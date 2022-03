Kuningatar Elisabetin uskotaan tehneen kaikessa hiljaisuudessa odotetun päätöksen tulevaisuudestaan – asiantuntijalla selkeä näkemys tilanteesta

Kuningatar Elisabetin ei uskota enää koskaan palaavan Buckinghamin palatsiin. Daily Mailin mukaan Elisabet on viettänyt yön Buckinghamissa viimeksi maaliskuussa 2020.

Kuningatar Elisabetin kerrottiin 1. maaliskuuta parantuneen koronaviruksesta ja palanneen työtehtäviensä pariin. Elisabet, 95, sairastui koronavirukseen helmikuussa ja hänen tiedetään kärsineen lievistä flunssan oireista.

Vaikka Elisabetin kerrotaan palanneen normaaliin päiväjärjestykseensä, on yksi asia hänen elämässään muuttunut Daily Mailin mukaan pysyvästi. Lehden tietojen mukaan kuningatar Elisabet ei nimittäin enää koskaan palaisi pysyvästi Buckinghamin palatsiin, vaan jäisi asumaan Windsorin linnaan.

Daily Mailin mukaan Elisabet ei olisi viettänyt Buckinghamin palatsissa yhtäkään yötä sitten maaliskuun 2020. Koronaviruksen iskettyä Eurooppaan kuningatar vetäytyi Windsorin linnaan yhdessä puolisonsa prinssi Philipin kanssa. Prinssi Philip menehtyi huhtikuussa 2021.

– Windsor on hänelle rakas paikka. Hänellä on paikasta lämpimiä muistoja yhdessä prinssi Philipin kanssa ja hänen perheensä on lähellä. Se on järkevä ratkaisu, hovikirjailija Hugo Vickers kommentoi Daily Mailille.

Kuningatar Elisabetin uskotaan muuttavan pysyvästi pois Buckinghamin palatsista.

Windsorin linnan lähettyvillä asuu kuningattaren neljästä lapsesta kaksi: prinssi Andrew ja prinssi Edward sekä heidän perheensä. Myös prinssi Charlesin ja herttuatar Camillan kerrotaan vierailleen kuningattaren luona Windsorissa säännöllisesti. Windsorin linna sijaitsee Berkshiressä, reilun 30 kilometrin päässä Lontoosta.

Lähteiden mukaan kuningatar haluaa pysyä Windsorin linnassa nyt, kun esimerkiksi edustustehtävien ja tapaamisten järjestäminen virtuaalisesti ja teknologiaa hyödyntäen on mahdollista. Hovin sisäpiiristä kerrotaan Daily Mailille, että esimerkiksi kuningattaren ja Britannian pääministeri Boris Johnsonin väliset viikoittaiset palaverit hoidetaan nykyään puhelimitse varsinaisten tapaamisten sijaan.

Päätöksen taustalla vaikuttanee myös se, että Buckinghamin palatsissa on meneillään remontti, jonka arvioidaan valmistuvan vuonna 2027. Palatsia on kunnostettu jo vuodesta 2016. Britannian hovista ei ole toistaiseksi vahvistettu sitä, aikooko kuningatar Elisabet todella muuttaa pysyvästi Windsorin linnaan.

Kuningatar on hoitanut suurimman osan työtehtävistään etänä.

Mikäli tieto Elisabetin päätöksestä pitää paikkansa tarkoittaisi tämä sitä, että Buckinghamin palatsin seuraavat asukkaat olisivat prinssi Charles ja herttuatar Camilla. Charles on Britannian kruununperimisjärjestyksessä ensimmäisenä, ennen poikaansa prinssi Williamia. Charlesista tulee siis Ison-Britannian kuningas äitinsä kuoleman jälkeen.

Kuningatar Elisabetin terveydentila on herättänyt huolta Britanniassa siitä asti, kun monarkki vietti yön sairaalassa lokakuussa 2021. Helmikuussa Elisabetin kerrottiin sairastuneen koronavirukseen. Kuningatar jatkoi kevyiden työtehtävien parissa positiivisesta testituloksestaan huolimatta, mutta osa tilaisuuksista peruttiin.

Kuningatar Elisabet tapasi Justin Trudeaun Windsorin linnassa maanantaina 7. maaliskuuta.

Nyt kuningatar Elisabet on kuitenkin tiettävästi toipunut täysin. Maanantaina 7. maaliskuuta Elisabet muun muassa tapasi Kanadan pääministerin Justin Trudeaun Windsorin linnassa. Trudeau myös kommentoi tapaamista medialle.

– Voin kertoa teille, että keskustellessani hänen kanssaan tänä aamuna hän oli yhtä tarkkaavainen ja oivaltava kuin aina ja erittäin kiinnostunut siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, Trudeau totesi.

Daily Mailin mukaan monarkki järjesti heti koronasta toivuttuaan myös perhetapaamisen Windsorissa. Lähteiden mukaan Elisabetia saapuivat tapaamaan prinssi William ja herttuatar Catherine lapsineen. Myös prinsessa Beatrice ja hänen vauvansa Sienna kuuluivat vierasseurueeseen.