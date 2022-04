Prinssi Harry paineli baariin kuningattaren syntymäpäivänä – herttuatar Meghan palasi kotiin lastensa luo

Prinssi Harry nautti tummaa olutta Invictus Games -tapahtuman työntekijöiden kanssa viiden henkivartijan ympäröimänä. Daily Mailin tietojen mukaan Harrylle tarjoiltiin myös tequilaa.

Brittilehti Daily Mail paljastaa, että parhaillaan Euroopassa vieraileva prinssi Harry vietti torstaina aikaansa paikallisessa baarissa. Torstaina 21. huhtikuuta vietettiin myös Harryn isoäidin kuningatar Elisabetin 96-vuotissyntymäpäivää.

Harryn puoliso herttuatar Meghan lähti aiemmin tällä viikolla Euroopasta lastensa luokse Kaliforniaan perheen yhteiseen kotiin. Yksin Harry ei kuitenkaan ollut, sillä hänellä oli mukanaan viisi henkivartijaa ja lisäksi Harryn perustaman urheilutapahtuman Invictus Gamesin henkilökuntaa.

Daily Mailin tietojen mukaan Harry vietti pubissa aikaa kolme tuntia Guinness-tuopin äärellä. Guinness on tunnettu irlantilainen stout-olutmerkki. Pubin omistaja kertoo Daily Mailille, että Harry poistui paikalta kello 11 aikaan illalla.

Lehden mukaan nuoruudessaan bileprinssin mainetta kantaneelle Harrylle tarjottiin paljon ilmaisia juomia, muun muassa tequilaa, mutta Harry pitäytyi yhdessä tuopissa, jota hän siemaili hiljakseen.

Herttuapari hurvitteli lasten autokilpailussa Invictus Gamesin avajaisissa.

Herttuapari saapui Eurooppaan viime viikolla ensimmäistä kertaa yhdessä sen jälkeen, kun he vuonna 2020 jättivät brittihovin taakseen ja muuttivat asumaan Yhdysvaltoihin Kaliforniaan.

Harry ja Meghan vierailivat kuningatar Elisabetin luona Windsorin linnassa, jonka jälkeen he suuntasivat Hollantiin Invictus Gamesiin.

Kuninkaallisasiantuntijat ovat tuominneet tapaamisen jyrkästi, sillä herttuaparin katsottiin käyttävän kuningatarta hyväkseen. Harry ja Meghan kuvaavat parhaillaan Netflix-sarjaansa Heart of Invictus, josta heidän on kerrottu ansaitsevan jopa 100 miljoonaa dollaria. On odotettavaa, että kuningattaren tapaaminen päätyy osaksi sarjaa.

Kohuilta ei tälläkään kertaa vältytty, sillä Harry antoi raivoa nostattaneen lausunnon isoäidistään yhdysvaltalaisen Today-aamuohjelman toimittajalle Hoda Kotbille.

Haastattelusta julkaistulla klipillä toimittaja kysyy prinssi Harrylta, millaista oli kohdata kuningatar pitkän ajan jälkeen. Harry vastasi kuvailemalla jälleennäkemistä ”mahtavaksi” ja heitti ilmoille mystisen kommentin.

– Haluan vain varmistaa kuningattaren olevan turvassa ja että hänellä on oikeat ihmiset ympärillään, Harry täräytti.

Kuninkaallisasiantuntijat pöyristyivät Harryn kommentista, sillä he kokevat sen olevan suorastaan ”vainoharhainen” ja erittäin loukkaava etenkin prinssi Charlesia ja prinssi Williamia kohtaan.

– Prinssi Harry sanoo Yhdysvaltojen tv:ssä, että hän varmistaa, että ”kuningatarta suojellaan ja että hänellä on oikeat ihmiset ympärillään”. Miten niin? Luulisi, että huomaat, että prinssi Charles ja hänen majesteettinsa lapset sekä prinssi William tekevät juuri sitä ja tukevat kuningatarta teoilla – eivät vain sanoilla, hoviin erikoistunut toimittaja Robert Jobson jyrähti Twitterissä.

Prinssi Harry ja Hollannin kuningas Willem-Alexander hurrasivat Invictus Gamesin yleisössä tapahtuman viimeisenä päivänä perjantaina.

PRINSSIN kohukommenttia alettiin pian puida myös Suomessa. Brittihovin käänteisiin syventynyt kuninkaallisasiantuntija ja kirjailija Kaisa Haatanen ei ole takuuvarma siitä, että kyseinen lausahdus oli suoraan suunnattu Charlesille ja Williamille, mutta yhdestä asiasta hän on brittimedian kanssa samaa mieltä: Harryn sanavalinta oli kertakaikkisen huono.

– Se oli todella ikävästi ja omituisesti sanottu.

– Se oli selkeä vihjaus jotakuta kohtaan, mutta ketä? Haatanen kysyy.

