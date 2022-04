Kuningatar Elisabetista, 96, julkaistiin tuore kuva – poikkeuksellinen syntymäpäiväpotretti ihastuttaa

Kuningatar Elisbaet juhlii 21. huhtikuuta 96-vuotissyntymäpäiväänsä. Merkkipäivänä kuningatarta muistettiin tuoreella potretilla.

Tuore potretti on valokuvaaja Henry Dallalin käsialaa.

Kuningatar Elisabet juhlii tänään torstaina 96-vuotissyntymäpäiväänsä. Perinteiden mukaisesti kuningattaresta julkaistiin merkkipäivän kunniaksi tuore potretti, joka tällä kertaa poikkeaa huomattavasti edellisistä.

Tuoreessa kuvassa kuningatar Elisabet poseeraa Windsorin linnan pihamaalla yhdessä kahden vaalean ponin kanssa. Hello-lehden mukaan kyseiset fellinponit ovat kuningattaren omia kasvatteja ja nimeltään Bybeck Nightingale ja Bybeck Katie. Kuvan on ottanut valokuvaaja Henry Dallal.

Kuva julkaistiin myös Britannian kuninkaallisen perheen virallisella Instagram-tilillä kuningattaren syntymäpäivää edeltävänä iltana. Kuvatekstissä kerrotaan, että kuva on otettu maaliskuussa ja se on julkaistu osana Windsorin kuninkaallisen hevosshow’n kuvasarjaa, jolla on juhlistettu kuningattaren merkkipäiviä aikaisemminkin.

Fellinponi on pohjoisenglantilainen ponirotu, jota kuvaillaan vahvaksi ja voimakkaaksi.

Instagram-julkaisun alle on kertynyt lukuisia kommentteja, joissa toivotetaan hänen kuninkaalliselle korkeudelleen ikimuistoista syntymäpäivää. Moni on myös todennut, että kuningattarelle ei löytyne parempia vierustovereita kuvaan kuin hänen itse kasvattamansa ponit.

Hevoset ovat aina olleet lähellä kuningatar Elisabetin sydäntä. Kuningatar on muun muassa osallistunut Windsorin kuninkaalliseen horseshow’hun vuodesta 1943 alkaen ilman poikkeusta.

Kuningatar Elisabet juhlii tänä vuonna myös 70-vuotista hallitsijakauttaan. Helmikuun 6. päivänä tuli täyteen 70 vuotta kuningatar Elisabet II:n valtakautta Britanniassa. Platinajuhlavuonna Britteinsaarten pisimpään hallinnutta monarkkia juhlitaankin lukuisin tapahtumin koko alkuvuoden ajan. Ne huipentuvat kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna, joka on julistettu yleiseksi juhlavapaaksi.

Toukokuun 12.–15. Windsorin linnan pihalla järjestetään historiallisia näytöksiä, joissa käydään läpi Britannian menneisyyttä kuningatar Elisabet I:n ajoista nykypäivään. Mukana on yli 1 000 esiintyjää ja 500 hevosta.

