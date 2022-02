Tämä kaikki kuningatar Elisabetin, 95, terveyshuolista tiedetään – hovi vaikeni visusti, kunnes julkisuuteen tihkui huolestuttavia tietoja

Kuningatar Elisabetin terveys on reistaillut jo usean kuukauden ajan ennen hänen koronatartuntaansa. Hovi kertoi sunnuntaina, että kuningatar on saanut positiivisen koronatestituloksen.

Kuningatar Elisabet on kärsinyt viime kuukaudet toistuvista terveyshuolista.

Koronavirukseen sairastuneella kuningatar Elisabetilla, 95, on takana useita terveyshuolia lyhyen ajan sisään. Hän on viettänyt kaikessa hiljaisuudessa yön sairaalassa, joutunut lääkärin määräämänä pakkolepoon ja perunut useita tärkeitä edustustapahtumia.

Huoli ikinuoren kuningattaren kunnosta nosti päätään lokakuun puolivälissä, kun Britannian pitkäaikaisin hallitsija nousi yleisön eteen tavallisuudesta poiketen kävelykeppi kädessään.

Muutamaa päivää myöhemmin brittimedia kertoi, että kuningatar oli joutunut luopumaan jokapäiväisestä alkoholiannoksestaan lääkärinsä määräyksestä. Tieto sai kansan huolestumaan, mutta hovi pysyi vaiti monarkin terveydentilasta.

Hovin uskottavuus alkoi tutista, kun The Sun paljasti kuningattaren viettäneen 20. lokakuuta yön King Edward VII -sairaalassa ilman, että palatsi oli sanonut asiasta halaistua sanaa.

The Sunin paljastusjutun myötä hovin ei auttanut kuin myöntää, että kuningatar todella vietti yön sairaalassa. Sen ”ennakoiviin tutkimuksiin” vedonnut perustelut olivat kuitenkin ympäripyöreitä, eivätkä tarjonneet juuri vastauksia.

– Kuningatar hakeutui sairaalaan keskiviikkona iltapäivällä ennakoiviin tutkimuksiin saatuaan aiemmin lääketieteellisen ohjeistuksen levätä muutama päivä, ja hän palasi hyväntuulisena Windsorin linnaan tänään lounasaikaan, Buckinghamin palatsi kertoi lausunnossaan torstaina 21. lokakuuta.

Brittiläinen uutistoimisto Press Association paikkasi tilannetta tiedottamalla, ettei kuningattaren sairaalakäynnistä hiiskuttu, koska vierailun oli tarkoitus olla pikainen ja kuningattaren yksityisyyttä haluttiin suojella.

Samaan aikaan kuningatar sai kuitenkin lääkäriltä määräyksen levätä kaksi viikkoa. Lehtitietojen mukaan kyseessä oli kuningattaren ensimmäinen lääkärin määräämä sairausloma 15 vuoteen. Epäilykset heräsivät jälleen ja Britanniassa pohdittiin, kertoiko hovi kaikkea kuningattaren tilanteesta.

Seuraavana sunnuntaina kuningatar jätti poikkeuksellisesti väliin Windsorin linnassa pidetyn jumalanpalveluksen ”kerätäkseen voimia” Glasgow’ssa pidettävää ilmastokokousta varten, mutta jo viikon alussa kävi ilmi, ettei hän lähtisi sinnekään.

Seuraavalla viikolla The Sun väitti uutisessaan kuningattaren joutuneen jo kaksi kuukautta aiemmin luopumaan rakkaasta ratsastusharrastuksestaan kipujen takia.

Sunnuntaina 14. marraskuuta Elisabetin piti ottaa osaa kaatuneiden muistopäivän juhlallisuuksiin, mutta Buckinghamin palatsi kuitenkin tiedotti tapahtumapäivän aamuna, että Elisabet jättää juhlallisuudet väliin loukattuaan selkänsä.

Kaatuneiden muistopäivän tilaisuuden piti olla ensimmäinen kerta, kun Elisabetin olisi esiintynyt julkisuudessa sen jälkeen, kun lääkäri määräsi hänet vuodelepoon.

– Kun täyttää 95 niin kaikki ei enää ole yhtä helppoa kuin aiemmin. On tarpeeksi hankalaa jo 73-vuotiaana, kuningattaren poika Charles totesi tuolloin viitaten omaan ikäänsä.

Tammikuun lopussa hovi kertoi kuningattaren vetäytyneen kahdeksi viikoksi Sandringhamin kartanoon keräämään voimia juhlavuottaan varten. Helmikuun alussa tuli kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun Elisabet kruunattiin kuningattareksi vuonna 1952.

BBC:n kuninkaallisen kirjeenvaihtajan Nicholas Witchellin mukaan kuningatar on ottanut työrintamalla ja henkilökohtaisessa elämässään astetta rauhallisemmin kuin ennen salamyhkäisestä sairaalayöstään lähtien.

Helmikuun alussa kuningatar palasi edustamaan hyvävointisen oloisena, kun hän aloitti juhlavuotensa seremoniat näyttävästi Sandringhamissa kaksi viikkoa sitten leikkaamalla suuren kakun.

Kuningatar Elisabet leikkasi kakun juhlavuotensa kunniaksi 5. helmikuuta.

Kansalaiset kuitenkin huolestuivat taas kertaalleen, kun kuningatar tapasi vain muutama päivä ennen koronatartuntansa toteamista puolustuspalvelusihteeri ja kontra-amiraali James Macleodin sekä kenraalimajuri Eldon Millarin Buckinghamin palatsissa

Tapaaminen nousi Britanniassa otsikoihin, sillä kuningatar ilmaisi sen aikana, että ”hän ei pystynyt liikkumaan”. Tapaamisessa kuvatulla videolla näkyy, että kuningatar seisoi koko vierailun ajan paikallaan ja nojasi kävelykeppiinsä.

Sunnuntaina tiedotettiin, että Elisabet oli saanut positiivisen koronatestituloksen. Hovin mukaan monarkki kärsii lievistä flunssan kaltaisista oireista, joihin hän saa parhaillaan hoitoa.

Koska koronaviruksen tiedetään olevan erityisen vaarallinen vanhemman väestön keskuudessa ja kuningattarella on ikää jo kunnioitettavat 95 vuotta, kansalaisten huoli hallitsijansa terveydestä on paikallaan.

Brittimedian kuninkaallisasiantuntijat ovat kuitenkin vakaasti sitä mieltä, että kuningatar saa parasta mahdollista hoitoa ja hänen edellytyksensä koronaviruksen kohtaamiseen ovat monia muita paremmat.

The Sunin tietojen mukaan kuningatar Elisabetin henkilökohtaiset lääkärit testaavat hänet koronaviruksen varalta päivittäin.

Brittilehtien tietojen mukaan Elisabet on saanut täydet kolme koronarokotetta, vaikka asiasta ei ole erikseen tiedotettu julkisuudessa. BBC:n kirjeenvaihtaja Nicholas Witchellin mukaan on silti liki sataprosenttisen varmaa, että kuningattarella on täysi rokotesuoja.

Brittihovi kertoi kuningattaren ensimmäisestä rokotteesta tammikuussa 2021. Monarkki kävi ottamassa rokotuksen yhdessä puolisonsa prinssi Philipin kanssa, joka oli tuolloin vielä elossa.

Hovi ei ole tiedottanut kuningattaren seuraavista rokotuskerroista vedoten hänen yksityisyydensuojaansa. Brittimedian mukaan hän olisi kuitenkin saanut toisen rokotuksen maaliskuussa 2021 ja kolmannen viime lokakuussa.