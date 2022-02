Ruotsin hovin tuntija pohdiskelee IS:lle syitä Victorian ja Danielin poikkeuksellisen tiedotteen takana: ”Tällaista ei tapahdu oikeastaan koskaan”

Ruotsin hovin tuntija ja historian grand old man Herman Lindqvist kommentoi Ruotsin hovin tilannetta Ilta-Sanomille.

Ruotsissa ihmetellään, miksi Victoria ja Daniel kommentoivat joutumistaan erohuhujen kohteeksi. Aftonbladet muistuttaa, että samantapaiseen kierteeseen voivat joutua monet julkisuuden henkilöt, mutta nyt huhut iskivät kuninkaallisiin.

Ruotsin hovin tuntija ja historian grand old man Herman Lindqvist kommentoi tilannetta

– On äärimmäisen harvinaista, että Ruotsin hovi kiistää lehdistössä kerrottuja tyhmyyksiä. Tällaista ei tapahdu oikeastaan koskaan. Juorulehdissä kuten, Stoppa Pressarna on lähes päivittäin juoruja, joihin hovi ei koskaan vastaa, Lindqvist kertoo Ilta-Sanomille.

Tällä kertaa huhut menivät Lindqvistin mukaan liian pitkälle.

– Vanhana ja kokeneena ja hovin asioihin erikoistuneena toimittajana minun täytyy sanoa, että kaikki muut lehdet, jopa Expressen ja Aftonbladet vaikenivat huhuista. Kaikki odottivat jätettäisiinkö oikeuteen avioerohakemus. Vasta sitten lehdet kirjoittaisivat jotain aiheesta, hän sanoo

– Niinpä viime viikon perjantaina joukko toimittajia kokoontui Solnan käräjäoikeuteen. Toimittajat olivat vakuuttuneita, että silloin paperit toimitetaan. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut, Lindqvist kertoo.

Hänellä on aavistus siitä, miten asiat ratkesivat. Niiden taustalla on Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa.

– Olen vakuuttunut siitä, että Victorian vanha ja nyt jo eläkkeellä oleva mentori Elisabeth Tarras-Wahlberg sovitteli asiaa heidän kanssaan ja sai kaiken rauhoittumaan. Suurin syy siihen, miksi he vetivät jarrua, oli se, että koko ensi vuosi eli 2023 on Kaarle XVI Kustaan juhlavuosi. Hän on ollut 50 vuotta valtaistuimella, mikä on pisin aika Ruotsin historiassa.

– Juhlaa eivät sää häiritä avioero tai mitkään muutkaan kruununprinsessaan kohdistuvat negatiiviset uutiset.

Se, että muut tiedotusvälineet ovat vaiti huhuista, johtuu Lindqvistin mukaan luultavasti kokonaan Victorian suosiosta.

– Kaikki säälivät häntä. Tällaista huomioon ottamista lehdet eivät ole koskaan aiemmin osoittaneet häntä kohtaan, Lindqvist sanoo.

