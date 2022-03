Herttuatar Catherinesta ja prinssi Williamista julkaistiin poikkeuksellinen video – pari pulahti meren syvyyksiin

Herttuatar Catherinesta ja prinssi Williamista julkaistiin video, jolla he sukeltelevat meren syvyyksissä kaukana edustustehtävistä.

Prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen Karibian-kiertueen ensimmäinen etappi Belizessä päättyi tiistaina. Pari jatkoi tiistai-iltapäivänä edustusmatkaansa Jamaikalle, mutta heidän Belizen-vierailultaan julkaistiin sosiaalisessa mediassa vielä yksi, melko poikkeuksellinen video. Videolta paljastuu, että pari ehti vaihtaa Belizessä myös vapaalle ja pulahti yhdessä meren syvyyksiin.

Cambridgen herttuaparin virallisella tilillä julkaistulla videolla näkyy, miten William ja Catherine hyppäävät veteen, ihailevat upeita koralleja ja kohtaavat haita ja kaloja.

Pari vaikuttaa olevan vanhoja tekijöitä sukeltamisessa, sillä he lipuvat mallikkaasti meren syvyyksissä näkemäänsä ihmetellen.

Pari kertoo Instagramissa, että koralliriutta, jolla he sukelsivat, on aivan maailman toisiksi suurimman valliriutan vieressä. Heidän mukaansa ilmastonmuutos on vaikuttanut valtavasti koralleihin, mutta Belizen hallitus ja paikalliset yhteisöt pyrkivät tekemään kaikkensa säilyttääkseen ainutlaatuisen ekosysteemin hyvinvoivana.

– Sunnuntaina olimme onnekkaita ja saimme viettää aikaa sukeltaen South Water Cayessa, suoraan upean Belizen valliriutan yläpuolella. Oli etuoikeus nähdä omin silmin, miten huippuluokan merensuojelutyötä tehdään täällä, pari kertoo Instagramissa.

Williamin ja Catherinen viikon mittainen Karbian-kiertue juhlistaa kuningatar Elisabetin 70-vuotista valtakautta osana monarkin suurta juhlavuotta. Pari lensi Belizeen viikonloppuna ja vierailee tulevina päivinä vielä Jamaikalla ja Bahamalla.

