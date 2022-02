Koronaa sairastava kuningatar Elisabet perui jälleen osallistumisen etätapahtumaan – brittihovi vaikenee päätöksen taustoista

Kuningatar Elisabetin oli määrä osallistua torstaina 24. helmikuuta etänä järjestettävään tapaamiseen, mutta perui lopulta osallistumisensa. Elisabetin koronasta tiedotettiin sunnuntaina.

Kuningatar Elisabetin on kerrottu kärsineen lievistä flunssaoireista.

Kuningatar Elisabet perui jälleen osallistumisensa etänä toteutettavaan tilaisuuteen, kertoo New York Times.

Kyseessä on jo toinen kerta, kun kuningatar jättää virtuaalitapahtuman väliin sen jälkeen, kun hänellä todettiin koronatartunta 20. helmikuuta.

Buckinghamin palatsista kerrottiin jo viikonloppuna, että kuningatar aikoo positiivisesta testituloksesta huolimatta jatkaa kevyiden työtehtävien parissa. Osa työtehtävistä kuitenkin peruttiin, kuten tiistaille suunniteltu virtuaalitapaaminen.

Lue lisää: Koronaan sairastunut kuningatar Elisabet palasi töihin – sairausloma kesti vain päiviä

Tiistaina Buckinghamin palatsi tiedotti, että kuningatar Elisabet kärsii edelleen koronaviruksen aiheuttamista oireista. Lopulta 95-vuotias monarkki palasi töihin jo keskiviikkona 23. helmikuuta, jolloin kävi tapasi Britannian pääministeri Boris Johnsonin.

Buckinghamin palatsista ei ole toistaiseksi kerrottu, miksi torstaille suunniteltu etätapaaminen päädyttiin perumaan. Siitä, vaikuttiko taustalla kuningattaren koronatartunta, ei niin ikään ole varmuutta. Kuningatar Elisabetin on kerrottu kärsineen lievistä, flunssan kaltaisista oireista.

Elisabet on jo palannut töihin koronatartuntansa jälkeen, mutta perunut osan työtehtävistä.

New York Timesin mukaan ei ole tiedossa, miten kuningatar Elisabet on altistunut koronavirukselle. Lehden mukaan iso osa Windsorin linnan henkilökunnasta on niin ikään saanut positiivisen koronatestituloksen kuluneella viikolla.

BBC:n hovikirjeenvaihtaja Nicholas Witchellin mukaan on lähes sataprosenttisen varmaa, että kuningatar Elisabet on saanut täyden rokotesarjan. Mirrorin mukaan kuningatar sai kolmannen rokotteensa mitä todennäköisimmin viime vuoden lokakuussa, vaikka tietoa ei ole virallisesti vahvistettu.

Elisabetin vointi on herättänyt viime päivinä Britanniassa suurta huolta, vaikka hänen oireensa eivät ole hovin mukaan pahentuneet. Kuningatar on kärsinyt viimeisen puolen vuoden aikana useista terveyshuolista ja joutunut lääkärin määräyksestä sairauslomalle. Hän on perunut useita edustustilaisuuksiaan jo ennen koronatartuntaansa.

Kuningatar Elisabet ei ole ensimmäinen Britannian kuninkaallisen perheen jäsen, joka on sairastanut koronaviruksen. Muun muassa prinssi Charles, herttuatar Camilla sekä prinssi William ovat kukin tahollaan sairastaneet koronan, Charles peräti kahdesti.