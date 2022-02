Prinsessa Estelle 10 vuotta! Tällaista on tulevan kuningattaren poikkeuksellinen elämä, jota leimaa kuninkaallisille tuttu ongelma

Kymmenen vuotta täyttävä Ruotsin tuleva kuningatar Estelle elää ääripäiden elämää. Hän käy metrolla pizzalla, mutta tuntee myös sukunsa kruununjalokivet.

Keskiviikkona helmikuun 23. päivä 2022 Tukholman vieressä Solnan kunnassa 10 vuoden merkittävän virstanpylvään saavuttaa monin tavoin varsin tavallinen ruotsalaistyttö. Hänet herättävät äiti, isä ja pikkuveli, joka on nimetty Oscariksi niin kuin tuhannet muutkin ruotsalaiset pikkuveljet. Märimmästä synttärisuukosta vastaa cavapoo-rotuinen Rio-koira.

Päivänsankaria onnittelevat paikan päällä tai puhelimen välityksellä niin isovanhemmat, kummit, serkut kuin koulukaveritkin. Ehkäpä juhlintaan kuuluu ratsastusta, laskettelua tai muuta mukavaa ulkoilua, mistä tämä tyttö pitää samanikäisten lasten lailla.

Prinsessa Estelle poseerasi iloisena 9-vuotispäivänään vuosi sitten.

Moni asia on siis ihan samalla tavalla kuin muillakin, mutta silti kuitenkin aivan toisin. Tämä kymmenvuotias ei esimerkiksi herää missä tahansa ruotsalaisessa rivitalossa, vaan vuonna 1802 Ruotsin kuningasperheen käyttöön rakennetussa Hagan linnassa.

Hänen perheensä ei vietä koskaan aivan keskenään edes yksityisimpiä juhlapäiviä, sillä Ruotsin turvallisuuspoliisin Säpön edustajat ovat lähistöllä aina. Niin on oltava, sillä tyttö on Ruotsin prinsessa Estelle, joka aikanaan seuraa äitiään, kruununprinsessa Victoriaa maan hallitsijaksi. Sen takia koko hänen lapsuuttaan leimaa tavallisen tavoittelun ja aivan poikkeuksellisen elämänkohtalon välinen ristiriita, joka tulee esiin myös ensimmäisinä pyöreinä synttäreinä.

– Prinsessa Estellen kymmenvuotispäivää muistetaan samalla tavalla kuin aiempiakin syntymäpäiviä eli uusilla syntymäpäiväkuvilla ja virallisella onnittelulla. Muuta seremoniallista tai virallista ohjelmaa ei ole. Päivää juhlitaan perhepiirissä, hovin viestintäpäällikkö Margareta Thorgren on kertonut.

Prinsessa vajaan kolmen kuukauden ikäisenä, pari viikkoa ennen ristiäisiään.

Hänen kuninkaallinen korkeutensa prinsessa Estelle, Itä-Götanmaan herttuatar, syntyi 23. helmikuuta 2012 Karoliinisessa yliopistosairaalassa kello 4.26. Aamupäivällä isä, prinssi Daniel levitti kätensä monikymmenpäisen median edessä havainnollistaakseen, minkä kokoinen 51-senttinen ja 3,2-kiloinen pikkuprinsessa oli.

– Kuten varmasti ymmärrätte, on meillä nyt tarve olla vain oman pienen perheemme kesken, selvästi liikuttunut tuore isä päätti lehdistötilaisuuden.

Estelle pääsi oman kodin rauhaan vielä samana päivänä, kuten kuka tahansa hyvinvoiva vastasyntynyt, mutta ulkomaailmassa Ruotsin tulevan hallitsijan syntymä oli päivän pääuutisia niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Puolimetrisestä prinsessasta julkaistiin vuorokaudessa Ruotsissa 2 300 artikkelia ja ulkomailla 3 300. Ensimmäinen kohukin saatiin aikaiseksi päivä syntymän jälkeen, kun kirjailija ja Victorian henkilökohtainen historianopettaja Herman Lindqvist roimi tulevan kuningattaren nimeä liian tavallisena.

– Kuulostaa yökerhokuningattarelta. Tämä on täysin vastoin ruotsalaisia perinteitä, Lindqvist latasi medialle.

Mekkala laantui nopeasti ja Lindqvistkin pyysi anteeksi. Kuten monen muunkin vauvan kohdalla, Estelle Silvia Ewa Maryn koko nimessä on muistettu isovanhempia ja kummia. Hänen kohdallaan vain nyt sattuu olemaan niin, että isoäiti on Ruotsin kuningatar Silvia ja yksi kummeista Tanskan tuleva kuningatar, kruununprinsessa Mary.

Kuninkaanlinnan kirkkoon saapui 22. toukokuuta 2012 arvovaltaisia vieraita ympäri maailmaa, kun Estelle Silvia Ewa Mary kastettiin.

Estellellä on muutenkin kummiensa kautta harvinainen yhteys muiden maiden valtionjohtoon. Norjan kruununprinssi Haakon ja Hollannin kuningas Willem-Alexander ovat hänen kummisetiään, kuten myös äidin veli, Ruotsin prinssi Carl Philip. Tavallisen svenssonin arkeen tutustuttanee paremmin viides kummi Anna Westling Söderström, joka on prinssi Danielin sisko.

Kuningas Kaarle XVI Kustaa ja tuleva kuningatar Estelle ristiäispäivänä.

Estelle voi olla Euroopan kruunupäiden suojelema pikkuprinsessa, mutta arkielämässä hänellä on ollut lapsuudessaan samanlaisia iloja ja ongelmia kuin tavallisempiin oloihin syntyneillä lapsilla. Esimerkiksi ruutuaikaa ei tipu rajattomasti, vaikka kuinka muuten olisi etuoikeutettu.

– Ihminen on aina tykännyt olla viihdytettävänä yksinkertaisella tavalla, esimerkiksi istumalla tv:n ääressä ja sitä rataa. Luulen, että kaikki vanhemmat ovat siinä tilanteessa, että he yrittävät tehdä oikeita asioita ja olla hyviä esikuvia siitä, että voi mennä ulos leikkimään ja saada sitä kautta enemmän fyysistä aktiviteettia, isä Daniel on kommentoinut Estellen ja Oscarin tabletin käyttöä.

Estelle onkin tottunut aktiiviseen elämään aina ulkoiluun painottuvasta päiväkodista asti. Danielin lisäksi myös äiti Victorian tiedetään pitävän liikunnasta.

– En ole sisällä viihtyvä ihminen, kruununprinsessa on todennut.

Kolmevuotias syntymäpäiväsankari tallennettiin lumileikeissä.

” En ole sisällä viihtyvä ihminen.

Marraskuussa 2015 prinsessa ulkoili Hagan linnan mailla.

Estelleä on kuvattu vanhempiensa kanssa niin nuotiopaikalla, laskettelurinteessä kuin skeittilaudankin päällä. Hän harrastaa taiteen lisäksi tanssia ja koripalloa.

Kuninkaallinen syntyperä ei ole kuitenkaan suojannut häntä pikkuonnettomuuksilta. Kaksi vuotta sitten prinsessa mursi jalkansa perheen jokatalvisella rinnelomalla Alpeilla.

Poikkeuksellista Estellen kohdalla on se, että häntä voisi teoriassa uhata kodin ulkopuolella myös aivan toisenlaiset vaarat kuin tavallisen perheen touhukkaita lapsia. Syksyllä 2018 Ruotsissa kohistiin, kun media paljasti Estellen eliittikoulun Campus Manillan oppilaiden uhanneen kidnapata prinsessan.

– Jos kidnappaan Estellen lounaalla, kuinka suuri pitäisi takuusumman olla, oppilaiden perustamalla Instagram-tilillä kirjoitettiin pilailumielessä.

Koulu teki selväksi, että tämän sortin huumoriin on nollatoleranssi. Se kutsui sometiliä pitäneet oppilaat ja heidän huoltajansa kriisikokoukseen ja informoi hovia tapahtuneesta.

Ruotsissa on epäilty, että Victoria ja Daniel vaihtaisivat Estellen toiseen kouluun prinsessan kasvaessa, koska erilaisissa kohuissa muutenkin ryvettyneen Campus Manillan ei uskota pystyvän takaavan Ruotsin tulevan hallitsijan turvallisuutta parhaalla mahdollisella tavalla.

Uusi seikkailu alkoi elokuussa 2014, kun prinsessa Estelle aloitti Äventyret-esikoulussa Danderydissä. Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel saattoivat.

” Mielestäni on tärkeää antaa lasten olla erilaisissa ympäristöissä. On opittava, miten metro toimii, millaista on ajaa bussilla ja jonottaa, ja millaista on tuntea urheilutapahtuman intohimo.

Koko perheen kisakatsomo Hagan linnassa tammikuussa 2021. Kruununprinsessa Victoria ja Tanskan kruununprinssi Frederik toivottivat puhelimitse onnea toisilleen ennen käsipallon MM-kisojen Ruotsi–Tanska-loppuottelua. Tanska voitti.

Vaikka Estelle on aina katseiden kohteena ja turvamiesten vartioima, hänen vanhempansa haluavat hänelle silti muitakin kuin liikuntaan liittyviä arkisia kokemuksia. Erityisesti ruotsalaisessa pikkukaupungissa kasvanut prinssi Daniel on nähnyt vaivaa pitääkseen prinsessan jalat maan pinnalla. Isä ja tytär on kuvattu yhdessä niin metrossa, pizzalla kuin urheilukatsomoissa.

– Mielestäni on tärkeää antaa lasten olla erilaisissa ympäristöissä. On opittava, miten metro toimii, millaista on ajaa bussilla ja jonottaa, ja millaista on tuntea urheilutapahtuman intohimo. En halua lasteni menettävän tällaisia kokemuksia, Daniel on sanonut.

Siinä missä Daniel vieraili Estellen kanssa esimerkiksi naisten jalkapallon MM-kisoissa Ranskassa, Victoria on erikoistunut perehdyttämään tytärtään tämän elämän erikoisempaan puoleen.

Estelleä on kasvatettu pienestä asti kuin tavallista tyttöä, mutta silti samaan aikaan kuten tulevaa kuningatarta. Hän sai jo aivan pienenä englanninkielisen lastenhoitajan ja Victoria on tietoisesti tutustuttanut Estelleä kameroihin taaperoiästä alkaen, koska tämän on yksinkertaisesti pakko tottua elämään median valokeilassa.

Prinsessa ja utelias katse joulukuussa 2012.

Estellen ensimmäinen virallinen edustustehtävä oli hänelle omistetun satupolun avaaminen vain kaksivuotiaana. Sen jälkeen Estelle on ollut tuttu näky esimerkiksi isoisänsä, kuningas Kaarle Kustaan syntymäpäivillä ja Ruotsin kuningasperheestä vuosittain tehtävässä dokumentissa. Estelle on pienestä iästään huolimatta edustanut aina poikkeuksellisen esimerkillisesti esimerkiksi tätinsä, prinsessa Madeleinen ja setänsä, prinssi Carl Philipin häissä ja näiden lasten ristiäisissä.

Estelleä on kasvatettu pienestä asti kuin tavallista tyttöä, mutta silti samaan aikaan kuten tulevaa kuningatarta. Kuva keväältä 2019.

Kruununprinsessa on pitänyt omassa lapsuudessaan hyvänä sitä, että kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia antoivat perheen poikkeuksellisen aseman paljastua lapsilleen vähitellen. Victoria on noudattanut samaa kasvatustapaa itse.

Estellen ollessa viisivuotias hän arveli tämän ymmärtävän vasta vähän. Nyt kun tytär on jo paljon vanhempi, Victoria on alkanut aktiivisemmin perehdyttää häntä myös Ruotsin valtion asioihin ja Bernadotten suvun historiaan. Prinsessa on jo vieraillut esimerkiksi Bernadotten suvun kirjastossa ja Ruotsin kuninkaanlinnan aarrekammiossa, jossa säilytetään valtakunnan regaaleita.

Silti tärkeintä on Estellen lapsuus.

– Minulle on tärkeää, että lapset saavat olla lapsia, Victoria on sanonut.

Syntymäpäiväsankari ja kuuden kynttilän kakku vuonna 2018.

Prinssi Oscar ja prinsessa Estelle viime joulun alla. Oscar täyttää maaliskuussa kuusi vuotta.

Kymmenvuotias Estelle ei varmasti vieläkään täysin ymmärrä poikkeuksellista asemaansa, mutta Ruotsin kansa tukenee häntä kuningattareksi kasvussa. Victoria on maassaan rakastettu ja arvostettu, ja moni katsoo iloisen, uteliaan ja luontevan Estellen muistuttavan suuresti äitiään, tulevaa kuningatarta.

