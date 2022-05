Kuningatar Elisabetin turvatoimissa karmea moka – käsittämättömiä tarinoita ladellut ”pappi” vietti yön vartijoiden kanssa

Sotilasyksikköön tunkeutuneen miehen väitetään olleen poliisin kanssa tekemisissä ennenkin.

Brittihovin turvatoimet pettivät jälleen, kun kuningatar Elisabetia suojelevan sotilasyksikön päämajaan pääsi livahtamaan tunkeilija, uutisoi Daily Mail. Papiksi tekeytynyt tunkeilija päästettiin suoraan sisään yksikön pääportista, kun hän väitti tuntevansa pataljoonan papin.

Daily Mailin mukaan tunkeutuminen tapahtui huhtikuun 26. päivän iltana. Kuningattaren kerrotaan palanneen matkoiltaan takaisin yksikön välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan Windsorin linnaan vain tunteja sen jälkeen, kun tunkeilija saatiin kiinni. TalkTV:n mukaan tunkeilija on paikallisille poliiseille vanha tuttu.

Valepappi vietti aikaa yksikön päämajassa syöden ja juoden henkilökunnan kanssa. Daily Mailin lähteet kertovat, että tunkeilija kehui saaneensa urheudestaan mitalin sodittuaan Irakissa sekä toimineensa heittoistuinten testaajana ja elinluovuttajana. Luovutettujen elinten tilalle huijari oli kertonut saaneensa uudet, g-voimia vastustavat elimet.

Hurjat satuilut eivät saaneet sotilaiden hälytyskelloja soimaan vieraansa henkilöllisyyden selvittämiseksi, vaan tunkeilija vietti sotilasyksikössä yhteensä kuusitoista tuntia.

– Tämä on täysi shokki rykmentillemme. Me olemme vartijoita, tai ainakin meidän pitäisi olla. Tämä on niin noloa, päivitteli yksikön sisäinen lähde Daily Mailille.

Vasta yksikössä vietetyn yön sekä yhdessä nautitun aamupalan jälkeen vartioiden epäilykset vieraan todellisesta henkilöllisyydestä heräsivät. Tunkeilija poistettiin yksikön alueelta välittömästi, ja Sky Newsin mukaan poliisit tutkivat tapausta.

Onnistuneita soluttautumisia brittihovin turvatoimien läpi on nähty viime vuosina useita. Windsorin linnan pihamailta saatiin vuonna 2021 kiinni pariskunta, ja samana vuonna alueella pyöri varsijousta kantava 19-vuotias mies.

Myös Buckinghamin palatsi on joutunut tunkeilujen kohteeksi, kun vuonna 2016 palatsin muurien yli kiipesi murhasta tuomittu mies. Kenties suurin säikäytys hoville tapahtui heinäkuussa 1982, jolloin brittiläinen Michael Fagan keplotteli itsensä sisälle kuningatar Elisabetin makuuhuoneeseen asti.