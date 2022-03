Williamin ja Catherinen edustusmatka synkkenee entisestään – paria odotti kiukkuinen vastaanotto: Jamaikalta selkeä vaatimus kuningattarelle

Prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen edustusmatka Väli-Amerikassa ei ole sujunut täydellisesti.

Britannian prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen ensimmäinen yhteinen edustusmatka Väli-Amerikassa alkoi viime viikonloppuna. Parin matka juhlistaa kuningatar Elisabetin 70-vuotista valtakautta osana monarkin suurta juhlavuotta.

Aiemmin uutisoitiin, kuinka kuninkaallisparin edustusmatkan yllä leijuu ikävä varjo, sillä he joutuivat perumaan yhden suunnitelluista ohjelmanumeroistaan protestien vuoksi. Parin oli tarkoitus vierailla kaakaofarmilla Maya Mountains -vuoristossa sijaitsevassa kylässä, mutta kyläläisten mielenosoitusten vuoksi suunnitelmat peruttiin.

Peoplen mukaan kyläläiset vastustivat kolonialismia ja sitä, että kuninkaallisen parin helikopteri käyttäisi laskeutumisalustanaan heidän maillaan sijaitsevaa jalkapallokenttää.

Nyt varjo vain pimenee, sillä vaikka prinssiä ja herttuatarta oltiin Jamaikalla vastassa tervetulokyltein, samaan aikaan saarella on järjestetty monarkian vastaisia mielenosoituksia, ja lisäksi poliitikot vaativat täyttä itsenäistymisäänestystä brittimonarkiasta ja korvauksia orjakaupasta, kertovat muun muassa The Telegraph ja Daily Mail.

Herttuatar Catherine oli pukeutunut keltaiseen mekkoon, jonka on katsottu vihjailevan Jamaikan lipun yhdestä pääväristä.

Prinssi ja herttuatar kohtasivat heti saarelle laskeuduttuaan noin 100 henkilön monarkiaa vastustavan mielenosoituksen, jossa ihmiset vaativat prinssi Williamilta anteeksipyyntöä. Mielenosoittajien mukaan brittikuninkaalliset ovat hyötyneet ”orjakaupan verestä, kyynelistä ja hiestä”. Daily Mailin mukaan on odotettavaa, että prinssi nostaa muun muassa historialliset orjateemat esille tulevassa puheessaan.

Protestin järjesti Advocates Network eli aktivistien ja tasa-arvojärjestöjen ihmisoikeusliitto. Yksi protestin järjestäjistä, Nora Blake toteaa The Telegraphissa, etteivät he vastusta herttuaparia henkilöinä ja yksilöinä.

– Mutta se, mitä he edustavat osana monarkiaa, ja mitä monarkia tarkoittaa meille, kun peilaamme 60 vuoden takaista itsenäisyyttämme. Emme voi osallistua heidän ja kuningattaren juhlamenoihin, Blake lisää.

Blake toteaa, että on noloa, jos kuningatar luulee, että jamaikalaiset tukevat häntä ja monarkiaa.

– Tarvitsemme heiltä anteeksipyynnön, jotta voimme jatkaa eteenpäin. Osoitamme mielenosoituksemme prinssi Williamille tulevana kuninkaana, emme hänelle ihmisenä.

Prinssi William ja herttuatar Catherine tapasivat myös Jamaikan kelkkailun olympiajoukkueen.

Lähteiden mukaan jamaikalaiset poliitikot yrittävät irrottautua Britanniasta ja monarkiasta lopullisesti heti, kun prinssin ja herttuattaren vierailu on päättynyt. Joukko jamaikalaisia poliitikkoja, yritysjohtajia, lääkäreitä ja muusikoita on allekirjoittanut 60 kohdan listan, miksi brittimonarkian tulisi maksaa Jamaikalle korvauksia.

Jamaikan hallitus ilmoitti viime vuonna suunnitelmistaan ​​pyytää Britannialta korvausta arviolta 600 000 afrikkalaisen pakollisesta kuljettamisesta työskentelemään sokeriruoko- ja banaaniviljelmille, jotka tuottivat omaisuutta brittiläisille orjanhaltijoille. Jamaikalainen poliitikko Mike Henry on ehdottanut 7,6 miljardin punnan (noin 9 miljardin euron) korvauspakettia.

Kuninkaallinen avustaja on sanonut Daily Mailin mukaan, että herttuaparista asia on jamaikalaisten ihmisten ja maan hallituksen asia.

Mielenosoituksista huolimatta prinssi William ja herttuatar Catherine vierailivat pääkaupunki Kingstonin Trench Townin alueella ja kävivät myös jamaikalaisen laulaja Bob Marleyn entisessä kodissa sekä tapasivat kelkkailun olympiajoukkueen. Prinssi intoutui myös pelaamaan jalkapalloa jamaikalaisten nuorten ja englantilaisen, mutta Jamaikalla syntyneen jalkapalloilija Raheem Sterlingin kanssa.

Prinssi William pelasi jalkapalloa Jamaikalla.

Prinssi William ja herttuatar Catherine osallistuivat juhliin Trench Townissa.

Jamaika oli Iso-Britannian siirtomaa, ja se on edelleen Ison-Britannian kansainyhteisön jäsen. Kuningatar Elisabet on saarivaltion muodollinen päämies, vaikka maalla on perustuslaki ja itsenäisyys vuodelta 1962. Vuoden 1962 perustuslaki rakensi parlamentaarisen järjestelmän Iso-Britannian mallin mukaiseksi, ja muodollinen valtionpäämies kuningatar Elisabet II osoittaa kenraalikuvernöörin omaksi edustajakseen Jamaikalle pääministerin suositusten pohjalta. Jamaikasta haluttaisiin lähteiden mukaan täysin itsenäinen tasavalta.

Prinssi William ja herttuatar Catherine ovat vierailleet edustusmatkallaan Karibialla valtioissa, jotka olivat ennen brittiläisten siirtomaita, mutta sittemmin itsenäistyneet.

Lue lisää: Herttuatar Catherine ja prinssi William jakoivat harvinaisen flirttihetken viidakko-olosuhteissa – prinssi ei kyennyt peittelemään onneaan

Lue lisää: Prinssi William ja herttuatar Catherine lensivät ensimmäiseen edustustilaisuuteensa ulkomaille yli kahteen vuoteen – matkan yllä leijuu ikävä varjo