Samantha Markle haastoi herttuatar Meghanin oikeuteen – tulehtunut tilanne kärjistyi

Herttuatar Meghanin sisko on ryhtynyt oikeustoimiin.

Samantha Markle on kritisoinut avoimesti sisarpuoltaan herttuatar Meghania.

Herttuatar Meghanin, 40, siskopuoli Samantha Markle, 57, on haastanut herttuattaren oikeuteen kunnianloukkauksesta, brittilehdet The Times ja Page Six uutisoivat. Tapaus liittyy vuoden takaiseen Oprah-kohuhaastatteluun.

Samantha Markle väittää Page Sixin haltuun saamissa oikeuden asiakirjoissa, että Meghan antoi "vääriä ja vahingollisia lausuntoja" Oprah Winfreyn haastattelun aikana. Hän syyttää siskopuoltaan siitä, että tämä väitti virheellisesti olevansa ”ainoa lapsi”, ja että hän olisi myös valehdellut ajasta, jolloin he viimeksi näkivät toisensa.

Samantha väittää siskopuolensa keksineen koko tarinalleen narratiivin, joka ei ole totta. Hän esittää Meghanin myös kohdelleen heidän isäänsä Thomas Marklea väärin ja kertoneen virheellistä tietoa tämän elämästä. Lisäksi hänen mielestään Finding Freedom -paljastuskirja ei ole muuta kuin ”täynnä valheita”.

Samantha vaatii 75 000 dollaria eli reilut 68 000 euroa vahingonkorvauksia sekä oikeudenkäynti- ja asianajajakuluja.

Meghanin asianajaja Michael Kump kommentoi TMZ:lle, että oikeusjuttu on ”perusteeton ja absurdi” ja että he antavat asialle mahdollisimman vähän huomiota.

Samantha Markle on useasti ruotinut siskopuolensa toimintaa julkisuudessa. Erityisen tulehtuneeksi tilanne on eskaloitunut Oprah Winfreyn skandaalihaastattelun jälkeen. Meghan totesi, että hän ja Samantha eivät tunne toisiaan lainkaan. Meghan kertoi Oprahin haastattelussa kasvaneensa ainoana lapsena, ilman sisaruksia. Hänen mukaansa Samantha ei siis ollut koskaan millään tavalla mukana hänen elämässään.

Meghan kertoi sisarpuolten tavanneen toisensa viimeksi 18 tai 19 vuotta sitten. Tuolloin edellisestä tapaamisesta oli kulunut kymmenen vuotta.

– Hän vaihtoi sukunimensä takaisin Markleksi viisikymppisenä vasta, kun aloin seurustella Harryn kanssa. Mielestäni se kertoo tarpeeksi, Meghan täräytti haastattelussa.

Samantha Markle pöyristyi sisarpuolensa väittämistä.

– En tiedä, miten hän voi sanoa, etten tunne häntä ja että hän oli ainoa lapsi. Meistä on valokuvia yhteisen elämämme varrelta. Joten miten hän ei muka tuntisi minua, Samantha ihmetteli Inside Edition -ohjelman haastattelussa.

Lehtitietojen mukaan Samantha ja Meghan eivät ole olleet puheväleissä pitkään aikaan.

Joulukuussa 2018 The Times -lehti kertoi, että Samantha oli asetettu Scotland Yardin erityisosaston tarkkailuun, sillä häntä pidettiin turvallisuusuhkana brittihoville.