja prinsessa Gabriellasta, 7.

Albert ja Charlenen välien viileydestä huhutaan säännöllisesti, mutta Charlenen rakkautta lapsiinsa ei ole epäilty. Hänen on kuvailtu olevan äitinä niin sanottu salliva vanhempi.

– Se on moderni kasvatusmuoto, jossa lapsi nähdään enemmänkin tasavertaisena kuin vanhempansa lapsena, Charlenen äitiyttä on kommentoitu Expressen-lehdelle.

Charlene itse kuvasi kaksosten kasvatusta Point de Vue -lehdelle kolme vuotta sitten ”usein uuvuttavaksi”, mutta samalla ”hyvin stimuloivaksi”.

– Kun olen keskenään heidän kanssaan, he tappelevat, kuka saa nukkua äidin kanssa. He rakastavat kiivetä sänkyymme ja usein siellä tuleekin ahdasta. Ja tähän päälle vielä kaksi koiraa!

Jotain äidin ja lasten väleistä kertoo myös se, että Monacon kansallispäivänä viime vuoden lopulla molemmat lapset heiluttelivat kylttejä, joissa luki: ”kaipaamme sinua, äiti” ja ”rakastamme sinua, äiti”.

