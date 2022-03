Hurjien huhujen keskelle joutunut kuningatar Elisabet, 95, näyttäytyi julkisuudessa – säteili ja hymyili keväisessä kukkamekossa

Kuningatar Elisabet todisti huhut pyörätuolin käyttämisestä vääriksi, ainakin toistaiseksi.

Britanniassa on huhuttu viime viikot, että kuningatar Elisabet, 95, olisi todellisuudessa huomattavasti huonommassa kunnossa kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää. Sisäpiirilähteet ovat supisseet lehdille, että hovissa on menossa valtava operaatio, jolla pyritään salaamaan kuningattaren todellinen terveydentila.

Brittimedian tietojen mukaan kuningatar käyttäisi tällä hetkellä suuren osan aikaa pyörätuolia, mutta julkisuudessa hän on näyttäytynyt ainoastaan kävelykepin kanssa.

Tällä viikolla Elisabet edusti Windsorin linnassa järjestetyssä tapahtumassa, mutta pyörätuolista ei ollut jälleen tietoakaan. Hyväntuulinen monarkki tapasi keskiviikkona kodissaan brittiläisen käsityöyrityksen edustajia.

Kuningatar Elisabet näyttäytyi Windsorissa kävelykeppiinsä nojaten. Kuningattaren on huhuttu käyttävän pyörätuolia, mutta keskiviikkona hän vaikutti hyvinvoivalta.

The Mirrorin mukaan Elisabet vaikutti voivan varsin hyvin, sillä hän nauroi ja hymyili tutkiessaan muun muassa emaliesineitä, käsin maalattuja teeastioita ja muita käsitöitä.

Keväiseen kukkamekkoon pukeutunut Elisabet nosti kasvoilleen puolikuun muotoiset silmälasit tutkiessaan esineitä lähemmin. Hänen tukenaan oli puinen kävelykeppi, johon hän nojasi välillä. Vasemmassa käsivarressaan kuningatar kantoi tuttua, mustaa käsilaukkuaan.

Käsintehdyt esineet kiinnostivat Elisabetia kovasti ja hän tutki niitä tarkkaan.

Elisabet tervehti käsityöyrityksen edustajia.

The Mirrorin mukaan Elisabet pääsi seuraamaan myös, miten astioita kullataan. Lehti huomauttaa, että kuningatar suorastaan säteili käsitöiden keskellä.

Hiljattain koronaviruksen sairastaneen kuningatar Elisabetin terveydentilaa on spekuloitu laajalti, sillä hänen on määrä osallistua vuosi sitten kuolleen puolisonsa prinssi Philipin muistojumalanpalvelukseen Lontoossa 29. maaliskuuta. Elisabet on jättänyt väliin useita tärkeitä edustustilaisuuksia, joten Britanniassa seurataan silmä kovana sitä, ilmestyykö hän Wesminster Abbeyssa järjestettävään muistotilaisuuteen.

Brittimedian mukaan Elisabet ei halua esiintyä tapahtumassa pyörätuolissa, joten tärkeää hetkeä varten on huhujen mukaan luotu erityinen suunnitelma.

Sun on Sundayn mukaan salaiseen suunnitelmaan kuuluisi, että Elisabet lennätetään Windsorin linnasta helikopterilla Buckinghamin palatsiin. Sen jälkeen hänet ajettaisiin autolla piilossa katseilta Westminster Abbeyyn.

Daily Mailin lähteiden toiveissa on, että kuningatar jaksaisi kävellä lyhyen matkan kirkon sisällä paikalleen. Vaihtoehtona voisi olla myös, että hänet vietäisiin paikalleen jo ennen muun yleisön saapumista.