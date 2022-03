Lähteet: Perhe järkyttyi Elisabetin esiintymisestä seksiskandaalissa ryvettyneen Andrew'n kanssa – asiantuntijalta riipaiseva huomio

Perhe ja kuninkaallisasiantuntijat ihmettelevät kuningattaren ratkaisua.

Britanniassa muisteltiin 1 800 hengen voimin vuosi sitten kuollutta prinssi Philipiä Lontoon Westminster Abbeyssä.

Yksi tilaisuuden eniten puhuttaneista hetkistä oli kuningatar Elisabetin saapuminen paikalle skandaaleissa ryvettyneen poikansa prinssi Andrew’n kanssa. Kuningatar saapui paikalle Andrew’ käsipuolessa, toisella kädellään kävelykeppiin nojaten.

Päätös aiheutti erimielisyyttä brittihovin sisällä, sillä vasta kolme viikkoa sitten Andrew’n uutisoitiin sopineen seksirikossyytteensä ja maksaneen Virginia Giuffrelle 14 miljoonaa euroa.

Hovia lähellä oleva lähde kertoi The Daily Mailille, että muut kuninkaalliset, mukaan lukien prinssi Charles ja Cambridgen herttua William, olivat ”tyrmistyneitä” tapahtuneesta, ja Andrew’n päätös astella tapahtumien keskipisteeseen oli ”järkyttävää”.

– Olisi suuri sääli, jos muistotilaisuus jää kaiken tämän varjoon. Tunnemme suurta katumusta, että näin tapahtui, perhettä lähellä oleva lähde totesi lehden mukaan.

Daily Mail kirjoittaa kuningatar Elisabetin valinnan Andrew’n kanssa saapumisesta osoittavan hyvin selvästi sen, että hänen pojallaan on edelleen rooli perhetilaisuuksissa. On tosin arveltu, että kyseessä on Andrew’n viimeinen julkinen edustustilaisuus brittihovin jäsenenä.

Yorkin herttua Andrew’lla oli paikka eturivissä muiden sisarustensa lähellä. Tyttäret prinsessa Eugenie ja Beatrice olivat myös paikalla.

Kuningatar Elisabet tukeutui poikaansa ja kävelykeppiin saapuessaan kirkkoon.

Kuninkaallisasiantuntija Angela Levin kommentoi aiemmin Daily Mailille, että prinssi Charlesin ja Williamin pettymyksestä huolimatta he tietävät, että kyseessä on kuningattaren päätös.

– Charles ja William ovat aina tienneet, että kuningattarella on heikko kohta Andrew’lle ja jos hän haluaa suosikkipoikansa rinnalleen, hän on oikeutettu tekemään niin, Levin sanoo.

Levin sanoo, että kuningatar luonnollisesti tarvitsi jonkun saattamaan hänet kirkkoon.

– Mutta huomasin, että kun hän seremonian lopussa nousi lähteäkseen, prinssi Charles nousi myös ylös auttaakseen. Kuningatar jätti hänet huomiotta ja halusi Andrew’n vievän hänet ulos, Levin sanoo.

Prinssi Andrew poistui muistotilaisuudesta yhdessä Elisabetin kanssa, eivätkä he näin ollen osallistuneet tilaisuuden jälkeisille vastaanotoille.

Levinin mukaan erityisesti Charles tuntee tehneensä tarpeeksi Andrew’n eteen, eikä tällä tule olemaan paikkaa kuninkaallisessa perheessä sitten, kun Charles astuu valtaan.

– Ajattelen, että William tuntee aivan samoin.

– Sekä Charles että William ovat hyvin päättäväisiä, että Andrew’n täytyy astua syrjään, eikä hänellä tule olla roolia kuninkaallisessa perheessä ammatillisesti.

Levinin mukaan Charlesilla ja Williamilla ei ollut osaa eikä arpaa siihen, nähdäänkö Andrew muistotilaisuudessa vai ei. Levin uskoo kuningattaren päättäneen asiasta yksin jo kauan sitten.

– Olin järkyttynyt nähdessäni hänet siellä, kuningattaren seurassa, Levin kommentoi.

– Lopulta kyse oli kuningattaren päätöksestä, että hänen tuntemansa rakkaus Andrew’ta kohtaan oli tärkeämpää kuin mikään muu, tai kansan miellyttäminen. Se on hänen oikeutensa. Tässä on äiti, joka menetti aviomiehensä 70 vuoden jälkeen ja halusi suosikkipoikansa olevan rinnallaan, Levin sanoi.

Prinssi Andrew matkusti muistotilaisuuteen yhdessä kuningatar Elisabetin kanssa. He myös palasivat samaa matkaa Windsorin linnaan.

Myös BBC:n kuninkaallinen kirjeenvaihtaja Peter Hunt ihmettelee Andrew’n saamaa näkyvää roolia muistotilaisuudessa.

– On eri asia hyväksyä se, että hänen tulisi antaa osallistua isänsä muistotilaisuuteen. On kuitenkin täysin toinen asia antaa hänelle näin näkyvä rooli, Hunt sanoi ja lisäsi, että valinta oli tehty täysin tietoisesti.