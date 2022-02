Williamilta ja Catherinelta harvinainen poliittinen kannanotto Ukrainan tilanteesta – herttuapari julkaisi paljonpuhuvan kirjoituksen

Venäjän käynnistämä sota Ukrainassa on saanut myös monet kuninkaalliset ottamaan harvinaisella tavalla kantaa maailmanpolitiikkaan.

Venäjän torstaina 24. helmikuuta käynnistämä hyökkäys Ukrainaan on saanut monet maailman vaikutusvaltaisimmat poliitikot ottamaan kantaa ja ilmaisemaan tukensa Ukrainalle. Tällä hetkellä tilanne on se, että Venäjä on hyökännyt Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan

Lue lisää: Tämä on Kiovan tilanne kello 16

Voit seurata puolen tunnin välein päivittyvää seuranta-artikkelia yllä olevasta linkistä.

Vaikka kuninkaalliset eivät perinteisesti ole tavanneet ottaa kantaa maailmanpolitiikkaan, on Ukrainan tilanne poikinut harvinaisia ulostuloja myös kuninkaallisten keskuudesta. Muun muassa Cambridgen herttuapari, prinssi William ja herttuatar Catherine ilmaisivat julkisesti tukensa Ukrainalle.

Cambridgen herttuaparin virallisella Twitter-tilillä julkaistussa päivityksessä William ja Catherine muistelivat puolentoista vuoden takaista tapaamistaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

– Lokakuussa 2020 meillä oli kunnia tavata presidentti Zelenskyi ja ensimmäinen nainen. Opimme heidän toivostaan ja optimismistaan, mitä tulee Ukrainan tulevaisuuteen, päivityksessä kirjoitettiin.

– Tänään me seisomme yhdessä presidentin ja koko Ukrainan kansan kanssa, kun he urheasti taistelevat tämän tulevaisuuden puolesta, päivitys päättyi.

Herttuatar Meghan on aiemminkin ottanut kantaa politiikkaan. Hän muun muassa ilmaisi julkisesti tukensa Joe Bidenille Yhdysvaltain viimeisimmissä presidentinvaaleissa.

Myös Williamin veli prinssi Harry ja hänen puolisonsa herttuatar Meghan julkaisivat virallisen tiedotteen, jossa he toteavat tuomitsevansa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Tiedote julkaistiin Sussexin herttuaparin perustaman Archewell-säätiön virallisilla verkkosivuilla.

– Prinssi Harry ja Meghan, Sussexin herttua ja herttuatar ja koko Archewellin henkilökunta, seisomme Ukrainan ja sen kansan kanssa, vastustaen tätä kansainvälisiin ihmisoikeuksiin kohdistuvaa rikkomusta. Kannustamme kansainvälistä yhteisöä sekä maailman johtajia tekemään samoin, Meghan ja Harry totesivat tiedotteessaan vapaasti suomennettuna.

Myös Hollannin kuningaspari otti kantaa vallitsevaan maailmantilanteeseen.

Kantaa on otettu myös Ison-Britannian ulkopuolella sijaitsevista hoveista. Muun muassa Hollannin kuningaspari, kuningas Willem-Alexander ja kuningatar Maxima, totesi seisovansa Ukrainan takana.

– Sydämemme ovat Ukrainan ihmisten sekä kaikkien niiden luona, joihin tämä väkivalta on vaikuttanut. Ajatuksemme ovat heidän sekä perheidensä ja ystäviensä puolesta pelkäävän Hollannin ukrainalaisyhteisön luona, kuningaspari totesi tiedotteessaan.

Taistelut ja räjähdykset Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ovat jatkuneet lauantaina 26. helmikuuta. Venäjä on iskenyt Kiovaan myös ohjuksin. Kaupunkiin on julistettu ulkonaliikkumiskielto, joka alkaa tänään lauantaina kello 17 ja kestää maanantaiaamuun kello 8 asti ilman taukoja.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei aio lähteä Kiovasta. Hän ilmoitti lauantaiaamuna videolla, ettei Ukraina aio laskea aseitaan. Zelenskyin mukaan kaupunki on ukrainalaisjoukkojen hallinnassa.