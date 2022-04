Herttuatar Meghan tekee yllättäen harvinaisen matkan Eurooppaan – vierailulle lätkäistiin poikkeuksellinen status

Herttuatar Meghan ei ole tiettävästi poistunut Yhdysvalloista yli kahteen vuoteen, mutta viikonloppuna hänen on määrä palata Eurooppaan yhdessä prinssi Harryn kanssa.

Sussexin herttuapari matkustaa pääsiäisenä yhdessä Eurooppaan ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun he jättivät brittihovin yli kaksi vuotta sitten.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan osallistuvat The Mirrorin mukaan viikonloppuna Hollannissa, Haagin kaupungissa alkavaan Invictus Games -tapahtumaan. Urheilutapahtuma on prinssi Harryn perustama ja siinä kilpailevat palveluksessa loukkaantuneet entiset sotilaat.

The Mirrorin mukaan herttuatar Meghan matkustaa viikonloppuna ensi kertaa pariin vuoteen Yhdysvaltojen ulkopuolelle. Hän ei ole käynyt Euroopassa lainkaan sen jälkeen, kun pari jätti Britannian taakseen ja muutti Kaliforniaan.

Meghanin odotetaan viipyvän Hollannissa vain muutaman päivän ajan. Prinssi Harry sen sijaan jää maahan koko urheilutapahtuman ajaksi. Invictus Games alkaa lauantaina 16. huhtikuuta ja päättyy perjantaina 22. huhtikuuta.

The Mirrorin mukaan Harry ja Meghan ovat varautuneet matkaansa erityisellä ”vihamielisen ympäristön” turvallisuuskoulutuksella, jossa heitä on valmisteltu potentiaalisten vaaratilanteiden varalle. Paria turvaa heidän oma, yksityinen turvapalvelunsa sekä Hollannin poliisi.

The Mirrorin mukaan parin turvamiehet eivät saa kantaa aseita Hollannissa ja muualla Euroopassa, mutta Hollannin turvallisuusviranomaiset ovat taanneet heille kattavan suojelun. Lehden mukaan pari on saanut jopa VVIP-statuksen, joka määrittää heidän molempien olevan ”very very important person” eli vapaasti suomennettuna hyvin hyvin tärkeä henkilö.

Status takaa Harrylle ja Meghanille korkean tason turvajärjestelyt koko heidän vierailunsa ajan. The Mirrorin mukaan parin vierailun varalle on luotu yksityiskohtainen evakuointisuunnitelma vaaratilanteiden varalle ja Harryn ja Meghanin turvallisuudesta huolehtii usea eri taho.

Harryn ja Meghanin odotetaan osallistuvan lauantaina Invictus Gamesin avajaistapahtumaan Haagissa. Toistaiseksi on epäselvää vieraileeko prinssi Harry myös kotimaassaan Britanniassa tapahtuman jälkeen. Hän jätti viime kuussa väliin isoisänsä prinssi Philipin muistotilaisuuden.

Brittmedia muistuttaa, että Harry on parhaillaan keskellä ikävää oikeustaistelua Britannian hallituksen kanssa, sillä hän vaatii suojelua perheelleen.

Daily Mail uutisoi tammikuussa, että Harryn juristit lähstyivät Britannian sisäministeriötä kirjeellä. Kirjeessä kerrottiin, että mikäli Sussexin herttuaparille ei tarjota poliisin suojelua heidän Britannian-matkoillaan, hakevat he ratkaisua asiaan oikeusteitse.

Parin mukaan he eivät voi palata Britanniaan, mikäli he eivät saa suojelua salaiselta palvelulta.