Kuningatar Elisabet on todistanut elämänsä aikana lähipiirinsä uskomattomia skandaaleja – nyt 96 vuotta täyttävän monarkin käytöksessä on tapahtunut iso käänne

Kuningatar Elisabetin kylmäkiskoinen käytös on vaihtunut sovinnon hieromiseen kohuissa ryvettyneiden perheenjäsenten kanssa. Vaikuttaa siltä, että ikääntyminen on hionut maailman pisimpään hallinneen monarkin reunat pehmeämmiksi.

96 vuotta torstaina täyttävä kuningatar Elisabet on nähnyt paljon. Maailma on muuttunut hänen elinaikanaan valtavin harppauksin, ja hänen lähipiirinsä on ollut hurjassa myllerryksessä.

Hovissa on nähty uskomattomia skandaaleja pettämisestä avioeroihin, kohuliittoihin ja seksiskandaaleihin, mutta Elisabet on seissyt aina tiukkana kaiken keskellä. Hänelle Britannian ja Kansainyhteisön palveleminen on ollut kunnia-asia, jonka tielle henkilökohtaiset asiat eivät ole tulleet.

Kuningatar on ollut 70-vuotisen valtakautensa ajan tunnettu jyrkästä suhtautumisestaan kohuihin ja niiden kohteisiin. Hän on pysynyt tiukan ammattimaisena jopa perheessä sattuneiden kuolemantapausten keskellä ja se on antanut hänestä toisinaan kylmän kuvan.

Kun prinsessa Diana kuoli vuonna 1997, kuningatar oli loma-asunnollaan Balmoralissa, eikä Buckinghamin palatsin lippuja nostettu puolitankoon. Kuningatar ei surrut poikansa entistä puolisoa julkisesti kuin vasta useita vuorokausia prinsessan kuoleman jälkeen pitämässään puheessa. Elisabetin käytöstä haukuttiin piittaamattomaksi, ja hän sai osakseen rajua kritiikkiä.

Kuningatarta pidettiin kylmäkiskoisena myös silloin, kun hänen sisarensa prinsessa Margaret olisi halunnut naida ensirakkautensa Peter Townsendin. 23-vuotias Margaret joutui pyytämään lupaa liitolleen siskoltaan, mutta Britannian kirkon päänä kuningatar ei voinut antaa sitä. Laki kielsi tuolloin eronneiden uudet liitot, ja Townsend oli ollut aiemmin naimisissa. Kuningattaren päätöksen vuoksi parin liitto jäi pelkäksi haaveeksi.

Brittimedian tietojen mukaan kuningatar viettää syntymäpäivänsä matalalla profiililla Sandringhamin linnan mailla talossa, jota prinssi Philip käytti eläköitymisensä jälkeen. Elisabetin uskotaan viipyvän Norfolkissa ensi viikkoon ja ottavan vastaan ystäviä ja sukulaisia vierailuille.

Aivan viime aikoina kuningatar Elisabetin käytös vaikuttaa kuitenkin muuttuneen. Monarkki on ottanut suorastaan avosylin vastaan skandaaleissa rypeneet perheenjäsenensä, ja hänen suhtautumisensa kohuihin on pehmentynyt.

Elisabet ei ole arkaillut näyttäytyä seksuaalirikoksista syytetyn prinssi Andrew’n seurassa, ja jopa hovin jättäneet prinssi Harry ja herttuatar Meghan vaikuttavat olevan jälleen tervetulleita kuningattaren hoteisiin.

The Telegraph uutisoi maanantaina, että prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat saaneet kutsun juhlallisuuksiin, joita vietetään kesäkuun alussa kuningattaren 70-vuotisen valtakauden kunniaksi.

Lehden mukaan Harry ja Meghan ovat tervetulleita Buckinghamin palatsiin katsomaan perinteistä hävittäjien ylilentoa. Tapahtumassa kuninkaallinen perhe kokoontuu palatsin suurelle parvekkeelle ja tervehtii kansaa.

Telegraphin mukaan kutsu on jatkumoa viime viikolla järjestetylle salaiselle tapaamiselle. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan pistäytyivät viime torstaina kuningattaren luona Windsorin linnassa matkalla Hollantiin Invictus Games -tapahtumaan.

Salaisen tapaamisen uskotaan olleen merkittävä sovinnon ele, sillä Harry ja Meghan ovat arvostelleet hovia rajusti muun muassa Oprah Winfreyn haastattelussa viime vuonna.

Pari jätti kuninkaalliset tehtävänsä runsaat kaksi vuotta sitten ja muutti kohun saattelemana Kaliforniaan yhdessä Archie-poikansa kanssa.

Meghan ja Harry saapuivat viime viikolla ensimmäistä kertaa yhdessä Eurooppaan sen jälkeen, kun he jättivät brittihovin. Pari vieraili matkallaan myös kuningatar Elisabetin luona.

Brittimedian mukaan on todennäköistä, että kuningatar Elisabet palaa halusta tavata sekä Archien että Yhdysvalloissa syntyneen lapsenlapsenlapsensa, Harryn ja Meghanin pienen Lilibet-tyttären ensimmäistä kertaa ja on siksi valmis antamaan parille anteeksi heidän paljastuksensa hovista. Daily Mailin mukaan Harry lupasi isoäidilleen viime viikolla, että hän tapaa Archien ja Lilibetin ”lähitulevaisuudessa”.

Lue lisää: Mistä Harry, Meghan ja kuningatar Elisabet keskustelivat? Nämä 6 asiaa olivat ehkä pinnalla salaisessa tapaamisessa

Mikäli Harry ja Meghan päättäisivät matkustaa Britanniaan kesäkuun alun juhlallisuuksia varten, osallistuisivat he ainoastaan perhepiirissä vietettäviin tapahtumiin. Pari ei toimi enää kuninkaallisissa edustustehtävissä, joten he eivät voisi ottaa osaa virallisiin tilaisuuksiin, kuten Trooping the Colour -sotilasparaatiin.

Sen sijaan he voisivat viettää aikaa perheensä kanssa ja tarjota Elisabetille lupaamansa tilaisuuden tavata pienen Lilibetin sekä pian 3-vuotiaan Archien, jota monarkki ei ole nähnyt pariin vuoteen.

Prinssi Harry sanoi keskiviikkona Yhdysvalloissa esitetyssä Todayn haastattelussa, ettei hän ole vielä varma, pystyykö hän viemään perheensä Britanniaan. Harryn mukaan asia riippuu erityisesti turvajärjestelyistä.

– Yritän tehdä siitä mahdollista, että lapseni voivat tavata hänet, Harry sanoi Todaylle.

Lue lisää: Prinssi Harryn antamat kommentit nostattivat raivoa – ”Törkeä loukkaus Charlesia ja Williamia kohtaan”

Hovin sisäpiirilähteiden mukaan Harryn ja Meghanin läsnäolo kuningattaren suuressa juhlassa merkitsisi hänelle valtavasti, mutta vaatisi myös paljon kaikilta osapuolilta. Harry ja Meghan ovat muun muassa syyttäneet kuninkaallisen perheen jäsentä rasismista, mutta eivät ole paljastaneet, kenestä on kyse.

Kuningatar Elisabetilla riittää siis tekemistä, mikäli hän haluaa yhdistää koko perheensä sopuisasti samalle parvekkeelle.

Kuninkaallinen perhe Buckinghamin palatsin parvekkeella kuusi vuotta sitten. Tuolloin prinssi Philip oli vielä elossa ja prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät olleet jättäneet hovia.

Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että kuningatar on valmis kompromisseihin ja pehmeämpiin päätöksiin pitääkseen perheensä koossa. Ehkä ikä on pehmittänyt monarkkia tai ehkä hän haluaa pitää tärkeät ihmiset lähellään nyt, kun viime vuonna kuollut prinssi Philip ei ole enää hänen tukenaan.

Merkkejä kuningattaren suopeammasta käytöksestä skandaalinkäryisiä perheenjäseniä kohtaan nähtiin myös maaliskuussa, kun prinssi Philipiä muistettiin Westminster Abbeyssa.

Tuolloin kuningatar saapui paikalle prinssi Andrew’n käsipuolessa, vaikka prinssi on ollut viime vuodet keskellä seksuaalirikossyytöksiä. Andrew sopi vain kuukautta aiemmin siviilikanteen, jossa Virginia Giuffre syytti häntä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Giuffre väitti kanteessaan, että hän oli vain 17-vuotias, kun Andrew harrasti seksiä hänen kanssaan.

Britannia kohahti, kun kuningatar päätti astella puolisonsa muistotilaisuuteen seksuaalirikoskohussa ryvettyneen poikansa kanssa.

Syytösten takia Andrew’ta ei ole nähty juurikaan julkisuudessa, ja hänet on hyllytetty hovin edustustehtävistä. Aiemmin tänä vuonna kuningatar riisui pojaltaan kaikki armeijan tittelit ja hyväntekeväisyyskohteet. Maaliskuun yhteinen julkinen esiintyminen kieli kuitenkin siitä, että Elisabet seisoo poikansa takana kaikesta huolimatta.

Lue lisää: Lähteet: Prinssi Andrew yrittää luikerrella äitinsä uskotuksi – haluaa isänsä roolin Elisabetin neuvonantajana

Andrew’n ilmestyminen muistotilaisuuteen herätti Britanniassa rajua arvostelua, ja kuningattaren koettiin kaivavan kovan kritiikin kohteena olleelle monarkialle yhä syvempää kuoppaa. Aktivistien mukaan hänen saapumisensa kirkkoon yhdessä juuri Andrew’n kanssa voitiin tulkita suoraksi loukkaukseksi seksuaalirikosten uhreja kohtaan.

– Prinssi Andrew taluttamassa kuningatarta Westminster Abbeyyn oli kuin isku vasten seksuaalisen hyväksikäytön uhrien kasvoja ja todiste siitä, että eliitti uskoo elävänsä eri sääntöjen mukaan, kirjoitti aktivisti Howard Beckett Twitterissä.

Myös kuninkaallinen perhe järkyttyi kuningattaren päätöksestä. Hovin sisäpiirilähde paljasti Daily Mailille, että prinssi Charles ja prinssi William olivat ”tyrmistyneitä” ja että Andrew’n ilmestyminen tapahtumien keskipisteeseen oli ”järkyttävää”.

Lue lisää: Lähteet: Perhe järkyttyi Elisabetin esiintymisestä seksiskandaalissa ryvettyneen Andrew'n kanssa – asiantuntijalta riipaiseva huomio

Andrew’n pölähtäminen paikalle saattaa selittyä sillä, että hänen tiedetään olevan kuningatar Elisabetin suosikkilapsi. Kuninkaalliskirjailija Nigel Cawthornen mukaan kuningatar on katsonut lapsesta saakka poikansa oikkuja sormiensa läpi ja myös prinssi Philip teki aikanaan niin.

– Andrew on aina ollut kuningattaren lempipoika eikä ole koskaan tehnyt mitään pahaa tämän mielestä, prinsessa Dianan entinen hovimestari Paul Burrell puolestaan on todennut.

Vielä aikuisiälläkin Andrew on saanut valtavasti tukea äidiltään. Kuningatar Elisabet on brittimedian mukaan rahoittanut poikansa oikeudenkäyntikuluja miljoonilla euroilla. Lehtitietojen mukaan kuningatar päätyi myös pulittamaan ainakin osan Andrew’n 14 miljoonan euron korvauksista Virginia Giuffrelle.

Lue lisää: Andrew’n miljoonadiilistä nousi raivo – kuningatar saattaa joutua pelastamaan häpeällisen poikansa

Andrew’n, Harryn ja Meghanin lisäksi myös herttuatar Camilla on saanut viime aikoina osansa kuningattaren aiempaa lempeämmästä kohtelusta.

Prinssi Charlesin puolisoa pidettiin pitkään hovin hylkiönä, josta kuningatar ei juuri pitänyt. Juhlavuotensa kunniaksi Elisabet kuitenkin ilmoitti yllättäen, että hän puoltaa Camillan nousua kuningatarpuolisoksi sitten, kun Charlesista tulee aikanaan kuningas.

Ele kieli siitä, että Elisabetin ja Camillan välit ovat lähentyneet merkittävästi ja kuningatar on alkanut suhtautua myös Camillaan huomattavasti entistä lämpimämmin. Kuningattaren tekemän täyskäännöksen syitä arvuuteltiin Britanniassa kiihkeästi, mutta vastausta ei saatu.

Lue lisää: Vielä 20 vuotta sitten kuningatar Elisabet ei sietänyt herttuatar Camillaa silmissään – tuore lausunto paljastaa totuuden muuttuneista väleistä

Kuningatar Elisabet ilmoitti aiemmin tänä vuonna, että herttuatar Camilla saa kuningattaren arvonimen, kun prinssi Charlesista tulee kuningas. Aiemmin uskottiin, että Camillasta tulee prinsessapuoliso.

Oli kuningattaren pehmenemisen syynä sitten ikä, puolison kuoleman aiheuttama tyhjyyden tunne tai mikä tahansa, vaikuttaa maailman pisimpään hallinnut monarkki nyt siltä, että hän haluaa viettää viimeiset vuotensa rakkaimpiensa kanssa. Olivat he sitten tehneet kuinka suuria virheitä tahansa.

Lähteet: The Telegraph, Daily Mail, BBC, The Sun, Express, Insider ja IS Arkisto