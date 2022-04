Prinssi Charles julkaisi harvinaisen lapsuuskuvan isänsä muistolle – prinssi Philipin kuolemasta tasan vuosi

Prinssi Philipin kuoleman ensimmäistä vuosipäivää muistettiin lauantaina muun muassa hovin Instagram-tileillä.

Brittihovissa on lauantaina muisteltu vuosi sitten kuollutta prinssi Philipiä.

Lauantaina 9. huhtikuuta 2022 tuli kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun kuningatar Elisabetin puoliso prinssi Philip kuoli 99-vuotiaana.

Philipin ja Elisabetin vanhin poika, kruununperijä prinssi Charles kunnioitti isänsä muistoa vaimonsa herttuatar Camillan kanssa. Heidän virallisella Clarence house -Instagram-tilillään jaettiin kuvasarja, joka kätki sisäänsä harvinaisen otoksen.

Yksi kuvista on prinssi Charlesin lapsuuskuva. Siinä Philip antaa vauhtia keinuville Charlesille ja tämän pikkusiskolle prinsessa Annelle. Kuningatar Elisabet seuraa tilannetta vieressä koiransa kanssa.

– Edinburghin herttuan muistolle vuosi hänen kuolemansa jälkeen, kuvatekstissä kirjoitetaan.

Voit selata kuvia painamalla alla olevan julkaisun oikeassa reunassa olevaa nuolta.

Myös hovi muisti luonnollisesti Philipin kuoleman vuosipäivää. Hovin Instagram-tilillä julkaistiin yli kaksiminuuttisen videon, jossa näytetään lukuisia kuvia Philipin elämän varrelta. Videon taustalla luetaan hovirunoilija Simon Armitagen Philipin muistolle kirjoittama runo The Patriarchs – An Elegy, jota on siteerattu myös julkaisun tekstissä.

Muun muassa Cambridgen herttuapari prinssi William ja herttuatar Catherine jakoivat hovin julkaisun oman Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.

Prinssi Philip kuoli 9. huhtikuuta 2021. Philip olisi täyttänyt seuraavana kesänä 100 vuotta. Kuolemaa edelsivät pitkään jatkuneet terveysongelmat ja kuukauden pituiseksi venynyt sairaalareissu.

Hautajaisia vietettiin viikkoa myöhemmin 17. huhtikuuta Windsorissa. Hautajaiset olivat koronapandemiasta ja prinssin omasta toiveesta johtuen pienimuotoiset.

Lue lisää: Prinssi Philip saatettiin viimeiselle matkalleen Windsorissa – 25 kuvaa hautajaisista

Lue lisää: Prinssi Philip, 99, oli sairaalassa ennätyksellisen pitkään ennen kuolemaansa – tällainen oli hänen sairaushistoriansa

Lue lisää: Prinssi Philipin viimeisistä hetkistä tihkuu lisätietoja – kuningattaren uskotaan olleen puolisonsa vierellä loppuun asti

Lue lisää: Tällainen oli Prinssi Philipin traaginen lapsuus – raskaana oleva sisko kuoli järkyttävässä lento-onnettomuudessa, äiti joutui pakkohoitoon...