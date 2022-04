Prinssi Harry heitti mystisen kommentin isoäidistään Elisabetista – haluaa varmistaa kuningattaren olevan ”turvassa”

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat parhaillaan Alankomaissa, jossa prinssi on antanut yhdysvaltalaiselle tv-ohjelmalle haastattelun.

Eurooppaan matkustaneet prinssi Harry ja herttuatar Meghan tekivät viime torstaina yllättävän vierailun Harryn isoäidin kuningatar Elisabetin luokse Windsorin linnaan.

Tapaamisen sisältö on pysynyt salassa, mutta nyt prinssi on kertonut kohtaamisestaan 95-vuotiaan kuningattaren kanssa.

Sussexin herttua antoi Alankomaissa haastattelun yhdysvaltalaisen Today-aamuohjelman toimittaja Hoda Kotbille tiistaina ja kertoi herttuaparin vierailusta Britanniassa. Koko haastattelu esitetään myöhemmin keskiviikkona, ja Daily Mailin mukaan Buckinghamin palatsi on varautunut skandaalinomaisiin lausuntoihin.

Haastattelusta julkaistulla klipillä toimittaja kysyy prinssi Harrylta, millaista oli kohdata kuningatar pitkän ajan jälkeen. Harry vastasi kuvailemalla jälleennäkemistä ”mahtavaksi” ja heitti ilmoille mystisen kommentin.

– Haluan vain varmistaa kuningattaren olevan turvassa ja että hänellä on oikeat ihmiset ympärillään, Harry täräytti.

Prinssin mukaan hän ja herttuatar Meghan joivat kuningattaren kanssa teetä ja hänestä oli mukavaa tavata isoäitiään.

– Oli mahtavaa olla hänen kanssaan. Oli todella mukavaa nähdä häntä, hän on loistavassa kunnossa, prinssi kertoi haastattelussa.

– Hän on aina huumorintajuinen kanssani.

Kuninkaallisasiantuntijat ovat tuominneet tapaamisen jyrkästi, sillä herttuaparin katsottiin käyttävän kuningatarta hyväkseen. Harry ja Meghan kuvaavat parhaillaan Netflix-sarjaansa Heart of Invictus, josta heidän on kerrottu ansaitsevan jopa 100 miljoonaa dollaria. On odotettavaa, että kuningattaren tapaaminen päätyy osaksi sarjaa.

Prinssi Harry on halunnut vierailla synnyinmaassaan jo aiemmin lastensa kanssa, mutta reissu on jäänyt tekemättä puutteellisten turvajärjestelyjen takia. Tällä kertaa heillä oli järeät turvatoimet.

Kyseessä on herttuaparin ensimmäinen yhteinen vierailu Eurooppaan kahteen vuoteen. Prinssi Harryn mukaan hän on viihtynyt Kalifornian Santa Barbarassa.

– Kotini on toistaiseksi Yhdysvalloissa. Se tuntuu kodilta. Meidät on otettu avosylin vastaan ja meillä on mahtava yhteisö Santa Barbarassa, hän muotoili haastattelussa.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan vierailevat parhaillaan Alankomaissa, missä he osallistuvat Invictus Games -tapahtumaan Haagissa. Urheilutapahtuma on prinssi Harryn perustama, ja siinä kilpailevat palveluksessa loukkaantuneet entiset sotilaat.