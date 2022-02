Taas uusi koronatartunta kuningasperheessä! Nyt sairastui Camilla – hovi vaikenee Elisabetin tilanteesta

Daily Mail kertoo, ettei ole tietoa siitä, tapasiko myös herttuatar Camilla kuningattaren tartuttavuusaikanaan.

Herttuatar Camillalla on koronavirustartunta

Ison-Britannian Cornwallin herttuatar Camillalla on todettu koronavirustartunta, kertovat muun muassa BBC ja Daily Mail.

Prinssi Charles sai positiivisen koronavirustestituloksen viime torstaina, mutta Camillan testitulos oli silloin negatiivinen. BBC:n mukaan herttuattarella olisi ollut prinssi Charlesin tartunnan saamisen jälkeen useita tapaamisia.

Brittiohjeistuksen mukaan ihmisten ei tarvitse asettua altistumisenkaan jälkeen omaehtoiseen karanteeniin, ellei testitulos näytä positiivista.

Pinssi Charlesin tartunta on BBC:n mukaan jo toinen, kun herttuatar Camillalle tartunta on ensimmäinen. Daily Mailin mukaan herttuatar on kolmesti rokotettu koronavirusta vastaan.

Prinssi Charles oli tavannut 95-vuotiaan kuningatar Elisabetin kaksi päivää ennen tietoa tartunnastaan, eli kuningatar on altistunut koronavirukselle. Hovi kuitenkin tiedotti, ettei kuningattarella ole ollut minkäänlaisia koronaviruksen oireita.

Hovi ei sen sijaan kerro, onko kuningatar käynyt koronavirustestissä, eli julkisesti ei tiedetä, onko kuningattarella koronavirustartunta vai ei. Hovi tiedotti herttuatar Camillan tartunnan jälkeen, ettei hovilla ole mitään lisättävää edelliseen tiedotteeseen. Hovi perusteli tiedotettaan sillä, että myös kuningattarella on oikeus terveydelliseen yksityisyyteen.

Daily Mailin mukaan myöskään sitä ei ole kerrottu julkisuuteen, tapasiko myös herttuatar Camilla kuningatar Elisabetin tartuttavuusaikanaan.

Kuningatar Elisabetista julkaistiin helmikuun alussa 70-vuotisjuhlakuva, sillä kuningatar on ollut 70 vuotta hallitsijana.

Prinssi Charles sairasti koronan kertaalleen maaliskuussa 2020. Tuolloin Charles vetäytyi diagnoosin saatuaan karanteeniin Skotlantiin seitsemäksi päiväksi. Hänen puolisonsa Camilla oli mukana, mutta tämä pysytteli erossa miehestään.

Prinssi työskenteli koko eristäytymisensä ajan. Myös herttuatar Camilla testattiin, mutta hänellä ei todettu koronavirusta. Prinssi William sen sijaan antoi tuolloin positiivisen testituloksen. Asiasta aiemmin uutisoineen The Sun -lehden mukaan prinssi William olisi pitänyt asian omana tietonaan välttääkseen laajaa huolta Britanniassa.

Lehtitietojen mukaan Williamin korona ei ollut väitteiden mukaan oireeton tai aivan lievimmästä päästä. Expressenin, Mirrorin ja Daily Mailin tietojen mukaan prinssi William kärsi sairastaessaan välillä rajuistakin oireista, muun muassa hengitysvaikeuksista.

Prinssi Charles puolestaan kertoi kesäkuussa 2020 kärsivänsä edelleen koronan jälkioireista. Esimerkiksi prinssin haju- ja makuaisti eivät vielä tuolloin olleet palautuneet täysin ennalleen.