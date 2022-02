Kuningatar Elisabetin muuttunut olemus kiinnitti huomion – huoli koronaa sairastavasta monarkista kasvaa

Spekulaatio koronaa sairastavan kuningatar Elisabetin todellista terveydentilasta käy kuumana Britanniassa. BBC:n toimittaja pani merkille, että monarkki vaikuttaa aiempaa hauraammalta.

Britannian hovi tiedotti tiistaina, että koronavirukseen sairastanut kuningatar Elisabet kärsii edelleen lievistä flunssamaisista oireista. Reutersin mukaan kuningatar perui hänelle suunniteltuja videotapaamisia tiistaina.

Hovin mukaan Elisabet jatkaa silti kevyiden työtehtäviensä parissa Windsorissa. Kuningatar pitää Daily Mailin mukaan itsensä ajan tasalla asioista hänelle päivittäin toimitettavien virallisten asiakirjojen avulla.

Sunnuntaina positiivisen koronatestin tehneen Elisabetin vointi on herättänyt viime päivinä Britanniassa suurta huolta, vaikka hänen oireensa eivät ole hovin mukaan pahentuneet.

BBC:n toimittaja Daniella Ralph totesi Today-ohjelmassa, että vaikka hovin lausunnot eivät ole kovin hälyttäviä, on jo pelkkä 95-vuotiaan kuningattaren korkea ikä hyvin huolestuttava asia.

Koronaviruksen on todettu olevan vakavampi ikääntyneille ja tietyistä perussairauksista kärsiville.

– Tunnelma palatsissa on varovainen, mutta ei hälyttävä, Ralph totesi Daily Mailin mukaan.

Brittilehden mukaan kuningattaren ulkomuoto on muuttunut huolestuttavasti viime aikoina. Elisabet on edustanut vain harvakseltaan, mutta Ralphin mukaan monarkki on vaikuttanut laihemmalta ja heiveröisemmältä kuin aiemmin.

– Kuningatar on nyt huomattavasti hoikempi ja hauraampi kuin hän oli vuosi sitten, ja totta kai häntä täytyy tarkkailla huolellisesti, Ralph totesi BBC:n Today-ohjelmassa Daily Mailin mukaan.

Hovin mukaan kuningatar saa tarvitsemaansa hoitoa ja hänen tilaansa tarkkaillaan.

Kuningatar Elisabet viime viikon keskiviikkona.

Elisabet kesäkuussa 2021.

Elisabet edusti viime viikolla Windsorin linnassa kävelykeppiin nojaten. Kuningatar ilmaisi tuolloin, että ”hän ei pystynyt liikkumaan” ja otti koko tapaamisen aikana vain hyvin pienen askeleen eteenpäin tervehtiäkseen puolustuspalvelusihteeri ja kontra-amiraali James Macleodia sekä kenraalimajuri Eldon Millaria.

Reutersin mukaan hovi selitti kuningattaren liikkumattomuutta sillä, että hän oli tuntenut olonsa hieman jäykäksi. Kyse ei hovin mukaan ollut loukkaantumisesta tai yleisen voinnin huononemisesta.

Kuningatar on kärsinyt viimeisen puolen vuoden aikana useista terveyshuolista ja joutunut lääkärin määräyksestä sairauslomalle. Hän on perunut useita edustustilaisuuksiaan jo ennen koronatartuntaansa.

Britanniassa on epäilty, että kuningatarta saatetaan lääkitä jonkinlaisilla viruslääkkeillä, mutta Buckinghamin palatsi ei ole vahvistanut tietoa. The Guardian uutisoi aiemmin, että kuningattaren lääkärit saattavat myös pohtia uusien hoitokeinojen käyttämistä monarkille.

Viimeisimmän tutkimuksen mukaan Pfizerin Paxlovid-niminen viruslääke suojaisi koronaviruksen vaikealta taudilta tai kuolemalta 88-prosenttisesti, kun se otetaan viiden päivän kuluessa oireiden alkamisesta.

Lääke olisi käytettävissä henkilöille, jotka ovat heikossa asemassa ja vakavassa riskiryhmässä koronavirustautia vastaan, ja joilla on todettu PCR-testillä koronatartunta.

Kuningatar on käyttänyt apunaan kävelykeppiä viime lokakuusta saakka. Kuvassa hän edustaa Cardiffissa lokakuussa 2021.

Professori Paul Hunter totesi aiemmin PA-uutistoimistolle, että yli 90-vuotiaat ovat kolmesta rokotteesta huolimatta suuressa riskissä saada vaikea koronavirustauti. Hunterin mukaan lähes kaikki koronavirustaudit alkavat pienillä oireilla.

Brittimedian tietojen mukaan kuningatar on saanut kolme koronarokotetta, vaikka asiaa ei ole vahvistettu julkisuudessa.