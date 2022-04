Ruotsin kuningaspari viettää pääsiäistä perinteiseen tapaan Ruotsin Storlienissa.

Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia pitävät kiinni perinteistä. Tänäkin pääsiäisenä, kuten niin monta kertaa aiemmin, kuningaspari on nauttinut keväthangista vapaa-ajan asunnollaan Ruotsin ja Norjan rajalla Storlienissa, lähellä Årea.

Myös tänä pääsiäisenä he julkaisivat hovin virallisella Instagram-tilillä pääsiäistervehdyksen.

– Kuningaspari toivottaa hyvää pääsiäistä Storlienista, tervehdys kuuluu.

Kuvassa Kaarle Kustaa ja Silvia istuskelevat aurinkoisella hangella taljan päällä. Edessään heillä on tarjotin, jonka päälle on aseteltu kaksi kuppia kuumaa. Mukaan on päässyt myös kuningasparin koira Brandie, joka on rodultaan baijerinvuoristovihikoira.

Molemmat poseeraavat kameralle aurinkolasit päässään ja hymynkare huulillaan. Kaarle Kustaa on rennosti takki auki, mutta huomio kiinnittyy nopeasti Silvian vaatetukseen. Hänen valkoinen talvitakkinsa on nimittäin suomalaista tekoa, merkiltään Halti.

Vuonna 1976 perustettu Halti on tunnettu ulkoilu- ja urheiluvaateyritys. Sen pääkonttori sijaitsee Uudellamaalla Sipoon Söderkullassa.