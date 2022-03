Kuningatar Elisabet jätti väliin merkittävän tapahtuman – lähettikö paikalle saapunut herttuatar Catherine hienovaraisen piiloviestin asullaan?

Kuningatar Elisabet ei kyennyt osallistumaan Kansainyhteisön päivän jumalanpalvelukseen. Paikalle saapui sen sijaan muun muassa herttuatar Catherine, jonka korut kielivät hienovaraisesta piiloviestistä.

Lontoon Westminster Abbeyssa juhlistettiin maanantaina Kansainyhteisön päivää jumalanpalveluksen merkeissä. Paikalle saapui useita brittihovin jäseninä, mutta lukuisista terveysongelmista kärsinyt kuningatar Elisabet joutui jättämään tärkeän tapahtuman väliin.

Hovi tiedotti viime viikolla, ettei Elisabet osallistu Kansainyhteisön päivän jumalanpalvelukseen, vaan prinssi Charles hoitaa edustustehtävät hänen puolestaan.

Maanantaina hovi julkaisi kuningattaren Windsorin linnassa kirjoittaman viestin Kansainyhteisön maille. People-lehden mukaan Elisabet uusi vuotuisessa viestissään lupauksensa, jonka hän antoi vuonna 1947. Tuolloin vain 21-vuotias Elisabet lupasi, että hän omistautuu ikuisesti julkiselle työlleen Britannian ja Kansainyhteisön maiden hyväksi.

Kuningatar on pitänyt tiukasti kiinni lupauksestaan vuosikymmenien ajan ja hänen työmoraaliaan on kuvailtu järkähtämättömäksi. 95-vuotias kuningatar on jatkanut työtehtäviensä parissa jopa sairastuttuaan koronavirukseen ja kärsittyään muista terveyshuolista.

Viimeisen puolen vuoden aikana kuningatar on kuitenkin joutunut perumaan useita edustustapahtumia, joista maanantain jumalanpalvelus oli viimeisin. Daily Mailin mukaan Elisabet jätti Kansainyhteisön päivän juhlallisuudet väliin ensimmäistä kertaa lähes vuosikymmeneen.

Lue lisää: Kuningatar Elisabetilla, 95, uusia terveyshuolia – liikkumisesta tullut haastavaa, kieltäytyy silti käyttämästä pyörätuolia

Paikalle juhlajumalanpalvelukseen saapuivat Elisabetin sijaan prinssi Charlesin lisäksi muun muassa hänen puolisonsa herttuatar Camilla, prinssi William ja herttuatar Catherine.

Prinssi Charles tuurasi äitiään Kansainyhteisön päivän jumalanpalveluksessa. Myös herttuatar Camilla saapui paikalle.

Herttuatar Catherine asteli Peoplen mukaan paikalle Catherine Walkerin suunnittelemassa, sinisessä villakangastakissa ja siihen sointuvassa hatussa. Herttuatar viimeisteli asunsa sinisillä korkokengillä ja tummilla hansikkailla.

Herttuatar Catherinen asu oli kirkkaan sininen ja elegantti.

Peoplen mukaan Catherinen asussa oli myös pieni yksityiskohta, joka oli luultavasti hienovarainen viesti Ukrainan sotaan liittyen. Catherine oli nimittäin valinnut koruikseen samat korvakorut ja kaulakorun, jotka hänellä oli päällä vuonna 2020, kun hän tapasi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyn.

Catherine ja William tapasivat Zelenskyn ja tämän puolison Olena Zelenskyn lokakuussa 2020 Buckinghamin palatsissa. Tuolloin Catherinen yllä nähtiin safiirikorvakorut ja kaulakoru, joiden uskotaan kuuluneen aiemmin prinsessa Dianalle.

Maanantaina jumalanpalveluksessa Catherinen korvissa ja kaulalla komeilivat samat korut. People-lehden mukaan kyseessä oli luultavasti herttuattaren hienovarainen tapa osoittaa tukensa Ukrainalle.

Catherinen uskotaan lähettäneen hienovaraisen piiloviestin koruvalinnallaan.

Siniset safiirikorut kuuluivat aiemmin prinssi Williamin äidille prinsessa Dianalle.

Herttuatar Catherine ja prinssi William julkaisivat helmikuun lopussa poikkeuksellisen poliittisen ulostulon, jossa he ilmaisivat julkisesti tukensa Ukrainalle.

Lue lisää: Williamilta ja Catherinelta harvinainen poliittinen kannanotto Ukrainan tilanteesta – herttuapari julkaisi paljonpuhuvan kirjoituksen