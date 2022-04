Historiallinen päätös: prinssi Andrew'lta riisuttiin jälleen yksi kunniatitteli – Yorkin kaupunki kiehuu raivosta

Yorkin kaupunki haluaisi prinssi Andrew’n luopuvan herttuan tittelistään.

YORKIN kaupungin valtuutetut ovat yksimielisesti äänestäneet prinssi Andrew’n Freedom of the city of York -kunniatittelin poistamisesta, kertoo Daily Mail.

Syynä on seksuaalisesta hyväksikäytöstä häntä vastaan nostettu kanne, jonka Andrew sopi ennen oikeudenkäyntiä.

Valtuuston pitämässä kokouksessa Andrew leimattiin ’äärimmäiseksi häpeäpilkuksi’ ja noin puolen tunnin keskustelun jälkeen kunniatittelin poistamisesta äänestettiin yksimielisesti.

Titteli ehti olla Andrew’lla yli 30 vuoden ajan, sillä se annettiin hänelle vuonna 1987. BBC:n ja Mirror-lehden mukaan Andrew on ensimmäinen henkilö, jolta kyseinen titteli on poistettu.

SAMALLA valtuuston jäsenet ovat esittäneet myös toiveen, että prinssi Andrew luopuisi itse tittelistään Yorkin herttuana tai että kuningatar Elisabet poistaisi sen häneltä.

Valtuuston mielestä prinssi Andrew ei ole sopiva edustamaan Yorkin kaupunkia tai sen asukkaita.

AIEMMIN tänä vuonna prinssi Andrew’lta otettiin pois hänen armeijan kunnia-arvonsa ja hänen asemaansa rajattiin merkittävästi.

Hänen kaikki viralliset tehtävänsä ja hyväntekeväisyystyönsä lopetettiin, eikä häntä tulla enää kutsumaan hänen kuninkaalliseksi korkeudekseen missään virallisissa yhteyksissä.

Ainakin 150 veteraania pyysi Andrew’n arvonimien riisumista kuningattarelle toimittamassaan kirjeessä. Veteraanit olivat vihaisia, koska heidän mielestään Andrew ei yltänyt sille tasolle, mitä häneltä odotettiin.

Falklandin sotaan osallistunut Andrew palveli Britannian kuninkaallisessa laivastossa helikopterilentäjänä.