Mistä Harry, Meghan ja kuningatar Elisabet keskustelivat? Nämä 6 asiaa olivat ehkä pinnalla salaisessa tapaamisessa

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin yllätysvierailu kuningatar Elisabetin luo on herättänyt paljon kysymyksiä, mutta vähän vastauksia.

Parhaillaan Euroopassa vierailevat prinssi Harry ja herttuatar Meghan pistäytyivät kaikkien yllätykseksi Britanniassa Harryn isoäidin kuningatar Elisabetin vieraina Windsorin linnassa ennen kuin jatkoivat matkaa varsinaiseen kohteeseensa, Alankomaiden Haagiin.

Kuninkaallisasiantuntijat tuomitsivat tapaamisen tuoreeltaan jyrkästi, sillä herttuaparin katsottiin käyttävän kuningatarta hyväkseen. Harry ja Meghan kuvaavat parhaillaan Netflix-sarjaansa Heart of Invictus, josta heidän on kerrottu ansaitsevan jopa 100 miljoonaa dollaria. On odotettavaa, että kuningattaren tapaaminen päätyy osaksi sarjaa.

Lue lisää: Harrylle ja Meghanille ankaraa kritiikkiä – hoviasiantuntija syyttää kuningattaren hyväksikäytöstä

Sussexin herttuapari edusti pääsiäisviikonloppuna Euroopassa ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen.

Tapaamisen sisältö on pysynyt visusti salassa. Brittilehti Mirror kuitenkin spekuloi, mistä Sussexin herttuapari ja kuningatar olisivat voineet keskustella. Lehti listaa kuusi teemaa, jotka Elisabet on mahdollisesti ottanut parin kanssa esille.

Lilibet

Yksi mahdollinen puheenaihe on Harryn ja Meghanin tyttären, kuningattaren mukaan nimetyn Lilibetin, tapaaminen ja mahdolliset kuninkaalliset ristiäiset. Herttuapari ei ole matkustanut perheensä kanssa sen jälkeen, kun he jättivät brittihovin pysyvästi keväällä 2020. Näin ollen 95-vuotiaalla kuningattarella, joka ei ikänsä puolesta enää matkusta ulkomaille, ei ole ollut lainkaan mahdollisuutta lapsenlastaan. Eikä ole nytkään.

Lue lisää: Nähdäänkö Meghania enää koskaan Britanniassa? Tulenaralla tilanteella voi olla karut seuraukset, joista kärsii kuningatar Elisabet

Harry on vieraillut Britanniassa lähtönsä jälkeen kahdesti: ensimmäisen kerran isoisänsä prinssi Philipin hautajaisissa huhtikuussa 2021 ja myöhemmin samana vuonna, kun hän edusti veljensä prinssi Williamin kanssa heidän äitinsä prinsessa Dianan patsaan julkistamistilaisuudessa.

Koko perhettään Harry ei kuitenkaan ole halunnut tuoda Britanniaan turvallisuussyistä. Harry ei nimittäin ole onnistunut järjestämään sellaista suojelua, jota hän toivoisi saavansa perheensä turvallisuuden taatakseen.

Lue lisää: Prinssi Harry suunnittelee oikeustoimia Britannian hallitusta vastaan – vaatii perheelleen poliisin suojelua

Toinen mahdollisesti puhuttanut asia on Lilibetin ristiäiset, joiden odotetaan koittavan lähitulevaisuudessa. Kuninkaallisen perheenjäsenen ristiäiset ovat perinteisesti iso tapahtuma, sillä monarkki on samalla myös Englannin kirkon ylin johtaja.

Esikoisensa Archien kohdalla Harry ja Meghan kohahduttivat, sillä he hylkäsivät perinteet ja pitivät ristiäiset pienen piirin kesken suljetuin ovin. Toistaiseksi on epäselvää, aikooko herttuapari pitää kuopukselleen kuninkaallisia ristiäisiä – ja jos, niin milloin. Archie oli kahden kuukauden ikäinen ristiäisissään, mutta Lilibet täyttää kesäkuussa jo vuoden.

Oprah-haastattelu

Viime maaliskuussa Harry ja Meghan nostivat valtavan kohun, kun he antoivat yhteishaastattelun Oprah Winfreylle. Haastattelu näytettiin ympäri maailman parhaaseen katseluaikaan, ja herttuapari laukoi siinä toinen toistaan hurjempia väitteitä elämästään kuninkaallisessa perheessä.

Lue lisää: Kahdeksan uutispommia: Näin prinssi Harry ja herttuatar Meghan kertoivat ajastaan brittihovissa ja dramaattisesta lähdöstään

Yksi mahdollisista puheenaiheista tapaamisessa saattoikin olla juuri tuon haastattelun sisältö. Yksi kuohuttavimmista väitteistä haastattelussa oli, kun Harry ja Meghan kertoivat, että joku kuninkaallisen perheen jäsenistä oli spekuloinut heidän esikoisensa Archien ihonväriä ennen tämän syntymää. Herttuapari ei ole paljastanut, kuka aiheen oli ottanut esille, mutta kertoi ettei se ollut kuningatar Elisabet eikä prinssi Philip.

Meghan avautui haastattelussa myös kohtelustaan brittihovissa ja oman mielenterveytensä pettämisestä. Kuningatar Elisabet julkaisi haastattelun jälkimainingeissa lausunnon, jossa hän sanoi olevansa surullinen siitä, miten haastavaksi Harry ja Meghan olivat elämänsä hovissa kokeneet.

Meghan ja Harry irtaantuivat brittihovista vuonna 2020.

Lue lisää: Kuningatar Elisabet kommentoi prinssi Harryn ja Meghanin rajuja syytteitä

Harryn muistelmat

Prinssi Harryn on kerrottu kirjoittavan parhaillaan muistelmateosta, joka on määrä julkaista myöhemmin tänä vuonna. Hovin on kerrottu odottavan muistelmia kauhulla, sillä kuningatar on pyrkinyt pitämään yksityisasiat yksityisinä ja varjelemaan hovin mainetta viimeiseen asti.

Harryn on kerrottu tienaavan kirjallaan jopa 18 miljoonaa euroa. Hänen odotetaan puhuvan hovin asioista sanoja säästelemättä ja keskittyvän erityisesti äitipuolensa, prinssi Charlesin nykyisen vaimon herttuatar Camillan, arvostelemiseen. Kuningatar ilmaisi vastikään tahtonsa, että Camillasta tulisi kuningatar sitten, kun Charles perii kruunun häneltä.

Lue lisää: Kuningatar Elisabet haluaa Camillalle kuningattaren tittelin

Yleisesti ottaen kuninkaan puolison titteli olisi automaattisesti kuningatar, mutta Britanniassa yleisen mielipiteen on uskottu vaikuttavan siihen, että Camillasta tulisi prinsessapuoliso. Näin ilmoitettiin, kun Charles meni Camillan kanssa naimisiin 2005.

Prinssi Philipin muistotilaisuus

Harry ja Meghan jättivät väliin viikko sitten järjestetyn prinssi Philipin muistotilaisuuden, jota vietettiin, kun Philipin kuolemasta tuli kuluneeksi tasan vuosi. Vain muutama päivä tilaisuuden jälkeen he kuitenkin lähtivät matkalle Eurooppaan ja vierailivat kuningattaren luona.

Muistotilaisuus oli suuri, sillä itse hautajaisiin, joihin Harrykin osallistui, voitiin sen hetkisen koronatilanteen vuoksi ottaa vain kourallinen vieraita. Erityisesti Harry on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä muistotilaisuuden sivuuttamisesta. Britanniassa onkin spekuloitu, kehottivatko kuningatar ja Harryn isä prinssi Charles häntä jättämään tilaisuuden väliin.

Kuningatar Elisabet saapui prinssi Philipin muistotilaisuuteen poikansa prinssi Andrew’n kanssa, mikä aiheutti suuren kohun Britanniassa.

Harryn ja Williamin välirikko

Harryn isoveli William ei tiettävästi ollut tuoreimmassa tapaamisessa paikalla, mutta poikien isä Charles sen sijaan oli. Harryn ja Williamin välien on kerrottu viilentyneen, kun William suhtautui epäilevästi Harryn ja Meghanin nopeasti edenneeseen suhteeseen vuonna 2018. Kun Harry päätti erota hovista, ja myöhemmin avata sanaisen arkkunsa Oprahin haastattelussa, on veljesten välien kerrottu tulehtuneen pahasti.

Harry ja Williamin kohtaamiset ovat sittemmin olleet suuren kiinnostuksen kohteena, ja kehonkielen asiantuntijat ovat syynänneet niitä tarkkaan. Merkkejä varauksettomasta veljesrakkaudesta ei kuitenkaan ole ollut näkyvillä. On mahdollista, että kuningatar olisi viimeisimmässä tapaamisessaan patistellut Harrya ottamaan askelia sovun palauttamiseksi.

Prinssiveljesten välit alkoivat rakoilla Meghanin tultua Harryn elämään.

Turvallisuus – ja sen puute

Harry ilmoitti hiljattain suunnittelevansa oikeustoimia Britannian hallitusta vastaan. Hän haluaisi Britannian-vierailuilleen poliisin turvaamaan liikkumistaan, mutta hänen vaatimuksiinsa ei ole suostuttu – siitäkään huolimatta, että Harry olisi valmis pulittamaan turvallisuuspalvelun omasta pussistaan.

On todennäköistä, että hän on ottanut tämän asian esille isoäitinsä kanssa. Elisabetilla on tämän asian suhteen paljon pelissä, sillä se voi lopulta ratkaista sen, näkeekö hän itsensä mukaan nimettyä nuorinta lapsenlastaan, Lilibetiä, koskaan eläessään.