Andrew’n miljoonadiilistä nousi raivo – kuningatar saattaa joutua pelastamaan häpeällisen poikansa

Britanniassa pohditaan, joutuuko kuningatar Elisabet tai veronmaksajat kuittaamaan seksiskandaalin häpäisemän Andrew’n miljoonakorvaukset.

Britannian prinssi Andrew, 61, päätyi sopimaan häntä seksirikoksista syyttäneen Virginia Giuffren nostaman siviilikanteen ja joutuu maksamaan miljoonakorvaukset. Oikeudelle toimitettujen asiakirjojen mukaan Andrew aikoo myös tehdä ”merkittävän lahjoituksen” hyväntekeväisyysjärjestölle ”tukeakseen uhrien oikeuksia”.

Sopimuksen summaa ei ole kerrottu julkisuuteen, ja kumpikaan osapuoli ei saa puhua julkisesti sopimuksen ehdoista.

Se tiedetään, että sopimuksen hintalappu on huima. Brittimedian mukaan Andrew maksaa eri arvioiden mukaan Giuffrelle noin 12–14 miljoonan euron suuruisen summan. Telegraphin tietojen mukaan ainakin osan summasta maksaisi kuningatar Elisabet.

Brittilehti Daily Mail uutisoi keskiviikkona kansalaisten olevan tyrmistyneitä siitä, että prinssi on ”pakottanut” äitinsä kuningatar Elisabetin ”pelastamaan hänet”.

Maksajiksi voivat joutua myös veronmaksajat, jotka ovat luonnollisesti raivoissaan, sillä he eivät halua prinssin seksuaalirikossyytteiden kuittaajiksi. Media-asiantuntija Mark Stephens painottaa BBC:n haastattelussa, että prinssin tiimin on nyt annettava selonteko, jos kansalaiset joutuvat maksajiksi.

Andrew’n omaisuuden suuruus on pitkälti mysteeri, vaikka hänen viralliset tulonsa ovat olleet tiedossa. Hän on kuitenkin mitä ilmeisimmin hyvin tukalassa tilanteessa, sillä Daily Mailin mukaan prinssin ainoa varsinainen tulo on laivastosta saatu vuosittainen eläke sekä avustus kuningattarelta.

Kansalaiset vaativat nyt tarkkaa selontekoa, kenen pussista lakikulut ja korvaukset pulitetaan.

On arvioitu, että kuningatar on jo aiemmin käyttänyt omia henkilökohtaisia varojaan auttaakseen poikaansa lakikuluissa. Telegraphin mukaan Elisabet saattaisi käyttää yksityistä omaisuuttaan laskujen kuittaamiseen. Buckinghamin palatsi ei kuitenkaan kommentoinut väitettä, ja kuningatar on yritetty viimeiseen asti pitää erillään Andrew’n seksuaalirikosjupasta.

Kuningatar on riisunut poikansa prinssi Andrew'n sotilaallisista titteleistään.

Monarkian vastaisen ryhmän edustaja Graham Smith korosti aiemmin, että veronmaksajat "ansaitsevat tietää, kenen pussista rahat miljoonakorvauksiin pulitetaan”.

Kuninkaallisasiantuntija ja Harryn ja Meghanin luottotoimittajana tunnettu Omid Scobie niin ikään tylyttää prinssiä ankarasti.

– Lopulta Andrew ei ottanut vastuuta mistään. Sen sijaan hän teki sen, minkä vain etuoikeutettu eliitti voi tehdä: osti tiensä ulos. Hän käytti hyväkseen iäkkään äitinsä rakkautta (ja kukkaroa) sellaisena vuotena, jolloin monarkin lasten pitäisi vain osoittaa kunnioitusta. Häpeällistä, Scobie jyrähtää.

Toinen kuninkaallinen kommentaattori Adam Helliker kertoi The Sunille, että ihmiset todennäköisesti loukkaantuvat kuningattaren pelastaessa poikansa.

– Kenelläkään ei ole sellaisia varoja kuin hänen äidillään. Andrew ei ole tarpeeksi lähellä Walesin prinssiä, jotta tämä rahoittaisi sellaisia kuluja. Hänellä ei ole tuloja.

Andrew’n varallisuus on ollut jo vuosia hämärän peitossa, mutta hänen uskotaan tukeutuneen muun muassa kuningattaren ja muiden perheenjäsenten almuihin, perintörahoihin sekä henkilökohtaisiin sijoituksiin. Nyt luksuselämästä näennäisesti nauttinut prinssi saattaa joutua myymään omistuksiaan, ja hän on jo laittanut Sveitsin luksushuvilansa myyntiin.

Brittimedian haastattelevien asiantuntijoiden mukaan edessä on nyt ”hiljainen aika”, sillä kesäkuussa suuriin juhliin huipentuvaa kuningattaren 70-vuotisjuhlavuotta ei haluta varjostaa entisestään.

Brittimedia kertoo, että Andrew’n tekemän diilin mukaan Virginia Giuffren pitää vaieta siviilikanteeseen liittyvistä asioista ainakin niin pitkään, kunnes kuningattaren juhlavuosi on ohi. Se ei kuitenkaan estä häntä julkaisemasta jossain vaiheessa paljastuskirjaa, jossa hän tiettävästi aikoo ”kertoa kaiken”.

Andrew ei sopimuksen yhteydessä suoraan myöntänyt syyllistyneensä Giuffren väittämiin tapahtumiin tai pyytänyt anteeksi. Maksamalla prinssi kuitenkin epäsuorasti myönsi syyllisyytensä.

– Tämä oli kuningattaren päätös. Andrew’n tarina ei ollut aukoton, ja hänet olisi teurastettu, hovin entinen turvallisuusvirkailija Paul Page kommentoi The Sunille.

– Andrew on väittänyt olevansa syytön, mutta suostui silti korvauksiin, minkä moni tulkitsee syyllisyyden tunnustamiseksi. Jos hän on syytön, miksi hän maksoi? kuninkaallinen asiantuntija Richard Fitzwilliams pohtii.

Kuningatar kutsui keskiviikkona luokseen audienssiin kenraalimajuri Eldon Millarin. Siviilikanteen sopimista hän ei ole kommentoinut.

Brittimedia kirjoittaa, että vaikka prinssi välttyy oikeudenkäynniltä, ei häväistyllä prinssillä ole enää asiaa kuninkaallisiin tehtäviin. Siitä kertoo myös se, ettei Andrew tule ilmeisesti osallistumaan äitinsä 70-vuotisjuhlavuoden seremonioihin.

Kuningatar Elisabet teki jo aiemmin kovan päätöksen ja riisui poikansa kaikista velvoitteista hovissa oikeusjutun takia. Kuninkaallinen kirjailija Angela Levin pohtii, ettei tumma pilvi Yorkin herttuan yllä tule poistumaan koskaan.

– Luulen, että hänen on tästedes opittava elämään hiljaa ja vaatimattomasti. Mutta se on parempi kuin että hän olisi mennyt oikeuteen, Levin ruotii.

Yhtä kaikki, kansa vaatii tällä hetkellä kuumeisesti vastauksia, joutuvatko he hovia horjuttaneen skandaalin maksumiehiksi.